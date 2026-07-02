Cultura

Por una sustancia tóxica, la renovación de la histórica Ópera de París tomará más tiempo de lo previsto

La institución informó que el descubrimiento lleva a matener el edificio clausurado por más tiempo de lo esperado y retrasa los trabajos

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La Ópera de París prorrogó tres años las obras de renovación del Palais Garnier por la contaminación por plomo
La Ópera de París prorrogó tres años las obras de renovación del Palais Garnier por la contaminación por plomo

La Ópera de París anunció el jueves que se ha visto obligada a prolongar tres años las obras de renovación previstas en su histórica sede de la capital francesa debido a la contaminación por plomo.

La venerada institución ya había anunciado dos años de obras, de 2027 a 2029, para el Palais Garnier, lo que supondrá el cierre de uno de los recintos más emblemáticos de la ópera europea.

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Sin embargo, se prevé que la renovación y descontaminación de la estructura duren cinco años, y la fecha de reapertura se ha pospuesto hasta 2032.

“Es una decisión que respaldamos, una decisión tomada por responsabilidad, una decisión tomada para garantizar el futuro a largo plazo de nuestro patrimonio”, declaró el jueves Alexander Neef, director general de la Ópera de París.

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El cierre del Palais Garnier, previsto entre 2027 y 2029, se extenderá hasta 2032 por la renovación y descontaminación de la estructura
El cierre del Palais Garnier, previsto entre 2027 y 2029, se extenderá hasta 2032 por la renovación y descontaminación de la estructura

“Hemos dado este paso hoy para evitar tener que emprender otras obras importantes dentro de unos años”, añadió.

Neef atribuyó la situación a “regulaciones más estrictas” que, según él, obligarían a retirar el plomo de la zona del escenario.

El Palacio Garnier, con sus 150 años de antigüedad, está considerado una joya arquitectónica de París, famoso por su enorme techo abovedado pintado por Marc Chagall y su grandiosa entrada de mármol.

Es una de las varias atracciones turísticas de la Ciudad de la Luz que requieren costosas reparaciones; la galería de arte moderno del Centro Pompidou está cerrada por una modernización que durará cinco años, y el Museo del Louvre sufre problemas de mantenimiento.

La Ópera de la Bastilla cerrará dos años para reformas cuando terminen las obras en el Palacio Garnier
La Ópera de la Bastilla cerrará dos años para reformas cuando terminen las obras en el Palacio Garnier

El Ministerio de Cultura francés había estimado que las obras de renovación de la Ópera de París costarían 450 millones de euros (515 millones de dólares), de los cuales una cuarta parte sería financiada por el Estado francés.

La otra sede de la institución, el moderno teatro de la Ópera de la Bastilla, cerrará sus puertas durante dos años para someterse a reformas una vez finalizadas las obras en el Palacio Garnier.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Charles Platiau; Reuters/ Gonzalo Fuentes; Wikimedia.

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