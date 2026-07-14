Cultura

Siglo de Oro español en Buenos Aires: dramaturgos argentinos que reescriben a Calderón y Guillén de Castro

Dos comedias ibéricas vuelven con giros del siglo XXI. Un dúo de performance y una autora de El fin del amor proponen nuevas miradas. La iniciativa conecta tres ciudades y una vieja deuda teatral

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El mágico prodigioso
El mágico prodigioso

El teatro del Siglo de Oro español desembarca en la escena porteña con dos versiones contemporáneas de comedias clásicas ibéricas, obra de tres dramaturgos argentinos de trayectoria reconocida. Lolo y Lauti —el dúo formado por Lorenzo Anzoátegui y Lautaro Camino— y Tamara Tenenbaum presentan sus reescrituras de El mágico prodigioso, de Calderón de la Barca, y Los malcasados de Valencia, de Guillén de Castro, en funciones dobles los días miércoles 22 y jueves 23 de julio a las 20 horas en la Fundación Cazadores (Villarroel 1440, Buenos Aires). Las entradas se encuentran a la venta por Alternativa Teatral.

Las dos puestas forman parte del proyecto internacional Clásicos españoles, versiones americanas, una iniciativa académica y artística que conecta instituciones de tres ciudades globales —Los Ángeles, Buenos Aires y Ciudad de México— con el objetivo de revitalizar el corpus dramático de la temprana modernidad española para audiencias del siglo XXI. El proyecto reúne a las profesoras Bárbara Fuchs (UCLA, Estados Unidos), Karina Galperin (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina) y Gabriela Villanueva (UNAM, México).

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La apuesta tiene un trasfondo que va más allá del estreno puntual. Las comedias del Siglo de Oro —obras en tres actos que abarcaron una enorme variedad de temas y gozaron de gran popularidad durante la temprana modernidad— fueron escritas y representadas a lo largo de todo el imperio español. Hoy sobrevive un vasto corpus de esas piezas, pero solo unas pocas se estudian y montan con regularidad. Shakespeare domina la concepción popular del teatro clásico incluso en América Latina, donde la tradición hispánica permanece en buena medida ignorada. El proyecto busca revertir esa asimetría a través de nuevas representaciones, publicaciones y debates interdisciplinarios entre ámbitos académicos y artísticos.

La iniciativa tiene sus raíces en 2013, cuando Fuchs encargó adaptaciones de teatro clásico hispánico a dramaturgos de Los Ángeles para que respondieran a preocupaciones contemporáneas. De esa primera etapa surgieron obras sobre inmigración, gentrificación y los disturbios de 1992, que también han sido publicadas. Luego el proyecto se amplió con Mex-Clásicos, en colaboración con la UNAM. La incorporación de la Universidad Torcuato Di Tella y los dramaturgos porteños marca la tercera expansión del programa, que ahora llega a Buenos Aires por primera vez.

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El mágico prodigioso
El mágico prodigioso

Lolo y Lauti, conocidos por su práctica multiformato que cruza performance, video, instalación y ópera, y por ser curadores del festival Perfuch —el mayor festival de performance de Argentina—, abordan por primera vez el teatro clásico español. Su versión de El mágico prodigioso reimagina la obra de Calderón como una fábula pop e irreverente sobre el deseo, la fe y la búsqueda de sentido. En una Antioquía romana atravesada por la persecución de los cristianos, el joven erudito Cipriano abandona sus estudios al enamorarse de Justina, una mujer cuya virtud parece inalcanzable. Desesperado, acepta un pacto con un Demonio que le promete poderes mágicos a cambio de su alma. Entre el humor anacrónico y la cultura popular argentina, la pieza conserva el núcleo trágico del original y lo convierte en una reflexión sobre el amor, el consentimiento y la posibilidad de la redención.

Tamara Tenenbaum —filósofa, narradora y dramaturga, autora de El fin del amor y de la obra Una casa llena de agua— traslada Los malcasados de Valencia a una compañía contemporánea de música y teatro dedicada a reinterpretar textos y canciones barrocas durante una gira por España. Mientras ensayan y sobreviven a la precariedad económica de un proyecto artístico en crisis, dos matrimonios enfrentan el desgaste de sus relaciones, los celos, las infidelidades y las dudas sobre el amor duradero. A su alrededor gravita Elvira, asistente y gestora del grupo, cuya relación secreta con uno de los maridos precipita una serie de revelaciones que obligan a todos a replantearse sus vínculos. Entre canciones construidas con versos áureos y discusiones sobre el matrimonio, la obra convierte una gira artística en una exploración melancólica y humorística de las promesas y las fragilidades que sostienen tanto a las parejas como a los proyectos colectivos.

Ambos dramaturgos llegan a este repertorio sin antecedentes en el teatro clásico español: tanto Lolo y Lauti como Tenenbaum habían trabajado en reescrituras de otras tradiciones, pero nunca antes con el Siglo de Oro. Las nuevas producciones aspiran a generar estéticas propias para representar ese repertorio en América y a atraer nuevas audiencias a una escena teatral porteña que se distingue por su vitalidad experimental.

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