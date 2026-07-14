Qué leer este mes: los lanzamientos que reflejan la identidad y los vínculos en la Argentina

os nuevos libros recomendados por Flavia Pittella reúnen temas como el idioma, las relaciones personales, la amistad y la soledad en la producción contemporánea nacional

En las librerías argentinas ya se encuentran nuevos títulos de autores nacionales contemporáneos, con temáticas que abordan desde la identidad local hasta las relaciones personales y la amistad. Entre los lanzamientos recientes, destacan “El lenguaje argento” de Óscar Conde y “Un amor sin futuro” de Betina González.

Los libros, publicados por editoriales reconocidas, presentan propuestas que exploran el uso del idioma, los vínculos afectivos y las experiencias cotidianas en la sociedad argentina. Los nuevos lanzamientos ya están disponibles para quienes buscan lecturas actuales y representativas de la producción local.

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El lenguaje argentino bajo la lupa de Óscar Conde

Óscar Conde presenta “El lenguaje argento”, publicado por Taurus. El libro recorre la historia del español en el Río de la Plata, analiza los modismos y palabras propias de la región, y explica cómo las influencias extranjeras y el lunfardo conformaron el vocabulario cotidiano.

“El lenguaje argento”, de Óscar Conde y publicado por Taurus, recorre la historia del español en el Río de la Plata y analiza modismos, lunfardo e influencias extranjeras

Conde se detiene en la relación entre el idioma y la identidad argentina, utilizando ejemplos como la letra del himno nacional para mostrar cómo la épica presente en frases como “Oh, juremos con gloria morir” refleja una visión del mundo marcada por la exageración y la hipérbole.

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El autor destaca que las expresiones populares, como “no tener dónde caerse muerto”, revelan tanto la historia local como la idiosincrasia social.

El libro señala que la normativa del idioma no siempre coincide con el uso real. Conde plantea que las variedades locales cumplen un rol central: Los idiomas son idiosincráticos y nos tienen que ayudar a comunicarnos como nosotros queremos desde nuestro lugar.

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Relaciones y prejuicios en la última novela de Betina González

Entre las novedades se encuentra “Un amor sin futuro”, la reciente novela de Betina González. El relato, explicó en Infobae Al Mediodía Flavia Pittella, se centra en una profesora universitaria y un alumno de veintiún años que la contacta con un mensaje de tono pasional. González indaga en la relación que se construye entre ambos, el peso de la diferencia de edad y el efecto de los prejuicios sociales sobre los vínculos amorosos.

“Un amor sin futuro”, la novela de Betina González, aborda la relación entre una profesora universitaria y un alumno de 21 años atravesada por la diferencia de edad (Betina González)

La protagonista atraviesa la perimenopausia, lo que agrega preguntas sobre el futuro y la maternidad. La autora pone en discusión la diferencia de percepción social según el género en relaciones con brecha de edad. “Un hombre de cuarenta y siete años con una mujer de veintiún años es una cosa, una mujer de cuarenta y siete años con un hombre de veintiún años es otra cosa”, señaló Pittella sobre el enfoque del libro.

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González, reconocida por títulos como “América alucinada” y “El amor es una catástrofe natural”, presenta en esta novela una reflexión sobre las estructuras afectivas y las transformaciones sociales en la mirada hacia las relaciones personales.

Amistad y escenas cotidianas en la obra de Martín Flores Cárdenas

En su repaso, Pittella incluyó “La fuerza de la gravedad” de Martín Flores Cárdenas, editado por Vinilo. El libro es una obra de teatro donde el autor invita a una amiga actriz a interpretar textos inspirados en su grupo de amigos. La obra presenta distintas situaciones de amistad y convivencia, con relatos que narran desde pequeñas discusiones hasta anécdotas inusuales entre amigos.

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“La fuerza de la gravedad”, de Martín Flores Cárdenas y editado por Vinilo, presenta una obra de teatro sobre la amistad, la convivencia y los lazos que persisten desde la infancia o la adolescencia

El prólogo explica que la actriz descubre en la función de estreno que el público está compuesto por los propios amigos mencionados en los textos. Esta dinámica permite que los lectores se identifiquen con los personajes y situaciones. “¿Cuántos de sus amigos que tienen hoy serían sus amigos si no fuera que los traen desde la infancia o la adolescencia?”, planteó Pittella en relación a la obra.

Flores Cárdenas, conocido por su labor tanto en la dramaturgia como en la dirección teatral, ofrece una mirada sobre la amistad y la permanencia de los vínculos personales en las relaciones cotidianas.

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Soledad y encierro en la novela de Désirée Defez

La selección de Pittella se completa con “No la dejes sola” de Désirée Defez, publicada por Blackie Books. La novela relata la experiencia de una mujer que no soporta la soledad y busca compañía constante a través de llamadas con familiares. Un hecho fortuito la deja encerrada en un centro comercial y sin posibilidad de comunicarse, situación que desencadena una serie de episodios inesperados.

“No la dejes sola”, de Désirée Defez y publicada por Blackie Books, narra el encierro de una mujer en un centro comercial y su dificultad para afrontar la soledad sin comunicarse

Pittella explicó que la protagonista enfrenta la incomodidad y el aislamiento, combinando realismo suburbano con elementos propios del cuento de hadas y el humor incómodo. Mariana Enríquez describió la novela como “amor intenso, purpurina y ansiedad entre el realismo suburbano y el cuento de hadas, llena de ternura y delirios geniales”.

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El título se distingue por su argumento original y por la apuesta de la editorial a libros que buscan incomodar y sorprender al lector, según destacó Pittella.

Los títulos presentados abordan el idioma, los vínculos personales, la amistad y la soledad desde perspectivas diversas. Estas obras ya están disponibles en librerías y conforman una muestra representativa de la producción contemporánea nacional.

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