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La Orquesta Nacional de Música Argentina ofrecerá un concierto homenaje a Gardel, Yupanqui y Piazzolla

La función será el miércoles 5 de agosto a las 20 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, con acceso sin costo y un repertorio de quince piezas instrumentales y cantadas

Homenaje a Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla en el Palacio Libertad
La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto ofrecerá el 5 de agosto un concierto homenaje a Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad
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La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ofrecerá el próximo miércoles 5 de agosto, a las 20 horas, un concierto homenaje a Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. La entrada es libre y gratuita.

El programa reúne quince obras en versiones instrumentales y vocales, con arreglos de reconocidos músicos argentinos. La velada arrancará con Libertango y Decaríssimo, de Piazzolla, y continuará con un recorrido por tangos de Gardel —entre ellos “Volver”, “Por una cabeza” y “El día que me quieras”— y folklore de Yupanqui, con piezas como “Chacarera de las piedras” y la “Suite TUCMA”, un medley de chacareras tucumanas.

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Un grupo de músicos en un escenario tocando violines, violas, cellos, contrabajos y una flauta. Hay atriles con partituras, micrófonos y público al fondo
Nicolás Agulló dirigirá a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

La dirección estará a cargo de Nicolás Agulló, director argentino con una extensa trayectoria en Europa. Formado en la Universidad Católica Argentina y en los conservatorios de Reims y París, Agulló fue seleccionado dos años consecutivos por la Academia del Festival de Lucerna entre más de trescientos candidatos internacionales. Dirigió la María de Buenos Aires de Piazzolla-Ferrer en la Ópera Nacional del Rhin en 2019 y trabajó con la Orchestre Nationale de Bretagne, el Ensemble Intercontemporain y la Orquesta Nacional de Lille, entre otras formaciones. En la temporada 2026-2027 debutará en la Ópera de Lille.

Como artista invitado vocal actuará Marcelo Balsells, egresado del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y figura de larga trayectoria en la música popular argentina. Balsells integró el grupo Opus Cuatro entre 1982 y 2012, con actuaciones en 34 países, y fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2008. Ganador del Premio Gardel en dos oportunidades, también ejerció como director de la Casa Argentina de París entre 2012 y 2016.

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Un grupo de músicos en un escenario tocando violines, violas, cellos, contrabajos y una flauta. Hay atriles con partituras, micrófonos y público al fondo
Marcelo Balsells participará como artista invitado vocal

En el violín, Marcos Carreras —nacido en Buenos Aires en 2013— tendrá a su cargo la interpretación de “El día que me quieras”, de Gardel. Con apenas 13 años, Carreras ya actuó como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Beijing y en el Teatro Colón, recibió el Premio Revelación 2025 de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina y fue finalista del International Anton Rubinstein Competition 2026 en Düsseldorf, donde obtuvo el Premio al Sonido Thomastik. En 2026 fue becado por la Fundación Albéniz para perfeccionarse en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de España. La participación especial del violinista Rafael Gíntoli completa el elenco.

Un grupo de músicos en un escenario tocando violines, violas, cellos, contrabajos y una flauta. Hay atriles con partituras, micrófonos y público al fondo
Marcos Carreras interpretará en violín "El día que me quieras de Carlos Gardel", con apenas 13 años

Programa

  1. “Libertango” (Astor Piazzolla. Arreglo: Nicolás Agulló).
  2. "Decaríssimo" (Astor Piazzolla. Arreglo: Osvaldo Requena).
  3. “El día que me quieras” (Carlos Gardel. Arreglo: Néstor Marconi), con Marcos Carreras, en violín.
  4. “Siempre se vuelve a Buenos Aires” (Astor Piazzolla. Arreglo: Pablo Fraguela).
  5. “Balada para mi muerte” (Astor Piazzolla. Arreglo: Cristian Zarate).
  6. “Chiquilín de Bachín” (Astor Piazzolla. Arreglo: Cristian Zarate).
  7. “Alguien le dice al tango” (Astor Piazzolla. Arreglo: Cristian Zarate).
  8. “Volver” (Carlos Gardel. Arreglo: Cristian Zárate).
  9. “Por una cabeza” (Carlos Gardel. Arreglo: Ariel Pirotti).
  10. “Golondrinas” (Carlos Gardel).
  11. “Cuando tú no estás” (Carlos Gardel. Arreglo A. Stamponi).
  12. Intro de la “Suite TUCMA” (medley de chacareras tucumanas). (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: P. Gómez Saavedra/ Nicolás Agullo).
  13. “La añera” (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: P. Gómez Saavedra).
  14. “Criollita santiagueña” (Atahualpa Yupanqui).
  15. “Chacarera de las piedras” (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: Pablo Fraguela), con Marcelo Balsells, en voz.

Las entradas son gratuitas. El concierto puede seguirse a través de palaciolibertad.gob.ar.

Fuente y fotos: gentileza Área de Difusión y Comunicación de la Dirección Nacional de Elencos Estables.

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