Rosebush Pruning llega a MUBI con una familia rica al borde del colapso

Rosebush Pruning, dirigida por Karim Aïnouz, se estrenará en exclusiva en MUBI en Argentina el 21 de agosto de 2026. (Mubi)

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MUBI sumará desde el 21 de agosto de 2026 a su catálogo en Argentina Rosebush Pruning, la nueva película de Karim Aïnouz, un estreno que llega con un elenco encabezado por Riley Keough, Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell y Pamela Anderson y que se presenta como una sátira sobre una familia rica marcada por el deseo, la violencia y los secretos.

La distribuidora y plataforma confirmó que la película se verá en exclusiva en el país a partir de esa fecha. El lanzamiento coloca a Rosebush Pruning entre los títulos de mayor perfil de MUBI para el segundo semestre de 2026, apoyado en el recorrido reciente de Karim Aïnouz, director de Motel Destino, Firebrand e Invisible Life.

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El elenco de Rosebush Pruning reúne a Riley Keough, Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell y Pamela Anderson en una historia de encierro y conflicto familiar. (Mubi)

El centro del relato es una familia estadounidense blanca instalada en una villa bajo el sol de Cataluña, aislada del exterior y entregada a una dinámica de privilegio, consumo y dependencia interna. La llegada de un extraño altera ese equilibrio y expone tensiones acumuladas entre sus integrantes. Según la presentación difundida por MUBI, el film propone una mirada sobre “lo absurdo de la familia patriarcal” a través de una tragicomedia de tono incómodo y registro corrosivo.

El reparto reúne a Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts, Elle Fanning y Pamela Anderson. Ese ensamble funciona como uno de los principales motores del proyecto, que organiza su conflicto alrededor de cuatro hermanos adultos, un padre ciego que conserva el control de la casa y una figura externa que rompe el orden interno. La película dura 95 minutos y fue levantada como una coproducción europea con respaldo de capital alemán, italiano, británico y español.

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Pamela Anderson integra el elenco de Rosebush Pruning, uno de los lanzamientos destacados de MUBI para 2026. (Mubi)

En la historia, la casa opera como un espacio cerrado en el que los vínculos familiares se degradan sin salida visible. La villa, amplia y luminosa, aparece como un recinto de lujo donde los hermanos quedan atrapados entre la herencia, la vigilancia paterna y una convivencia cada vez más hostil. La muerte de la madre y las dudas sobre cómo ocurrió empujan parte del conflicto, mientras uno de los hijos intenta irse y otro empieza a revisar aquello que la familia prefirió ocultar.

El proyecto también dialoga con una tradición de cine familiar más oscuro. Rosebush Pruning reescribe de forma libre I pugni in tasca de Marco Bellocchio, conocida en español como Las manos en los bolsillos, la película de 1965 sobre una estructura doméstica corroída desde adentro. Aïnouz traslada esa provocación a un contexto contemporáneo y la combina con el sello del guionista Efthimis Filippou, nominado al Óscar y asociado a relatos donde la familia funciona como un sistema de reglas opresivas y violencia normalizada.

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La película sitúa su trama en una villa catalana donde una familia adinerada enfrenta secretos, violencia y vínculos en crisis. (Mubi)

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Karim Aïnouz explicó que el origen del film estuvo en su interés por retratar una familia cerrada y observar el peso de la masculinidad dentro de ese núcleo. “Me interesaba mucho hacer una película con un escenario cerrado”, dijo el director al medio. También señaló que, tras varias obras con protagonistas femeninas, buscó cambiar el foco para mirar “la figura paterna” y las formas de autoridad que atraviesan la vida íntima.

Aïnouz agregó en ese diálogo con The Hollywood Reporter que su intención no se limitó a cuestionar el privilegio. “Existe un ciclo de violencia, y a veces la violencia solo puede terminar con más violencia”, afirmó. A partir de esa idea, vinculó el título con la poda de un rosal y con la posibilidad de pensar a la familia como una estructura que, para transformarse, atraviesa una ruptura.

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La nueva película de MUBI combina humor negro, tragedia familiar y una atmósfera de incomodidad sostenida. (Mubi)

La recepción crítica previa alimentó la expectativa alrededor del estreno. The Standard la definió como “una película ingeniosa (aunque descaradamente provocadora)”, Time Out habló de “diversión feroz” y Harper’s Bazaar destacó que está “repleta de estrellas de primera línea y momentos impactantes”. Little White Lies, a su vez, la describió como un retrato perturbador sobre la decadencia de los hijos de una familia rica.

La presencia de Pamela Anderson suma otro foco de atención dentro de una producción coral. La actriz interpreta a la madre cuya muerte activa preguntas dentro del grupo, mientras Elena Anaya completa el reparto principal. El estreno internacional del film tuvo lugar en la competición oficial de la Berlinale, donde quedó en carrera por el Oso de Oro, un paso que consolidó su visibilidad antes de su desembarco en la plataforma.

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Tras su paso por la Berlinale, Rosebush Pruning prepara su llegada al streaming en Argentina. (Mubi)

Con ese recorrido, MUBI apuesta a que Rosebush Pruning encuentre en Argentina un público afín al cine de autor y a las historias familiares de alta tensión. La película estará disponible en exclusiva desde el 21 de agosto de 2026, fecha fijada para su lanzamiento local en streaming.