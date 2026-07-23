Tip de la RAE: Juegos Centroamericanos y del Caribe, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Con motivo de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran estos días en Santo Domingo (República Dominicana), se ofrecen una serie de claves para una redacción adecuada de las informaciones relacionadas.

Como indica la Ortografía de la lengua española , los nombres de los torneos deportivos se escriben con mayúscula inicial en cada término significativo: «Comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026».

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Es habitual y válido abreviar el nombre de esta competencia con la sigla JCC , que se escribe sin puntos ni espacios entre las letras.

Para referirse al número ordinal que indica la edición, es válido usar los números romanos ( XXV ) o los arábigos con punto y letra volada ( 25.ª edición ) . Si se prefiere escribir con letras, es adecuado optar por vigesimoquinta , en una sola palabra y sin tilde (opción recomendada), o vigésima quinta , en dos palabras, con ambos términos en femenino y tilde en el primero. Si se opta por el ordinal en masculino plural para concordar con juegos , podría escribirse XXV , 25. os , vigesimoquintos o vigésimos quintos .

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Para los topónimos que incluyen un sustantivo que indica un tipo de división política o su forma de organización política (como república , en este caso), se recomienda anteponer el artículo , que va en minúscula: la República Dominicana . Así, en un ejemplo como «Marileidy y Pinales, abanderados de República Dominicana», lo más indicado habría sido añadir el artículo la : «… abanderados de la República Dominicana».

Tanto la denominación América Central como Centroamérica son válidas para referirse a ese conjunto de países. No resulta apropiada, en cambio, la grafía Centro América , en la que se separa el elemento compositivo centro- , que ha de ir unido a la palabra a la que acompaña.

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De acuerdo con la Ortografía de la lengua española , en los nombres de lugares el artículo que los precede se escribe con minúscula inicial . Así, lo adecuado es escribir el Caribe o las Antillas , por ejemplo. Son excepciones los casos en los que el artículo forma parte indisociable del nombre propio , como ocurre con El Salvador .

A continuación, se ofrece información relacionada con los nombres de distintas disciplinas, tomando como referencia las denominaciones que emplea la organización de esta edición.

— Bádminton . Se escribe con tilde y no es apropiada la variante badmington .

— Baloncesto . El Diccionario panhispánico de dudas da preferencia a baloncesto , que es una forma asentada en América y Europa. No obstante, son también apropiadas las adaptaciones basquetbol y básquetbol , así como el acortamiento básquet . No se recomiendan, en cambio, las voces que mantienen la k de la denominación inglesa.

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— Beisbol . También béisbol , con pronunciación grave y tilde. El Diccionario panhispánico de dudas señala que, en México y Centroamérica, se usa el acortamiento beis . Además, en algunos países es frecuente la denominación pelota base y, especialmente en el Caribe, se emplea simplemente pelota .

— Boliche . En función del país, se conoce también como bolos .

— Canotaje . A este deporte se le llama piragüismo en distintas regiones.

— Deportes electrónicos . Esta expresión es preferible al uso de la denominación inglesa e-sports .

— Futbol . También es válida fútbol , con pronunciación grave y tilde.

— Hockey . Como extranjerismo sin adaptar a las pautas del español, se recomienda escribir hockey en cursiva. Una posible adaptación al español es jóquey , escrita en redonda.

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— Judo . Se pronuncia con el sonido de la letra jota. Si se pronuncia como yudo , lo más apropiado es escribirlo con y .

— Karate . La pronunciación habitual de este sustantivo es karate , sin tilde, aunque en España se prefiere kárate , también válida.

— Netball . Para evitar este extranjerismo crudo, se documenta el calco balonred , escrito sin tilde y, por tanto, con pronunciación aguda.

— Pentatlón moderno . La voz pentatlón se escribe sin h intercalada y con tilde, al igual que triatlón .

— Polo acuático . En ciertas áreas se denomina waterpolo .

— Ráquetbol . También raquetbol , con pronunciación aguda y sin tilde, como recoge el Diccionario de la lengua española .

— Rugby . Puede adaptarse este extranjerismo, que va en cursiva, como rugbi .

— Softbol . Tanto softbol como sóftbol son formas adecuadas, pero se prefieren las variantes sófbol y sofbol , sin la t .

— Squash . Como puede verse en el diccionario académico, el nombre de este deporte va en cursiva.

— Taekwondo . Esta es la grafía más habitual, aunque es igualmente posible usar taekuondo .

— Voleibol . Cuenta con diversas variantes de su nombre, todas válidas, con diferencia de uso en función del país: vóleibol , volibol , vólibol , vóley y voli .

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.