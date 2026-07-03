Tip de ortografía del día: 250 años de la independencia de Estados Unidos, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Este 4 de julio se cumplen 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y, con motivo de ello, se ofrecen una serie de claves de redacción lingüísticas para las noticias relacionadas.

La abreviatura por truncamiento extremo del nombre Estados Unidos está formada por dos bloques de letras duplicadas con un punto tras cada uno y espacio entre ellos: EE. UU. y no EEUU ni EE.UU.

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También se puede optar por la sigla EUA (de Estados Unidos de América ), mejor que la inglesa USA .

La concordancia con este topónimo depende de si se le añade el artículo (que se escribe con minúscula). Si se menciona, se establece la concordancia en plural («Los Estados Unidos celebran 250 años»); en caso contrario, concuerda en singular («Estados Unidos celebra 250 años»).

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Se recomienda distinguir Estados Unidos (nombre del país) y Norteamérica o América del Norte ( denominación del subcontinente que engloba otros países también). El uso del gentilicio norteamericano (pero no americano ) en lugar de estadounidense sí es aceptable, aunque menos preciso.

El gentilicio de Estados Unidos puede ser estadounidense , más general, o estadunidense , propio de algunos lugares , como México.

Los nombres de días establecidos en conmemoración de una efeméride se escriben con mayúsculas en los términos significativos y sin resalte : Día de la Independencia .

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Aunque los nombres de los meses del año se escriben con minúscula, si se utiliza 4 de Julio como denominación alternativa de la festividad, el uso de la mayúscula es adecuado.

En referencia al territorio y a la entidad histórica formada por este número de colonias, lo adecuado es el uso de la mayúscula en ambos términos : «Las Trece Colonias habían venido viendo cómo su relación con Londres iba cambiando».

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En el nombre del conflicto que desembocó en la independencia de Estados Unidos, lo apropiado es escribir guerra con minúscula y reservar la mayúscula para la parte específica : guerra de la Independencia .

De acuerdo con la ortografía académica, como título del documento oficial e histórico que promulgaba la independencia, este se escribe con mayúsculas en todos los nombres : la Declaración de Independencia (de los Estados Unidos) . No requiere comillas ni cursiva. Lo mismo se aplica a la denominación Tratado de París , con el que se puso fin a la guerra de la Independencia.

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La expresión padres fundadores , en alusión a las figuras clave de este proceso (así como de la Constitución de EE. UU. ), se escribe con minúsculas iniciales .

Los nombres de cargos , cualquiera que sea el rango de estos, se escriben en minúscula : «George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos».

La palabra estado se escribe con mayúscula si se refiere a un país soberano, mientras que va con minúscula en alusión a una entidad política no independiente , como aquellas en las que se divide Estados Unidos: «Estados Unidos, el Estado formado por 50 estados».

Los nombres de algunos de los estados de EE. UU. cuentan con adaptaciones al español, mientras que otros conservan grafías híbridas o se mantienen con la forma original. Esta es la relación de los nombres de todos los estados (adaptados, en su caso) : Alabama , Alaska , Arizona , Arkansas , California , Carolina del Norte , Carolina del Sur , Colorado , Connecticut , Dakota del Norte , Dakota del Sur , Delaware , Florida , Georgia , Hawái , Idaho , Illinois , Indiana , Iowa , Kansas , Kentucky , Luisiana , Maine , Maryland , Massachusetts , Míchigan , Minesota , Misisipi , Misuri , Montana , Nebraska , Nevada , Nueva Jersey , Nueva York , Nuevo Hampshire , Nuevo México , Ohio , Oklahoma , Oregón , Pensilvania , Rhode Island , Tennessee , Texas , Utah , Vermont , Virginia , Virginia Occidental , Washington , Wisconsin y Wyoming .

El nombre de la actual capital incluye la abreviatura D. C. , con puntos y espacio intermedio, que no se separa con coma del resto : Washington D. C.

Uno de los lugares fundamentales en el proceso de la elaboración de la Declaración de Independencia fue Filadelfia . Esta forma adaptada del topónimo es preferible a la inglesa Philadelphia .

Si se alude específicamente a la norma suprema de este país, lo indicado es escribir Constitución , con mayúscula, que no se extiende a los modificadores que la puedan acompañar ( la Constitución estadounidense ). En usos genéricos, se escribe con minúscula : «Se preparó una constitución».

Al igual que ocurre con los artículos o las secciones de leyes, se escriben con minúsculas los nombres referidos a las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos : la primera enmienda , la II enmienda …

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.