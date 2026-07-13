Jorge Martínez recordó a Ramiro Agulla: “Tomaba una idea y la potenciaba en quince minutos”

Jorge Martínez recordó a Ramiro Agulla y afirmó que tomaba una idea y la potenciaba en quince minutos

La repentina partida del creativo, Ramiro Agulla marcó un punto de inflexión para la industria publicitaria argentina. Jorge Martínez, fundador de AdLatina Group y referente del sector, definió a Agulla, en Infoabe en Vivo, como una figura que “rompió todo”.

Martínez comparó el fenómeno de Agulla en Argentina con figuras reconocidas de la publicidad brasileña, como Washington Olivetto. “En la Argentina nunca había sucedido que un publicitario, un comunicador de origen publicitario, trascendiera los límites de la industria”, afirmó.

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Al mismo tiempo remarcó el cambio que vivió la publicidad en los años 90, cuando el contexto económico permitió mayor inversión y apertura a nuevas ideas. “La publicidad en Argentina cambia completamente. Completamente”, enfatizó.

En este sentido indicó que la irrupción de Agulla introdujo el humor y nuevas formas de producción, generando campañas memorables y una cultura creativa que atrajo a talentos de toda la industria.

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La muerte de Ramiro Agulla marcó un punto de inflexión en la publicidad argentina, según Jorge Martínez en Infobae en Vivo (Gustavo Gavotti)

Método de trabajo, personalidad y cultura creativa

En continuidad describió a Agulla como un creativo con habilidades poco frecuentes. “Ramiro era un tipo culto, muy respetuoso, se manifestaba muy afectivamente cuando hablabas con él, al menos en mi experiencia. Y era muy irónico. Manejaba el acuerdo de la ironía”, señaló.

El método de trabajo de Agulla se caracterizaba por la rapidez y la capacidad de mejorar ideas ajenas. Martínez relató: “Vos ibas con una idea, se la contabas, él se sentaba y ya estaba listo. La potenciaba y la pulía en quince minutos”. Esta velocidad resultaba poco común en la industria, donde los procesos suelen ser extensos.

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Martínez también destacó la cultura de equipo que se generó en torno a Agulla y Bacetti. “Todos querían trabajar allá”, aseguró.

La dupla Agulla-Bacetti se formó en el año 1989, durante la hiperinflación argentina. Martínez recordó: “Ramiro cuando se junta con Carlos Bacetti, allá por el año 89, plena hiperinflación en Argentina, generan una explosión, una explosión de ideas, de trabajos exitosos dentro de la industria publicitaria”.

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Carlos Bacetti y Ramiro Agulla, dos hombres jóvenes de cabello rizado, posan tomados de la mano en una imagen asociada al contexto de una despedida.

Campañas emblemáticas y anécdotas profesionales

Entre los trabajos más recordados, Martínez mencionó la campaña de Mimitós, conocida por su impacto en salas de cine. También hizo referencia a la popularidad de “La llama que llama”, que surgió cuando Agulla y Bacchetti fundaron su propia agencia.

Sobre la campaña para Quilmes, Martínez comentó: “El primero. Gol, Gol, Gol. Eso lo canta él.” La pieza musical utilizó una base parecida a la de la película Trainspotting, y Agulla compuso la letra e interpretó el tema. El spot se convirtió en un fenómeno popular, sonando “en todos los boliches”.

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El creativo también participó en campañas políticas y en proyectos de comunicación para marcas como Renault, donde Martínez recordó el lanzamiento del Megane con la participación de Wim Wenders. “Hace veintiocho años generaron un evento cultural con un lanzamiento de un auto cuando nadie pensaba en esas cosas”, explicó.

Jorge Martínez sostuvo que Ramiro Agulla fue el primer publicitario argentino que trascendió los límites de la industria (Composición fotográfica)

Martínez detalló la importancia de la campaña de Fernando de la Rúa y su repercusión posterior. “Yo creo que fue lo más trascendente que hizo en publicidad política fue esa campaña de De la Rúa. Después con el tiempo él se fue, no digo apagando, pero se fue guardando”. Agulla también asesoró campañas internacionales, incluyendo la de John McCain en Estados Unidos.

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Las campañas y el método de trabajo que impulsó se mantienen como referencia para nuevas generaciones de creativos, consolidando su lugar en la historia de la publicidad argentina.

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