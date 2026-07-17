Cultura

El Teatro Colón adelanta la función del domingo de ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ por la final del Mundial

El domingo 19 de julio, la obra del Ballet Estable se presenta a las 11 de la mañana. Las entradas ya adquiridas son válidas, y quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso

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Mujer en vestido morado con diadema blanca y gato azul con rayas negras y ojos grandes, iluminados por luz azul en un escenario oscuro con niebla
El Teatro Colón adelanta una función de “Alice’s Adventures in Wonderland” por el partido de la Selección Argentina (Carlos Villamayor / Teatro Colón)

El Teatro Colón reprogramó la función de Alice’s Adventures in Wonderland prevista para el domingo 19 de julio a las 17 para ese mismo día a las 11 de la mañana, por la final del Mundial de Fútbol que se disputará entre Argentina y España a las 16. Así lo anunció en sus redes sociales donde Julio Bocca, director del Ballet Estable, lo cuenta con una camiseta de la selección argentina.

Quienes quieran asistir en el nuevo horario podrán usar las mismas entradas ya adquiridas, sin hacer ningún trámite adicional, anunció el Teatro. El cambio se reflejará en los tickets digitales y el código QR seguirá siendo válido tanto en formato físico como digital. Quienes no puedan concurrir a la función reprogramada podrán pedir la devolución del importe de las localidades a través del enlace informado por la institución en su perfil. La modificación alcanza solo a la presentación del domingo 19.

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Julio Bocca, director del Ballet Estable, comunica un cambio de horario en el Teatro Colón

El Ballet Estable del Teatro Colón estrenó este jueves Alice’s Adventures in Wonderland, un ballet en dos actos con coreografía de Christopher Wheeldon y música de Joby Talbot. La producción llega con el Royal Danish Ballet y el Royal Swedish Ballet. Las funciones fueron programadas hasta el lunes 27 de julio: de martes a sábado a las 20, mientras que la del domingo 19 será a las 11 y la del domingo 26 de julio a las 17.

La llegada de la obra al coliseo porteño marca el debut local de esta producción. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires está a cargo de la interpretación musical bajo la dirección de David Briskin. El montaje cuenta con la reposición de Jason Fowler, Dustin Layton y Jillian Vanstone, y con guion y dramaturgia de Nicholas Wright. La obra tuvo su estreno mundial el 28 de febrero de 2011 en la Royal Opera House de Londres y, desde entonces, pasó por algunos de los principales escenarios internacionales.

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Cuatro actores en disfraces sobre un escenario con decorado teatral, que incluye una mesa con tazas, cucharas gigantes, dos cupcakes grandes y una torta
La presentación del domingo 19 de julio pasará de las 17 a las 11, por el encuentro previsto a las 16, y el ajuste impacta solo en esa fecha del ciclo 2026 (Carlos Villamayor / Teatro Colón)

La versión que llegará a Buenos Aires sigue el libro original de Lewis Carroll y conserva casi todos sus personajes y episodios. Las únicas ausencias señaladas son la Falsa Tortuga y el Grifo. La adaptación suma un prólogo situado en Oxford en 1862, donde se establecen equivalencias entre figuras reales y personajes fantásticos. Carroll aparece convertido en el Conejo Blanco, un mago en el Sombrerero Loco, un rajá visitante en la Oruga y la madre autoritaria de Alicia en la Reina de Corazones.

Esa lectura también modifica la edad de la protagonista: aquí Alicia tiene 15 años, en lugar de siete. La historia incorpora además un eje romántico con Jack, el jardinero, que después se transforma en la Sota de Corazones. La puesta se apoya en la escenografía y el vestuario de Bob Crowley, las proyecciones de Jon Driscoll y Gemma Carrington, y un trabajo de títeres y efectos escénicos basado en recursos del teatro contemporáneo. Desde su estreno londinense, la crítica internacional destacó ese despliegue técnico como uno de los rasgos más visibles del espectáculo.

Bailarina con vestido lila, una mujer con traje rojo que simula un corazón, dos guardias rojos, otros bailarines y escenografía de jardín con fondo rojo y verde
Alice in Wonderland - Teatro Colón (Carlos Villamayor / Teatro Colón)

La partitura de Joby Talbot, de carácter cinematográfico y pensada para el movimiento, acompaña una coreografía que alterna números de conjunto con pas de deux de tono más íntimo. Entre esos momentos aparecen el vals del jardín de verano y la secuencia neoclásica de la baraja. En el segundo acto, el Gato de Cheshire ocupa uno de los pasajes centrales de la invención escénica. El personaje está dividido en partes manipuladas por bailarines vestidos de negro, que lo hacen aparecer, flotar y desvanecerse sobre el escenario.

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