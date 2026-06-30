Cultura

“Vida interior”: la obra de Santiago García Sáenz con pinturas, inéditos y una nueva lectura de los noventa

La exhibición, que inaugurará el 7 de julio en Hache, reúne series realizadas entre 1986 y 2003 y pone en foco una producción atravesada por la espiritualidad, la fragilidad del cuerpo y las huellas sociales de su tiempo

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Santiago García Sáenz, Vida interior
La obra de Santiago García Sáenz articuló espiritualidad católica, enfermedad, viajes por América Latina y compromiso social en el arte argentino de los años noventa

A veinte años de la muerte de Santiago García Sáenz, Hache galería presenta Vida interior, una exposición curada por Francisco Lemus que reúne pinturas, cuadernos y materiales inéditos del artista porteño nacido en 1955.

La muestra, que abre el 7 de julio en el espacio de Villa Crespo, propone una revisión de su producción en el marco del arte argentino de los años noventa y llega acompañada de una publicación bilingüe y el lanzamiento de la primera plataforma digital oficial dedicada a su legado.

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García Sáenz ocupó durante años un lugar incómodo dentro de la historia del arte argentino reciente. En una década marcada por la consolidación de nuevas sensibilidades estéticas, él desarrolló una obra atravesada por la espiritualidad católica, la experiencia de la enfermedad y los viajes por América Latina.

Esa distancia respecto de las tendencias dominantes no fue un rezago: fue la marca de una búsqueda propia, donde la pintura se volvió el espacio para articular fe, deseo, vulnerabilidad y compromiso social. “García Sáenz construyó una obra excepcional porque encontró una forma de hacer convivir aquello que parecía irreconciliable: el deseo y la fe, el cuerpo vulnerable y la experiencia espiritual, la historia colectiva y la vida íntima”, señala Lemus.

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Santiago García Sáenz, Vida interior
La exposición Vida interior, curada por Francisco Lemus, reúne pinturas, cuadernos y materiales inéditos de Santiago García Sáenz

Vida interior reúne una selección de pinturas de cuatro series: Te estoy buscando América (1986–1992), Cristo en los enfermos (1990–2003), Sufriendo la intolerancia (1994–1998) y Mártires (1997). En ellas conviven escenas de revelación mística, paisajes latinoamericanos, figuras masculinas y referencias a traumas colectivos, mediadas por el símbolo religioso y la tradición pictórica.

El recorrido permite trazar la construcción de un imaginario donde la conciencia de la finitud —intensificada por el diagnóstico de VIH que recibió el artista en 1988— se entrelaza con una profunda preocupación por los otros y con las formas de religiosidad popular que encontró durante sus viajes por el continente.

En el centro de esa producción aparece también la figura del mártir, entendida como un cuerpo capaz de condensar dolor, deseo y redención. A través de ella, García Sáenz elaboró un lenguaje visual para abordar experiencias que rara vez encontraban representación en el arte argentino de su tiempo.

Santiago García Sáenz, Vida interior
"Vida interior" incluye las series 'Te estoy buscando América', 'Cristo en los enfermos', 'Sufriendo la intolerancia' y 'Mártires como núcleo del recorrido'

Por primera vez se presentan cuadernos personales y diarios ilustrados del artista, materiales que permanecieron al cuidado de su madre tras su fallecimiento y que hoy integran el archivo del Estate Santiago García Sáenz. Estos documentos permiten acceder a una dimensión menos conocida de su práctica: aquella donde escritura e imagen se entrelazan como espacios de experimentación, reflexión y memoria.

La muestra forma parte de un proceso sostenido de investigación y conservación que el Estate y Hache galería impulsan desde 2012, con hitos como la retrospectiva Santiago García Sáenz: Obras 1985–2006, presentada en Colección Amalita en 2021 —primera exposición institucional y antológica dedicada al artista desde su muerte—, y la incorporación al patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de la pintura Sufriendo la intolerancia: El 18 de julio de 1994, presentada en abril de 2026 en un homenaje especial en el hall del museo. Su obra integra además las colecciones del Guggenheim Museum de Nueva York, el Centre Pompidou de París y los Museos Vaticanos, entre otras instituciones.

Santiago García Sáenz, Vida interior
El diagnóstico de VIH que Santiago García Sáenz recibió en 1988 atravesó una producción marcada por la finitud, la religiosidad popular y la preocupación por los otros

En el marco de Vida interior, el Estate editó una publicación bilingüe (español–inglés) con textos de Francisco Lemus y Paulo Miyada. El ensayo de Lemus propone una biografía crítica que restituye la obra de García Sáenz a los debates culturales y políticos de su tiempo, mientras que Miyada —curador e investigador brasileño responsable del ingreso de una obra del artista a la colección del Centre Pompidou— lee la pintura como un palimpsesto donde se superponen tiempos, deseos y memorias.

“Los diarios y cuadernos publicados por primera vez en este libro son sencillamente deslumbrantes en su ejercicio de escritura y dibujo. Son, también, una puerta de acceso fundamental a cómo la aparente contradicción en la obra de este artista operaba como un motor creativo”, escribe Miyada.

El Estate presenta además la nueva plataforma online del artista —disponible en santiagogarciasaenz.com—. El sitio reúne por primera vez obras, documentos, fotografías, publicaciones, exposiciones y materiales de investigación en un único archivo digital de acceso público, disponible en español e inglés.

*Vida interior se inaugura el martes 7 de julio de 2026, de 17 a 21, y permanecerá abierta hasta el 9 de octubre de 2026.}, en Hache galería, Loyola 32 (CABA). De lunes a viernes de 14 a 19 h. Otros horarios con cita previa.

Fotos: Gentileza prensa Hache galería (© Tirco Matute)

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