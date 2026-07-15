Qué revela la nueva película de Christopher Nolan sobre “La Odisea” y por qué vuelve a poner a Homero en el centro del debate

La película “La Odisea” de Christopher Nolan reavivó el interés por la obra atribuida a Homero con una adaptación basada en la traducción de Emily Wilson

El estreno de la película “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan y basada en la traducción de Emily Wilson, ofrece una oportunidad para revisar el legado del poema griego. La adaptación retoma la historia de Odiseo en su regreso a Ítaca, donde enfrenta obstáculos personales y divinos. El film se exhibirá a partir del 17 de julio en formatos tradicionales e IMAX, con una duración de tres horas y un enfoque visual que busca captar la complejidad de la obra original.

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La propuesta de Nolan se apoya en un guion construido sobre la traducción de Wilson, reconocida por su perspectiva filológica y feminista. El relato sigue al héroe que, tras la guerra de Troya, debe superar desafíos impuestos tanto por los dioses como por sus propias decisiones. El estreno reunió a figuras del ámbito literario y generó discusiones sobre la forma en que la obra dialoga con la sociedad contemporánea.

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Flavia Pittella, periodista y traductora, destacó en Infobae A las Nueve la manera en que la película exhibe la vigencia de los temas de La Odisea. Pittella remarcó que el texto sigue apelando a la condición humana y que el film plantea preguntas sobre el poder, la hospitalidad y el retorno al hogar.

Christopher Nolan retoma en “La Odisea” el regreso de Odiseo a Ítaca y lo enfrenta a obstáculos personales y divinos tras la guerra de Troya FlixPix is NOT the copyright owner & acts solely as a service of supply to recognised media outlets.

Características de la adaptación cinematográfica

La versión de Nolan adapta el extenso poema en un largometraje de tres horas, que Pittella describió como “una obra de arte en todo sentido”. El director presenta una narrativa apegada a la estructura original, marcada por escenas visualmente intensas y un tono oscuro. La película utiliza tecnología de filmación en 35 mm y apuesta por efectos prácticos, con escasa presencia de inteligencia artificial, según la opinión de Pittella.

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El elenco incluye a Matt Damon en un papel central. La película reconstruye episodios clave del poema, como el encuentro con los cíclopes y el paso por la isla de Circe, así como la tensión permanente entre Odiseo y los dioses. La adaptación omite algunos detalles del texto, como la célebre escena en la que Odiseo se identifica como “Nadie” ante el cíclope, pero mantiene la mayoría de los personajes y tramas principales.

El estreno de “La Odisea” llegará el 17 de julio en formatos tradicionales e IMAX con una duración de tres horas (YouTube: @Universal_Spain)

Pittella aseguró que la experiencia cinematográfica resulta intensa y que la extensión de la película no afecta la atención del espectador. La crítica señaló que la película es oscura y sangrienta, y que utiliza recursos visuales para transmitir la violencia y el drama presentes en el texto original.

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Traducción de Emily Wilson y enfoque de género

La elección de la traducción de Emily Wilson marca una diferencia en el tono y el contenido de la película. Wilson, filóloga inglesa, optó por despojar a Odiseo de términos heroicos y rimbombantes, y presentó un personaje más complejo y humano. Esta decisión de traducción incide en la construcción del guion y en la recepción por parte del público y la crítica.

La adaptación de Christopher Nolan utiliza filmación en 35 mm y efectos prácticos para construir una narrativa apegada al poema griego (Universal Pictures)

Pittella indicó que la traducción de Wilson elimina palabras grandilocuentes y enfatiza la humanidad del protagonista. Al comienzo del poema, la traducción evita expresiones como “varón de multiforme ingenio” y prefiere una aproximación directa: “Háblame de Odiseo”. Esta elección desdibuja la imagen tradicional del héroe y resalta sus contradicciones y ambivalencias.

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El debate sobre la autoría y la participación de mujeres en la composición de “La Odisea” también aparece en la discusión. Pittella mencionó que existen teorías según las cuales mujeres habrían intervenido en la creación del poema, lo que suma nuevas perspectivas a la lectura actual del texto.

Vigencia y resignificación de “La Odisea”

La película de Nolan motiva reflexiones sobre los temas persistentes de la obra: el regreso, la hospitalidad, el poder y la relación entre dioses y humanos. Pittella explicó que el nostos, o regreso al hogar, estructura la narrativa y simboliza la dificultad de retomar la vida después del conflicto. Subrayó que “La Odisea” aborda cuestiones como el ego, el amor, la amistad y la traición, aspectos que siguen presentes en la cultura contemporánea.

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La traducción de Emily Wilson presenta a Odiseo como un personaje más humano y menos heroico, una decisión que define el tono de la película (Universal Pictures)

El film muestra cómo Odiseo enfrenta obstáculos tanto internos como externos. La relación con los dioses, especialmente con Atenea, define varios episodios del relato. De acuerdo con la periodista, aunque Atenea guía a Odiseo, este suele confiar en su propio ingenio, lo que genera conflictos que prolongan su retorno. La figura de Penélope aparece como administradora de Ítaca durante la ausencia de Odiseo, rodeada de pretendientes interesados en el poder.

La hospitalidad griega, presentada como una norma ineludible, condiciona el accionar de Penélope y define la conducta de los personajes. Pittella sostuvo que la obra refleja la tensión entre la solidaridad y la ambición, y que cada episodio contiene una enseñanza aplicable a diferentes situaciones humanas.

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