Centenario de Ricardo Güiraldes: su gran clásico, los vínculos con Arlt y Borges y más actividades

Ricardo Güiraldes publicó "Don Segundo Sombra" en 1926, y en 1927, en París, murió de cáncer; tenía apenas 41 años

Un año antes de morir, Ricardo Güiraldes publicó Don Segundo Sombra. Eso fue en 1926. Y en 1927, en París, murió de cáncer; tenía apenas 41 años. La Biblioteca Ricardo Güiraldes, ubicada en Talcahuano 1261, en la Ciudad de Buenos Aires, se propuso indagar a fondo la obra y la vida del autor con varias actividades a lo largo de todo el año. “Es un programa largo”, aclara Omara Barra, responsable de la programación de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, del otro lado de la línea.

“Nos propusimos un año de trabajo con acciones muy puntuales, chicas, pequeñas, pero que aborden la obra güiraldiana en sus diferentes aspectos, empezando por Don Segundo Sombra y siguiendo por el folclore, la literatura gauchesca, la poesía, un poco su rol entre la cultura popular y el clasismo. Son un montón de pensamientos que se van a ir traduciendo en pequeñas intervenciones durante los dos primeros días de cada mes. En este caso es 1 y 2 de julio", agrega Barra.

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Durante agosto se va a realizar una lectura sobre Don Segundo Sombra, luego le seguirá una vinculación entre la obra de Güiraldes y de Roberto Arlt, que este año se cumplen cien de El juguete rabioso. “La programación tiene como intención poner a dialogar a Güiraldes con diferentes disciplinas, como el cine estamos”, comenta Barra.

La Biblioteca Ricardo Güiraldes está ubicada en Talcahuano 1261 de la Ciudad de Buenos Aires

La primera actividad anunciada es “Variaciones sobre Don Segundo Sombra (1926-2026)”, prevista para el miércoles 1 de julio a las 17.30. El encuentro estará dedicado a los 100 años de la primera edición de la novela e incluirá la presentación de un libro inédito del escritor y médico Alberto Campos Carlés. También participará María Reynal O’Connor Güiraldes, sobrina bisnieta del autor, y la moderación y contextualización estarán a cargo de Alejandro Margulis, director de Agencia Ayesha.

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El jueves 2 a las 18 se realizará “El sendero de Güiraldes”, un conversatorio sobre los principales aspectos que distinguen a Don Segundo Sombra en el que participarán Antonio Las Heras, biógrafo de Güiraldes y autor de Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes; Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores; y Daniel Ripoll, editor, escritor y poeta. En agosto se desarrollará un club de lectura dedicado a Don Segundo Sombra, con lectura y análisis de la novela a cargo de Valeria Castelló-Joubert. La actividad se hará los sábados a las 15.30 y tendrá cupo.

Ese mismo mes, el miércoles cinco y el jueves seis, se llevarán adelante conversatorios bajo el eje “Vigencia, polémica y disputas culturales de la obra de Güiraldes”. Uno de los apartados será “Genealogía y legado”. Para ese bloque se prevé reunir el árbol genealógico de los Güiraldes y fotografías de álbumes familiares recopiladas por Dolores Güiraldes a pedido de la organización. Entre los invitados a convocar figuran Mercedes Güiraldes, de la rama “los colorados”, junto con Fredy Güiraldes, Mercedes Miguens, Pedro Güiraldes y Dolores Güiraldes, identificados como parte de la rama directa.

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Interior de la Biblioteca Guiraldes

En septiembre continuará la serie de conversatorios sobre la vigencia y las disputas en torno de la obra del escritor. También está programada la proyección de Don Segundo Sombra, la película argentina de 1969 dirigida por Manuel Antín y protagonizada por Adolfo Güiraldes. El filme se estrenó en Buenos Aires el 14 de agosto de 1969, obtuvo el Cóndor de Plata a mejor película de 1970 y fue nominado a la Palma de Oro del Festival de Cannes. La coordinación estará a cargo de Diego De Angelis.

En octubre seguirán los conversatorios sobre la obra de Güiraldes. Uno de los temas propuestos será la relación entre Güiraldes y Borges bajo el título “La evolución de Borges: relación Güiraldes Borges”. La programación de noviembre trasladará el foco hacia la música; están anunciadas participaciones de Juliethe Masuh y Smok Lew. El cierre suma “La Cúpula de papel, conociendo a Ricardo”, como parte de una agenda que busca abrir la biblioteca a nuevas lecturas del autor entre 2026 y 2027.

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