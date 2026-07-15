Muchas expectativas por ‘La Odisea’ de Nolan, pero ¿qué opinan los griegos?

El escultor y ceramista Haralambos Goumas trabaja sobre un busto de terracota del antiguo poeta griego Homero, el autor de "La Odisea", en su taller Aigaleo, un suburbio de Atenas, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Petros Giannakouris)

La Odisea de Christopher Nolan se estrena el viernes, generando gran expectación a nivel mundial y cierta controversia por sus elecciones de reparto, pero ¿qué opinan los griegos?

Las conversaciones sobre adaptaciones suelen girar en torno a la fidelidad con la que siguen el texto original. Pero en un país donde la historia de Homero se enseña y se narra en todas las escuelas, muchos señalan cómo la epopeya se ha mantenido viva durante casi 3000 años: no a pesar de las reinvenciones, sino gracias a ellas.

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“Lo que queremos que los niños entiendan es que cada nueva creación es precisamente eso: una nueva creación”, declaró a Associated Press Filippos Mantzaris, profesor de La Odisea para alumnos de séptimo grado.

La película, protagonizada por Matt Damon como el rey Odiseo y varias estrellas de Hollywood, sigue el esquema de Homero: el viaje de 10 años del rey de regreso a casa tras la guerra, durante el cual lucha contra dioses y monstruos para encontrar un palacio invadido por rivales.

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Los estudiantes crecen interpretando a Homero

En séptimo grado, La Odisea se enseña en todas las aulas de griego.

Escena de "La Odsiea"; en el centro, Matt Damon (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

En la clase de Mantzaris, los alumnos debaten con entusiasmo sobre los encuentros de Odiseo con monstruos y otras aventuras. Se les enseña a comparar la inteligencia del héroe con su fuerza, a preguntarse si la venganza es moral, si el rey, curtido en la batalla, es realmente un modelo a seguir y si está justificado que matara a los pretendientes de su esposa. Los ejercicios de dramatización animan a los niños a imaginar qué harían ellos en el lugar de Odiseo.

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“Es un texto literario asombroso, con el que los niños pueden identificarse, tal vez ver a Odiseo reflejado en sí mismos, pero también ver su propia patria”, dijo Mantzaris.

Kyriakos Agapiou, de 12 años, dijo que leer el poema en la clase de Mantzaris le enseñó que “todo es posible y nunca debemos rendirnos”.

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El científico agrícola Nikos Varelas asistió a una adaptación teatral con su hijo de 4 años, después de que ambos leyeran juntos versiones juveniles de La Ilíada y La Odisea.

“Es nuestro deber como padres, como griegos”, dijo Varelas.

Según el actor Manos Pintzis, que interpretó a Odiseo en la producción local, interpretar la historia como una obra de teatro ayuda a los niños a descubrir la mitología de una manera que los libros por sí solos no pueden.

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“No se le dice a un niño: ‘Solo lee el cuento porque tienes que hacerlo’, porque el niño se resistirá cuando se le impone algo”, dijo Pintzis. “Cuando el niño ve todo esto desarrollarse ante sus ojos, eso se convierte en un paso valioso hacia el aprendizaje, para aprender voluntariamente lo que se espera que estudie”.

Edición de la "Odisea" de Homero de Blackie Boocks, año 2021

Los griegos están acostumbrados a que los extranjeros interpreten a sus héroes

En los círculos conservadores de Estados Unidos, gran parte de la atención se ha centrado en las elecciones de reparto de Nolan, más que en su adaptación de la historia de Homero.

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Elon Musk afirmó que Nolan había profanado La Odisea tras la elección de la actriz negra Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya, a pesar de no haber visto la película. Comentaristas conservadores como Matt Walsh argumentaron que la película priorizaba la política de identidad, haciéndose eco de las críticas anteriores de los fans a las nuevas versiones de ciencia ficción y fantasía que elegían a actores negros y latinos para interpretar a personajes queridos de otra raza o etnia.

En una entrevista con The Telegraph, Nolan dijo que las críticas “son algo inherente a este tipo de situaciones”, y agregó que “estas conversaciones que tienen lugar antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que las tenga sabe aún qué es realmente la película”.

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Nolan declaró que quería que la película fuera accesible y con la que el público pudiera identificarse, y “no recurrir a las versiones pasadas de Hollywood sobre cómo abordar el mundo antiguo".

“Quiero cuestionar las ideas preconcebidas de la gente sobre cómo deberían representarse las cosas en las películas y en qué se basan”, dijo sobre su enfoque general del filme. “Eso implica un reto y un riesgo. Pero mi esperanza es que, al crear un mundo coherente, la gente lo entienda mientras ve la película y sienta que lo comprende”.

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Christopher Nolanm director de la nueva adaptación de "La Odisea" (Crédito: Erik Tanner / The New York Times)

La polémica no ha tenido mucha repercusión en Grecia, donde la gente está acostumbrada a que extranjeros interpreten a personajes de la antigua Grecia.

El escocés Gerard Butler gritó “¡Esto es Esparta!" como el rey Leónidas en 300. Brad Pitt, nacido en Oklahoma, interpretó a Aquiles en Troya. El irlandés Colin Farrell protagonizó Alejandro Magno junto a Angelina Jolie, quien interpretó a su madre.

La interpretación de Anthony Quinn en Zorba el Griego allá por 1964 sigue siendo una de las representaciones cinematográficas más queridas de un personaje griego en Grecia.

La versión de Nolan continúa la tradición con un reparto repleto de estrellas, entre las que se incluyen Nyong’o, Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, con la narración del rapero Travis Scott.

En Grecia, el pequeño partido nacionalista Niki protestó contra el reparto y la decisión del gobierno griego de otorgar aproximadamente 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en subvenciones para apoyar la producción local. El partido afirmó que los contribuyentes griegos estaban financiando la imposición de una ideología progresista sobre la historia y la identidad cultural griegas, citando a Musk.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, ofreció una contundente refutación.

Nolan quería mostrar cómo podría funcionar el caballo de Troya en la práctica (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

«No le corresponde al Estado dictarle a un creador cómo debe interpretar artísticamente una obra o un mito», declaró a la revista griega de cultura popular Lifo. «¿En serio estamos debatiendo si el Estado debería censurar a Christopher Nolan?».

Las grandes historias de la historia sobreviven gracias a la transmisión de relatos

Christos Tsagalis, profesor de literatura griega antigua en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, afirmó que, en última instancia, corresponde a los espectadores juzgar si la última interpretación de La Odisea funciona. Lo que importa, según él, es si logra capturar algo fundamental de una de las grandes historias de la historia.

Según él, las obras de Homero, recontadas y reinterpretadas a lo largo de las generaciones, han perdurado al volverse universales.

“Me parece maravilloso que algo creado en un momento específico por un pueblo determinado sea compartido por tantas personas en todo el mundo. Es cultura compartida”, dijo Tsagalis.

“Es una historia fascinante”, dijo. “Es como una película”.

Fuente: AP