Paulinho da Viola, una leyenda del samba brasileño, llegará a Buenos Aires en vísperas de la primavera

Paulinho da Viola - Sei Lá, Mangueira

Paulinho da Viola, una de las voces más representativas de la música popular de Brasil, llega a la Argentina para un único concierto el sábado 5 de septiembre en el espacio Deseo (Av. Chorroarín 1040, en el barrio porteño de Villa Ortuzar). El show lleva por nombre Quando o samba chama, un espectáculo que recorre casi seis décadas de una trayectoria construida sobre el samba, el choro y las tradiciones más profundas de la música popular brasileña.

El espectáculo propone un recorrido por sambas que el músico no interpreta en vivo desde hace tiempo, junto a grandes éxitos de su repertorio como “Foi um rio que passou em minha vida”, “Argumento”, “Onde a dor não tem razão” y “Pecado Capital”. El título del tour proviene de uno de sus propios versos: “El poeta reaparece y lanza la semilla al aire / y comparte felizmente su luz / cuando llama el samba”.

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Paulinho da Viola subirá al escenario con su banda completa. La formación incluye a Beatriz Rabello en voz; Celsinho Silva y Marcos Esguleba en percusión; Ricardo Costa en batería; Matías Correa en bajo; Mario Sève en instrumentos de viento de madera; y Adriano Souza en piano. El maestro tomará el micrófono, la guitarra y el cavaquinho. El concepto del tour se construye a partir de una metáfora presente en la poesía de Da Viola: la llama, distinta del fuego que arde y se apaga, es lo que permanece vivo durante mucho tiempo.

Quién es Paulinho da Viola

Nacido el 12 de noviembre de 1942 como Paulo César Batista de Faria en el barrio de Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, donde creció rodeado de músicos. Su padre, el guitarrista César Faria, fue cofundador del conjunto de choro Época de Ouro, agrupación en cuyos ensayos el joven Paulo César tuvo contacto directo con figuras como Jacob do Bandolim y Pixinguinha. Esos encuentros moldearon su oído y definieron su adhesión a las raíces de la música popular brasileña.

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Paulinho da Viola dará un único concierto en la Argentina el sábado 5 de septiembre en Deseo, en Villa Ortuzar, Buenos Aires

De la misma generación que Caetano Veloso y Chico Buarque, Paulinho da Viola tomó un camino propio, alejado de las corrientes tropicalistas y del pop de los años 60. Se lo considera heredero del legado de compositores como Cartola, Candeia y Nelson Cavaquinho, y su obra abarca el samba, el choro, el carnaval y composiciones para guitarra solista, además de incursiones en la vanguardia musical.

En la década de 1970, alcanzó su etapa más prolífica: grabó un promedio de un álbum por año y actuó en todo Brasil y en festivales de Europa y Estados Unidos. Entre los discos de ese período se encuentran Dança da Solidão (1972) y Nervos de Aço (1973). En los años 80 publicó cuatro álbumes más y mantuvo su lugar entre los principales referentes del samba del país.

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En 1996 publicó Bebadosamba, que vendió 100.000 copias en Brasil y le valió su primer disco de oro, un hito para un artista que nunca cedió a las presiones del mercado comercial. El álbum fue celebrado por la crítica como uno de los trabajos más representativos del samba de esa década. A lo largo de su carrera, Paulinho da Viola acumuló, entre otros reconocimientos, dos Latin Grammy.

La proyección de Paulinho da Viola fuera de Brasil quedó marcada por una serie de hitos. En 2012 se presentó en el escenario principal del Carnegie Hall de Nueva York, actuación que mereció una reseña en The New York Times. En 2016, la Orquesta Filarmónica de Róterdam le dedicó dos conciertos en la sala De Doelen, en los Países Bajos. Ese mismo año fue elegido para entonar el Himno Nacional de Brasil en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

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En 2018, la escuela japonesa de samba G.R.E.S. BARBAROS llevó su obra al Asakusa Samba Carnival de Tokio, uno de los festivales callejeros más convocantes de Japón, con 500 mil espectadores anuales. El concierto del 5 de septiembre en Buenos Aires será su única fecha en la Argentina dentro del tour Quando o samba chama 2025/2026.

[Foto: Leo Aversa]