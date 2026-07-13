Cultura

El Malba exhibirá por primera vez en el país la obra de Belkis Ayón

El espacio presenta, a partir del 17 de julio, la muestra “Mito y desobediencia”, con siete piezas de la Colección Malba—Costantini creadas entre 1991 y 1998

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Ilustración en blanco y negro de una figura antropomórfica con cuerpo escamoso, rostro partido, ojos blancos, serpiente blanca y dos peces
El Malba exhibirá por primera vez en el país la obra de Belkis Ayón

Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026, el Malba exhibirá por primera vez en una institución argentina obra de Belkis Ayón, la grabadora cubana que transformó la colografía en un lenguaje visual propio y que, a través del mito de la Sociedad Secreta Abakuá, cuestionó el orden patriarcal y convirtió el arte en un espacio de resistencia durante la crisis cubana de los años 90.

La muestra, Mito y desobediencia, con curaduría de María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas, reúne siete obras realizadas entre 1991 y 1998 y pertenecientes a la Colección Malba—Costantini. La inauguración será el jueves 16 de julio a las 19:00, con entrada gratuita.

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La exposición presenta un núcleo de producción correspondiente a una etapa central de la artista nacida en La Habana en 1967 y fallecida en 1999. En esas piezas aparece de manera reiterada Sikán, figura clave del mito fundacional Abakuá, que Ayón resignificó para interrogar la exclusión femenina dentro de esa cofradía masculina.

El trabajo de Ayón se concentró en la diáspora africana en Cuba y en la tradición de la Sociedad Secreta Abakuá, originada en la región del Calabar, en la actual Nigeria, y llegada a la isla en el siglo XIX con la trata de esclavos africanos. La artista comenzó a investigar ese universo hacia los 17 años, cuando cursaba el tercer año de grabado en la Academia de Arte San Alejandro de La Habana.

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Ilustración en blanco y negro de una figura antropomórfica con cuerpo escamoso, rostro partido, ojos blancos, serpiente blanca y dos peces
"Sikán" (1991)

Ese acercamiento partió de la lectura de El monte, de Lidia Cabrera. La obra de la antropóloga cubana, centrada en la espiritualidad y la diversidad religiosa de origen africano en Cuba, acompañó toda la formación de Ayón.

La artista buscó dar forma visual a una ritualidad que hasta entonces carecía de representación plástica, porque el mito Abakuá se había transmitido exclusivamente de manera oral. Desde esa operación, sus imágenes también se inscribieron en una discusión más amplia sobre marginalidad, miedo y censura en la Cuba de los 90.

Ese contexto estuvo marcado por la crisis abierta tras el colapso del sistema socialista europeo y la caída del muro de Berlín en 1989, que alteró el mapa geopolítico socialista a escala global. En ese escenario, su producción aportó a una reconfiguración del arte como espacio de resistencia.

Ayón cursó estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas, la Academia de San Alejandro y el Instituto Superior de Arte, donde se licenció en grabado en 1991. En esa última institución también se dedicó a la enseñanza.

Ilustración en blanco y negro de una figura antropomórfica con cuerpo escamoso, rostro partido, ojos blancos, serpiente blanca y dos peces
Belkis Ayón

Su obra se distinguió por la maestría en la colografía, una técnica de impresión basada en matrices construidas como collages de materiales, por lo general sobre cartón. Ese procedimiento le permitió desarrollar una gran variedad de texturas y matices dentro de una paleta concentrada en negros, blancos y grises.

En 1996 inició una breve actividad como gestora y curadora al sumarse a Sandra Ramos, Abel Barroso e Ibrahim Miranda en el proyecto La Huella Múltiple. La propuesta buscó desplazar la idea de “lo grabado” hacia la de “lo múltiple”, con la incorporación de otras técnicas de reproducción, nuevos soportes, incluidos los digitales, y artistas ajenos hasta entonces al grabado como disciplina.

El reconocimiento a su trabajo llegó temprano. En 1993 recibió dos premios: el del Encuentro de Grabado de la Casa de Las Américas, en La Habana, y el de la Primera Bienal Internacional de Gráfica de Maastricht, en Holanda.

Ese mismo reconocimiento se proyectó fuera de Cuba con su participación en la Bienal de Venecia de 1993 y con el ingreso de sus obras a colecciones de instituciones como el Museum of Modern Art de Nueva York y el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles. En 1998, la XII Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, en Puerto Rico, le otorgó el primer premio, y la UNEAC la eligió vicepresidenta.

En marzo de ese año presentó su última exposición en vida, Desasosiego / Restlessness, en la Couturier Gallery de Los Ángeles. Belkis Ayón murió en 1999 por suicidio, a los 32 años.

*Belkis Ayón. Mito y desobediencia, en el Malba, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA. Entrada general, $12000; estudiantes, docentes y jubilados con acreditación, $ 6000; menores de 5 años y personas con discapacidad, sin cargo. Miércoles, general: $ 6.000, y estudiantes, docentes y jubilados: sin cargo. Martes cerrado

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