La mayor retrospectiva de Ana Mendieta toma el Tate Modern

La retrospectiva de Ana Mendieta en el Tate Modern cuenta con 44 prestadores entre colecciones privadas, museos y colecciones públicas

El Tate Modern londinense, uno de los principales museos de arte moderno y contemporáneo del mundo, abre el miércoles la mayor retrospectiva dedicada hasta ahora en Reino Unido a la artista multidisciplinar cubano-estadounidense Ana Mendieta, con unos 120 de sus trabajos.

“La muestra ofrece una gran diversidad de obras. Creo que están representados prácticamente todos los medios con los que trabajó. Se pueden ver películas, esculturas, pinturas, dibujos y, por supuesto, una gran cantidad de fotografías”, explica a esta agencia una de las comisarias de la exposición, Valentine Umansky.

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La práctica multidisciplinar de Ana Mendieta abarcó performance, body art, land art, fotografía, cine, dibujo, pintura, escultura e instalación.

La exposición, que estará abierta entre el 15 de julio de 2026 y el 17 de enero de 2027, recorre toda la obra de Mendieta, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX.

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Su obra exploró el cuerpo, la naturaleza, el exilio, la identidad, la memoria y las tradiciones ancestrales.

En la exposición han colaborado, según la comisaria, “44 prestadores”. Algunas piezas proceden de colecciones privadas y otras de museos y colecciones públicas.

El Tate Modern de Londres inaugura la mayor retrospectiva de Ana Mendieta en Reino Unido con unas 120 obras

Muerte trágica

Mendieta, creadora conceptual, escultora, pintora y videoartista, murió a los 36 años, en 1985, al caer desde su apartamento en Nueva York, en el piso 34, tras una discusión con su marido, el artista estadounidense Carl Andre, quien fue juzgado y absuelto.

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La artista había llegado a Estados Unidos como refugiada en 1961, con 12 años, y regresó a Cuba en varias ocasiones para recuperar sus raíces.

“Creo que probablemente (ella) habría dicho que, ante todo, era cubana. Sin embargo, su experiencia vital estuvo marcada por el desplazamiento que sufrió cuando tenía 12 años, especialmente al formar parte de la Operación Pedro Pan, mediante la cual más de 10.000 niños fueron enviados a Estados Unidos tras la Revolución Cubana a través de misiones católicas”, explica Umansky.

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Para la curadora, esa experiencia marcó “profundamente” su visión del mundo y también su práctica artística.

“El exilio está presente en gran parte de su obra”, recalca Umansky, quien piensa que su vínculo con Cuba “fue siempre fundamental”.

“Una y otra vez hablaba de regresar a lo que llamaba sus raíces. Incluso decía que había sido arrancada del vientre materno, y ese vientre simbolizaba Cuba”, afirma.

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Ana Mendieta, Creek, 1974

La artista comenzó a regresar a la isla caribeña a partir de 1980.

“Su primer viaje fue con el Centro de Cultura Cubana y actuó como puente entre ambos países, llevando a curadores y artistas estadounidenses a Cuba y estableciendo vínculos con la escena artística cubana”, señala la comisaria.

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“Por eso diría que su identidad era ambas cosas, cubana y estadounidense. Pero, sin duda, nunca perdió el amor por su patria”, añade.

“Preocupaciones medioambientales”

Una exposición sobre Ana Mendieta vuelve a Reino Unido, después de que la South London Gallery le dedicara otra en 2013.

“Esta nueva exposición es especial porque reúne obras de su icónica serie Siluetas, realizada entre 1973 y 1980. También presentamos piezas que nunca antes se habían mostrado en el Reino Unido, en particular películas recientemente restauradas. Asimismo, se exhiben cuatro pinturas que realizó cuando aún era estudiante universitaria y que nunca habían sido expuestas aquí”, explica Umansky.

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“Uno de los puntos culminantes es la recreación de Old Westbury Forest, una obra que realizó en 1978 en la Universidad de Nueva York y que nunca antes se había vuelto a montar en Reino Unido. Es una pieza realmente extraordinaria porque da la sensación de encontrarse inesperadamente con un bosque dentro del museo, algo muy poco habitual”, precisa.

Ana Mendieta, Silueta de Arena, 1978

A su juicio, “una de las razones por las que sigue siendo tan admirada es ese deseo constante de experimentar y probar cosas nuevas”, lo que hace que “su legado siga siendo tan vigente”.

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“Aunque ella nunca utilizó el término ‘ecológico’, sus obras plantean preocupaciones medioambientales con las que hoy estamos mucho más familiarizados. En aquella época esas inquietudes apenas comenzaban a surgir entre el público general”, concluye la curadora.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo y EFE/ Andy Rain.