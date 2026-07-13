Cultura

De la Mano de Dios a la semifinal con Inglaterra: el gran partido de Maradona que el arte no deja morir

Cuarenta años después del histórico duelo de 1986, argentinos e ingleses vuelven a cruzarse en un Mundial. El arte sigue pintando, esculpiendo y reinterpretando aquel duelo que consagró al Diez, convirtiéndolo en una leyenda

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Primer plano de un retrato de hombre con cabello rizado sonriendo, realizado con líneas doradas sobre un fondo negro, en un estilo artístico detallado
El Maradona del grupo Mondongo, oro sobre oscuro.

El 22 de junio de 1986, Diego Maradona marcó dos goles contra Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México que el arte argentino y mundial no ha dejado de reinterpretar desde entonces. Cuatro décadas después, con Argentina e Inglaterra a punto de medirse en una semifinal del Mundial 2026 —el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta—, ese partido sigue produciendo obras, esculturas y murales en Buenos Aires, Nápoles y otros puntos del planeta.

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La primera expresión artística directamente vinculada al partido llegó desde el mundo del arte conceptual. El colectivo Mondongo —integrado por Juliana Laffitte y Agustina Picasso— realizó a partir de 2005 un retrato de Maradona con la copa del mundo, titulado El Diego, construido con cadenas de oro auténtico suspendidas sobre clavos y un fondo de resina negra. La obra fue subastada en el programa televisivo La noche del 10, conducido por el propio Maradona, donde figuras como Adrián Suar y Pablo Codevila compitieron por ella. La adquirió Casinos Victoria y se convirtió en la pieza más cotizada del colectivo. Laffitte explicó que “tenía que ser oro porque es el material más noble que existe. Diego está hecho de una materia que excede a la media”. El fondo negro no fue un recurso decorativo: “Eso va acompañado del oro, inmerso en un petróleo negro que habla de otra realidad que lo vincula a lo oscuro”, describió Manuel Mendanha, tercer integrante del grupo en ese período. Picasso añadió que “su lado negro también es la parte que lo hace hermoso, la que lo hace brillar”.

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"La mano de Dios", una jugada polémica que pasó a la historia.
"La mano de Dios", una jugada polémica que pasó a la historia.

El partido en sí —dos goles de Maradona, victoria 2-1, pase a semifinales y posterior consagración mundial— cargó de sentido esa imagen de la copa. El primero, en el minuto 51, fue la “Mano de Dios”: Maradona desvió el balón con la mano izquierda por encima del arquero Peter Shilton, con quien le llevaba 20 centímetros de desventaja en altura, y el árbitro tunecino Ali Bin Nasser no advirtió la infracción. En la conferencia de prensa posterior, Maradona describió el gol como marcado “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”, frase que bautizó el tanto para siempre. Cuatro minutos después llegó el segundo: desde su propio campo, Maradona recorrió aproximadamente 55 metros, superó a cinco jugadores ingleses —Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher en dos ocasiones y Terry Fenwick— y definió ante la salida de Shilton. En 2002, una votación del sitio oficial de la FIFA con más de 340.000 participantes de más de 150 países lo consagró como el “Gol del Siglo”.

La tensión simbólica de ese partido —disputado menos de cuatro años después de la Guerra de Malvinas— alimentó desde entonces el muralismo argentino. En 2012, los artistas Lean Frizzera, Emy Mariani y Martín Ron pintaron en Avenida Libertador y Avenida Dorrego, en el barrio de Palermo, un mural de 30 por 5 metros que retrata la Mano de Dios. Frizzera explicó que buscaron tratar a Maradona como a un santo popular, en la tradición de los héroes nacionales. En declaraciones a la prensa, Frizzera explicó que la obra busca reconocer a la vez la trampa, el coraje y la polémica que concentra ese gol.

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Mural de un hombre, Diego Maradona, con un brazo levantado. Tonalidades ocre, marrón, azul y blanco. Pared con franjas. Firma Lean Frizzer
"La mano de Dios", un mural que retrata la jugada más polémica. (Ba Street art)

Diez años después, en octubre de 2022, el muralista Maximiliano Bagnasco terminó en Canning, provincia de Buenos Aires, un mural de 40 metros de alto por 12 de ancho sobre la fachada de un edificio de oficinas, visible desde los aviones que despegan del aeropuerto internacional de Ezeiza. La imagen, elegida por Gianinna Maradona, retrata a su padre durante el partido específico contra Inglaterra en el Mundial de México 1986, aunque el artista lo pintó con la camiseta titular y no con la supletente, azul, que se usó ese día. La obra requirió 300 aerosoles y 40 litros de pintura.

Mural vertical del rostro de Diego Maradona con camiseta celeste y blanca en la fachada de un edificio gris; cielo azul despejado y vegetación
La obra de Maximiliano Bagnasco en Canning, (Ba Street art)

Ese mismo mes, Martín Ron terminó en el barrio de Constitución —sobre Avenida San Juan al 1500— el que se presentó como el mural de Maradona más grande del mundo: 45 metros de alto por 40 de ancho. Ron eligió una imagen del Mundial de Italia 1990, pero incorporó en la composición un “barrilete cósmico” —referencia directa al comentario del locutor Víctor Hugo Morales durante el Gol del Siglo— donde cada punto rojo de la cola del barrilete representa a un jugador inglés dejado atrás.

Diego Maradona según Martín Ron. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Diego Maradona según Martín Ron. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La conmemoración del 40° aniversario del partido generó, ya en 2026, una nueva obra. El artista Alejandro Marmo —autor de las figuras de Eva Perón en la Avenida 9 de Julio— inauguró el 22 de junio pasado, en la esquina de Perette e Islas Galápagos del Barrio Mugica (ex Villa 31), una nueva pieza de su serie Diego Iluminado: una escultura en acero que se ilumina con los colores de la bandera argentina. La fecha fue elegida en conmemoración directa del partido de 1986. La serie de Marmo tiene piezas instaladas en el Estadio Único de La Plata, en la cancha de Newell’s Old Boys en Rosario y en el estadio del Napoli, en Italia.

Hombre instala una figura metálica de busto en una pared blanca de ladrillos. La figura representa a Diego Maradona y tiene el número 10
La obra sobre Diego Maradona en el Barrio Mugica. (gentileza)

El valor económico del partido también quedó registrado fuera del circuito artístico. En mayo de 2022, la casa de subastas Sotheby’s vendió en Londres la camiseta que Maradona vistió durante ese encuentro por 7,1 millones de libras (9,3 millones de dólares), el precio más alto pagado hasta entonces por una pieza de memorabilia deportiva. El comprador no fue identificado.

Camiseta de fútbol azul con franjas verticales, cuello en V blanco, puños blancos, logo Le Coq Sportif y escudo de la AFA en el pecho
La camiseta que subastó Sotheby's

El miércoles, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, será la primera vez que Lionel Messi juegue contra los ingleses en toda su carrera internacional. El partido de 1986, con sus dos goles y su peso histórico, llega a esa semifinal convertido en un archivo de imágenes que el arte lleva cuatro décadas reinterpretando.

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