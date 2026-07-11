El Doctor Música: un show con canciones que se quedaron décadas en nuestra piel

Darío Jalfin es el "Dr. Música" (Martín Darksoul)

En cada función de Canciones por dentro, Darío Jalfin —intérprete, compositor y divulgador conocido como el Dr. Música— transforma el escenario en un consultorio colectivo donde el público no solo escucha, sino que participa, elige y se conmueve. Convencido de que las canciones son tatuajes emocionales que marcan la vida de las personas, Jalfin propone una invitación a mirar por dentro esos himnos del cancionero argentino y descubrir, mediante el juego y la reflexión guiada, qué los vuelve tan memorables y conmovedores décadas después de su primera escucha. “Las canciones son parte de quienes somos”, dice, y por eso cada función se torna única: la selección musical la define la audiencia y el propio Jalfin se encarga de revelar cómo están hechas las emociones que nos unen a ellas.

Esta apuesta interactiva y sensible —que se ofrece en Bebop Club los lunes de julio- revela la vocación de Jalfin: tender puentes entre generaciones, entre músicos y oyentes, entre los misterios de la creación y la experiencia cotidiana. En sus shows, la pedagogía se fusiona con el juego y la emoción, y tanto artistas consagrados como aficionados encuentran un espacio donde la música se vive, se estudia y se comparte en comunidad. Así, el Dr. Música logra que cada encuentro sea irrepetible, dejando en el público la sensación de llevarse mucho más que un concierto: una experiencia colectiva para atesorar “por dentro”.

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Las canciones son pate de lo que somos. (Martín Darksoul)

—¿Por qué una canción puede emocionarnos treinta años después de haberla escuchado por primera vez?

—Porque las canciones son parte de quienes somos. Venimos escuchando música desde la panza de nuestras madres y esa música llega a rincones de nuestra sensibilidad, adonde no llega prácticamente ninguna otra cosa. Por eso, una canción que nos atravesó en un momento, se transforma en una especie de tatuaje en el alma. La llevamos adentro, por eso es el título del show que hago, Canciones por dentro, por el juego de que miramos con lupa para entenderle mejor como están construidas las sensaciones, pero desde la sensibilidad de cada uno que las propone y ya las trae “puestas”.

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—Después de escuchar cientos de historias del público, ¿qué aprendiste sobre los argentinos a través de las canciones que eligen?

—Aprendí a ver con más nitidez la increíble, fusión musical que tenemos. Por eso a veces digo que puede estar mal catalogado el “rock” nacional. Porque cuando indagás en la música que los atravesó, encontrás elementos del tango, del folklore, del rock, del pop, de la música latinoamericana y de la electrónica. Somos una gran fusión y a la vez construimos un corpus de canciones únicas en el mundo, con mucha identidad.

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—En el ciclo Selección Nacional el público decide parte del repertorio. ¿Qué cambia cuando dejás de ser vos quien elige las canciones?

—Cambia mucho porque hace un tiempo busco hacer cosas que sean desde la gente y hacia la gente. No ser necesariamente yo el disparador, sino poder sumar mis explicaciones de cómo está construida una música o una letra pero partiendo de qué es esa canción para un otro y cómo lo atravesó. Es muy distinto cómo puede atravesar a alguien Hey Jude si sabe o no que Paul McCartney la escribió para el hijo de John Lennon cuando se separó y está buenísimo descubrirlo y partir desde ese lugar. Es increíble que haya canciones que atraviesen a tanta gente, pero a cada uno de manera diferente. Esa es la maravilla de la música, el lenguaje sensible universal que nos conecta.

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Darío Jalfin: distintas canciones mueven distintas energías (Martín Darksoul)

—¿Hay alguna canción que aparezca una y otra vez y te siga sorprendiendo por el efecto que provoca?

