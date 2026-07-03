Cultura

Tip de ortografía del día: 250 años de la independencia de Estados Unidos, claves de redacción

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Este 4 de julio se cumplen 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y, con motivo de ello, se ofrecen una serie de claves de redacción lingüísticas para las noticias relacionadas.

La abreviatura por truncamiento extremo del nombre Estados Unidos está formada por dos bloques de letras duplicadas con un punto tras cada uno y espacio entre ellos: EE. UU. y no EEUU ni EE.UU.

También se puede optar por la sigla EUA (de Estados Unidos de América ), mejor que la inglesa USA .

La concordancia con este topónimo depende de si se le añade el artículo (que se escribe con minúscula). Si se menciona, se establece la concordancia en plural («Los Estados Unidos celebran 250 años»); en caso contrario, concuerda en singular («Estados Unidos celebra 250 años»).

Se recomienda distinguir Estados Unidos (nombre del país) y Norteamérica o América del Norte ( denominación del subcontinente que engloba otros países también). El uso del gentilicio norteamericano (pero no americano ) en lugar de estadounidense sí es aceptable, aunque menos preciso.

El gentilicio de Estados Unidos puede ser estadounidense , más general, o estadunidense , propio de algunos lugares , como México.

Los nombres de días establecidos en conmemoración de una efeméride se escriben con mayúsculas en los términos significativos y sin resalte : Día de la Independencia .

Aunque los nombres de los meses del año se escriben con minúscula, si se utiliza 4 de Julio como denominación alternativa de la festividad, el uso de la mayúscula es adecuado.

En referencia al territorio y a la entidad histórica formada por este número de colonias, lo adecuado es el uso de la mayúscula en ambos términos : «Las Trece Colonias habían venido viendo cómo su relación con Londres iba cambiando».

En el nombre del conflicto que desembocó en la independencia de Estados Unidos, lo apropiado es escribir guerra con minúscula y reservar la mayúscula para la parte específica : guerra de la Independencia .

De acuerdo con la ortografía académica, como título del documento oficial e histórico que promulgaba la independencia, este se escribe con mayúsculas en todos los nombres : la Declaración de Independencia (de los Estados Unidos) . No requiere comillas ni cursiva. Lo mismo se aplica a la denominación Tratado de París , con el que se puso fin a la guerra de la Independencia.

La expresión padres fundadores , en alusión a las figuras clave de este proceso (así como de la Constitución de EE. UU. ), se escribe con minúsculas iniciales .

Los nombres de cargos , cualquiera que sea el rango de estos, se escriben en minúscula : «George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos».

La palabra estado se escribe con mayúscula si se refiere a un país soberano, mientras que va con minúscula en alusión a una entidad política no independiente , como aquellas en las que se divide Estados Unidos: «Estados Unidos, el Estado formado por 50 estados».

Los nombres de algunos de los estados de EE. UU. cuentan con adaptaciones al español, mientras que otros conservan grafías híbridas o se mantienen con la forma original. Esta es la relación de los nombres de todos los estados (adaptados, en su caso) : Alabama , Alaska , Arizona , Arkansas , California , Carolina del Norte , Carolina del Sur , Colorado , Connecticut , Dakota del Norte , Dakota del Sur , Delaware , Florida , Georgia , Hawái , Idaho , Illinois , Indiana , Iowa , Kansas , Kentucky , Luisiana , Maine , Maryland , Massachusetts , Míchigan , Minesota , Misisipi , Misuri , Montana , Nebraska , Nevada , Nueva Jersey , Nueva York , Nuevo Hampshire , Nuevo México , Ohio , Oklahoma , Oregón , Pensilvania , Rhode Island , Tennessee , Texas , Utah , Vermont , Virginia , Virginia Occidental , Washington , Wisconsin y Wyoming .

El nombre de la actual capital incluye la abreviatura D. C. , con puntos y espacio intermedio, que no se separa con coma del resto : Washington D. C.

Uno de los lugares fundamentales en el proceso de la elaboración de la Declaración de Independencia fue Filadelfia . Esta forma adaptada del topónimo es preferible a la inglesa Philadelphia .

Si se alude específicamente a la norma suprema de este país, lo indicado es escribir Constitución , con mayúscula, que no se extiende a los modificadores que la puedan acompañar ( la Constitución estadounidense ). En usos genéricos, se escribe con minúscula : «Se preparó una constitución».

Al igual que ocurre con los artículos o las secciones de leyes, se escriben con minúsculas los nombres referidos a las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos : la primera enmienda , la II enmienda

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nelson Mandela, político sudafricano: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión; y si la gente aprende a odiar, se les puede enseñar a amar”

A más de tres décadas de “El largo camino hacia la libertad”, la radiografía social del gran activista por los Derechos Humanos late con más fuerza que nunca. Un análisis de la esta gran declaración que desarma las pedagogías del odio en la era de la polarización

Nelson Mandela, político sudafricano: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión; y si la gente aprende a odiar, se les puede enseñar a amar”

Antes del Mundial, lo único que se sabía de Cabo Verde llegaba por la exquisita voz de Cesária Évora

Al compás del fútbol y su gran amplificador sociocultural, vuelve a sonar el legado de la cantante que llevó la música del pequeño país africano a los grandes escenarios del mundo

Antes del Mundial, lo único que se sabía de Cabo Verde llegaba por la exquisita voz de Cesária Évora

Qué leer esta semana: mujeres como una, un relato autobiográfico de Claudia Piñeiro y el clásico ‘Don Segundo Sombra’

Cuentos premiados en España; una historia real que la autora de “El tiempo de las moscas” cuenta para chicos y un relato del campo argentino que cumple cien años y va más allá de los estereotipos

Qué leer esta semana: mujeres como una, un relato autobiográfico de Claudia Piñeiro y el clásico ‘Don Segundo Sombra’

‘Contra los foodies’: sobre el buen y el mal comer en el presente

La obra del periodista Juan Manuel Bellver reúne artículos en los que combina crítica, cifras y divulgación para narrar experiencias culinarias difíciles de fijar en palabras

‘Contra los foodies’: sobre el buen y el mal comer en el presente

Guía de Arte y Cultura: semana del 3 al 10 de julio de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 3 al 10 de julio de 2026

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Franco Colapinto afronta la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Continúa la crisis en Alemania: anunciaron la salida de Nagelsmann y buscarán sacar del retiro a un DT para reemplazarlo

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La visita de una estrella de la música que sorprendió a la selección argentina en Miami: “Soñamos despiertos”

TELESHOW

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: El impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: El impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

Mónica Ayos y Diego Olivera visitaron a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: “La mejor pareja de actores argentinos”

Tinelli se reencontró con El Oso Arturo, el mítico personaje de Videomatch, después de 20 años: el divertido momento

INFOBAE AMÉRICA

Cuba registró un récord histórico de protestas en junio: hubo 107 manifestaciones en todo el país

Cuba registró un récord histórico de protestas en junio: hubo 107 manifestaciones en todo el país

Nelson Mandela, político sudafricano: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión; y si la gente aprende a odiar, se les puede enseñar a amar”

“Cada día que pasa es más difícil encontrar personas con vida”: el dramático relato de un rescatista en La Guaira

Detuvieron en Ecuador a “Churrón”, el líder criminal de Los Choneros por el que EEUU ofrecía USD 5 millones

Marine Le Pen afrontará la próxima semana un veredicto clave para el futuro de su partido de cara a las elecciones en Francia