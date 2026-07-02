Cultura

La Oficina se suma al circuito del arte de Villa Crespo con “Infinitas ventanas”

La galería desembarcó en Humboldt 311 con una propuesta de Paula Cecchi y Pablo Noce que cruza paisajes íntimos, pintura contemporánea y una apuesta por fortalecer la escena cultural porteña

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Infinitas ventanas - La Oficina
La Oficina se suma al circuito del arte de Villa Crespo

La galería La Oficina se sumó a la oferta artística del circuito de Villa Crespo y lo hace con “Infinitas ventanas”, una muestra de Paula Cecchi y Pablo Noce que propone un cruce entre exterior e interior, entre lo cotidiano y lo sensitivo y que el sábado 4, a las 19, tendrá su última activación con “Tertulias Poéticas. Una casa: imaginarios hogareños”.

El espacio funciona hoy en Villa Crespo bajo la dirección de Roma Godoy, aunque fue fundado en 2010 en el barrio de Once como taller de Cecchi y Noce. Su propuesta reúne investigación, producción y exhibición de arte contemporáneo, además de una escuela, desarrollo curatorial y una programación de muestras.

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“Infinitas ventanas” articula dos lenguajes pictóricos que avanzan en paralelo y se rozan en un punto de contacto. La exposición parte de ese encuentro para construir nuevos paisajes de sentido a partir de gestos apenas visibles, tensiones formales y horizontes que se modifican en el cruce.

En las obras de Noce, la pintura organiza escenas simultáneas en las que conviven, sin transición, lo natural y lo digital. La luz sobre el verde de una hoja y una pantalla encendida con un videojuego de Play aparecen superpuestas, no como opuestos, sino como planos que se ignoran en un silencio tenso.

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Infinitas ventanas - La Oficina
La galería desembarcó en Humboldt 311 con una propuesta de Paula Cecchi y Pablo Noce

Ese procedimiento expone la exigencia de habitar varias realidades al mismo tiempo. El umbral, en ese universo, no funciona como acceso sino como un salto que se vuelve riesgoso e inevitable.

En la serie de Cecchi, esa multiplicidad se desplaza hacia la interioridad. Sus retratos de mujeres se construyen desde la escucha y la cercanía, y convierten la experiencia vital y el paso del tiempo en materia expresiva.

Cada pintura abre un espacio íntimo sin resolver del todo el enigma que contiene. La muestra plantea así un tránsito entre territorios afectivos, donde la imagen no clausura un significado sino que sostiene una experiencia.

Cecchi explicó: “Presento una serie de pinturas que indaga sobre mujeres de mediana edad y sus espacios interiores y exteriores, construidos a lo largo de los años, y deconstruidos. Trabajo sobre la sensación que la otra provoca en mí y lo decodifico en colores”.

Infinitas ventanas - La Oficina
"La ventana propia", de Paula Cecchi

La artista agregó: “En este marco apareció la posibilidad de contar una historia, una ventana es una historia. Por otro lado, está mi trabajo sobre las nadadoras, esta circularidad que aparece como si una vida pudiera decirse a través del nado”.

Noce definió su búsqueda en términos de tiempo y percepción: “Me interesa pintar un momento, una luz, algo del tiempo en mis espacios, es por eso que trabajo del natural, lo que me permite captar lo esencial”.

La dirección de la galería encuadra ese diálogo entre ambas obras como el eje conceptual de la apertura. Godoy señaló: “‘Infinitas ventanas’ contiene los incontables pasajes entre la obra de los artistas: acercamientos, diferencias y transiciones”.

La directora añadió que la muestra retoma la idea clásica de la “ventana al mundo” para invitar a una experiencia sensible. En su lectura, abrir puertas y ventanas y atravesar esos umbrales supone una forma de interrumpir la lógica de la hipervigilancia y del temor al otro.

Infinitas ventanas - La Oficina
"Abduccion masiva", de Pablo Noce

La programación de La Oficina pone el foco en el dibujo y la pintura, y en su relación con la literatura, la filosofía y la estética. El espacio también busca fortalecer el intercambio con centros de creación fuera de Buenos Aires, acompañar procesos creativos y expositivos de artistas, e insertarse territorialmente como agente cultural en un barrio atravesado por una diversidad urbana intensa.

Noce nació en 1978 en Buenos Aires, es dibujante, pintor y docente del taller La Oficina. Se formó en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, se licenció en Pintura en la Universidad Nacional de las Artes y desde 2010 exhibe en muestras individuales y colectivas en Buenos Aires, Londres y Dubai, además de haber participado en ferias y recibido premios vinculados a las artes plásticas.

Su obra integra las Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace y la Casa Nacional del Bicentenario, y forma parte de colecciones en Nueva York, París, Londres, Viena, Madrid y Dubai.

Cecchi, también nacida en Buenos Aires en 1978, es pintora, dibujante y docente. Se formó con Guillermo Roux y Tulio de Sagastizábal, entre otros, y exhibe su trabajo desde 2005 en muestras individuales y colectivas, ferias y premios en la Argentina y en el exterior.

Su obra integra el tomo XIII de Historia General del Arte en Argentina, editado por la Academia Nacional de Bellas Artes y dedicado al período 2000-2020. En 2024 recibió una mención especial en dibujo en el 68° Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano y en 2025 presentó en el CCRojas la muestra Topografía sentimental o el espejismo del río pintado, curada por Laura Casanovas.

* “Infinitas ventanas”, en Galería La Oficina, Humboldt 311, hasta el miércoles 8 de julio. Miércoles, viernes y sábado, de 17 a 20 h con entrada libre y gratuita.

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