—Hay unas cuantas. Por ejemplo, Desarma y sangra o Inconsciente colectivo generan el mismo clima que cuando se canta el himno nacional. Por eso digo que debería decretarse el 23 de octubre como Día Nacional de Charly García y cantarse Inconsciente colectivo en todas las escuelas y universidades del país. Se mueven otras energías colectivas hermosas con 11 y 6, con Yo vengo a ofrecer mi corazón, pero también con el tango Volver, con una de los Redondos o de Soda. Como decía, lo que sorprende es una especie de unidad en tanta multiplicidad. Es hermoso de vivir, porque nos conectamos realmente en un viaje colectivo.

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—Sos músico, docente, productor y divulgador. ¿Cuál de esos roles termina definiendo mejor al Doctor Música?

—Lo define justamente ser una mezcla de todo eso puesto en acto. Poder conectar con los demás desde mi estilo cercano y lúdico y poder poner un foco artístico muy serio en cómo estudio e interpreto las canciones, cómo puedo sumarme como pianista y cantante tocando con grandes artistas… es haber logrado, después de muchos años de hacer cada cosa en un ámbito distinto, mostrarlo todo junto en las redes y los programas o en un escenario con el show o con las charlas que doy. También define al Doctor Música haber construido un código para enseñar de una manera que resulta atractiva para un artista consagrado y para alguien que está empezando en la música y que lo compartan en familia entre distintas generaciones. Eso es algo hermoso que se ve mucho en los shows también y me conmueve.

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—En redes sociales lograste que miles de personas se interesen por entender cómo funciona una canción. ¿Qué descubriste sobre la manera en que hoy se consume y se aprende música?

—Siento que hay una sobresaturación de información, y que en muchos casos se vuelve muy específica, como olvidando todo lo que todas las personas entienden sobre los procedimientos musicales. Mi forma de transmitirlo pasa más por ayudar a redescubrir algo que ya existe dentro de cada uno. No es hablarle a alguien sobre algo que no entiende, sino conectarse con el otro haciéndolo, descubrir lo que se entiende e intentando expandirlo un poco más. La música es la mejor herramienta que inventó la humanidad para conectarnos, y si la encaramos como otra disciplina, nos olvidamos que es literalmente como el aire que respiramos y por ahí viaja.

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Las emociones que la música genera.

—Después de este recorrido por Bebop Club, Montevideo, Torquato Tasso y Castelar, ¿qué te gustaría que el público se llevara de Canciones por dentro además de un buen concierto?

—Yo creo que nadie se lleva de Canciones por dentro un buen concierto. Tiene muy poco que ver con eso. Se lleva la experiencia compartida de haber elegido entre canciones que lo atraviesan y lo interpelan, haber conectado con cómo esas canciones atraviesan a otros, haberse llevado algunas nuevas ideas sobre esas canciones y haber cantado con todos. Disfrutando de un gran invitado en cada show y de los valientes que al final se suben a cantar conmigo. Yo creo que el espectáculo es parecido a una canción: se lo llevan adentro.

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Ficha

Ciclo: Canciones por dentro – Selección Nacional

Artista: Darío Jalfin (el Dr. Música)

Lugar: Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo, CABA)

Fecha y hora: Todos los lunes de julio, 22:30 h (apertura de sala: 22:00 h)

Entradas: Desde $15.000 Venta online: www.bebopclub.com.ar Boletería: martes a domingos, 17 a 20 h, o en puerta

Invitados especiales: 6/7: Willi Piancioli (Los Tipitos) 13/7: Gastón “Francés” Bernardou (Los Auténticos Decadentes) 20/7 (especial Día del Amigo): Alina Gandini 27/7: Ale Kurz



Próximas fechas “Canciones por dentro” en Argentina y Uruguay:

Charly: Viernes 14 de agosto, 21 h, Teatro del Anglo (Montevideo, Uruguay) – Invitado: Daniel Drexler

Del tango y el folclore al rock nacional: Viernes 21 de agosto, 22 h, Torquato Tasso (CABA)

Maestros del Río de la Plata: Viernes 11 de septiembre, 21 h, Fundación Iturria (Montevideo, Uruguay)

Charly: Domingo 27 de septiembre, 20 h, Pompeya Bar (Castelar)