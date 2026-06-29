Cultura

El Francis Picabia dadaísta tiene su muestra

La nueva exposición del Museo de Arte Moderno de Céret repasa el dadaísmo que se gestó en la Barcelona de principios del siglo XX y reúne préstamos del Museo Picasso, el Reina Sofía y el Musée de l’Orangerie

Guardar
Google icon
Una mujer de espaldas con un libro rojo observa dos cuadros enmarcados colgados en una pared blanca de una galería de arte. Hay una tarjeta de información entre los cuadros
El Museo de Arte Moderno de Céret inauguró una exposición sobre Francis Picabia que repasa la escena dadaísta de la Barcelona de principios del siglo XX

En la pequeña población de apenas 7.000 habitantes de Céret (Francia), el forastero espera encontrar tiendas de vino y queso de la región, pero no puede imaginar toparse con un Museo de Arte Moderno con obras de artistas tan famosos como Pablo Picasso, Marc Chagall y Henri Matisse.

Este centro expositivo, que nació de la huella que en Céret quisieron dejar los artistas que disfrutaron allí de su veraneo y refugio, inaugura este fin de semana una muestra dedicada al francés Francis Picabia, que es un repaso de la escena dadaísta de la Barcelona de principios del siglo XX.

PUBLICIDAD

Una muestra para la que han prestado piezas tanto el Museo Picasso de Barcelona, como del Reina Sofía o el Musee de l’Organgerie de París, ha contado a esta agencia el joven director del museo, Jean-Roch Dumont Saint Priest, orgulloso de que el ministerio de Cultura francés haya catalogado la exposición como de “interés nacional”.

Si Nueva York (el anterior destino de Picabia) tuvo su revista del movimiento artístico dadaísta 291, Barcelona inauguró la tirada de la publicación 391, un símbolo de la importancia de la ciudad para las vanguardias de principios del siglo pasado.

PUBLICIDAD

“Era un momento en el que España y, en particular, Barcelona, era el refugio de muchos artistas que huían de París y Berlín. Barcelona tenía una gran vida cultural que fue caldo de cultivo para Picabia y otros artistas”, ha contado el también co comisario de la exposición.

Una persona de espaldas con blusa roja sostiene un teléfono móvil, fotografiando un cuadro con marco dorado. El cuadro muestra el retrato de un hombre
La muestra sobre Francis Picabia en Céret reúne préstamos del museo Picasso de Barcelona, del Reina Sofía y del Musée de l'Orangerie de París

Pese a la trascendencia del momento artístico, es inédita la mirada de la muestra sobre la trayectoria de Picabia y el papel desempeñado por Cataluña en su obra y en la de sus contemporáneos.

De Duchamp a Delaunay

Así, se reúnen por primera vez cerca de un centenar de obras del artista y de su círculo artístico neoyorquino y catalán, incluyendo a Marcel Duchamp, Man Ray, Alberto Gleizes, Pablo Picasso, Robert Delaunay, Kees van Dongen, Joan Miró o Serge Charchoune.

Llama la atención que la muestra también incorpore la mirada de las mujeres artistas del círculo, pese a la época, como Juliette Roche, Olga Sacharoff, Hélène Grünhoff, Sonia Delaunay o Natalia Goncharova.

La exposición se estructura en cinco ámbitos, empezando por El giro maquinista, centrado en la etapa neoyorquina, donde la arquitectura y el universo de las máquinas les invitan a nuevas exploraciones formales.

Después, encontramos Un ecosistema en el exilio, que explora su vinculación con Barcelona, ​​donde se exilia huyendo de Francia en guerra. En esa sala destaca Femme au marché (1915), de Robert Delaunay.

Dos mujeres en una galería de arte. Una pintura de un hombre con bufanda. Otros dos cuadros enmarcados y una escultura blanca. Paredes claras y suelo de baldosas marrones
La muestra reúne por primera vez cerca de un centenar de obras de Francis Picabia y de artistas como Marcel Duchamp, Man Ray, Pablo Picasso y Robert Delaunay

Entre otros apartados, como el que permite descubrir las portadas de la revista 391 de la época, también destaca el homenaje al “papel central” de la escena del momento en Barcelona del marchante de arte catalán Josep Dalmau, el primero en exponer cubismo en España.

Folclore y dadaísmo

El visitante termina el repaso a la trayectoria de Picabia con La influencia hispánica, un apartado dedicado a explicar cómo la cultura española aparece en muchas de las obras de los artistas exiliados. Una influencia cultural a la que dan su giro irónico y “dada”, con bailarinas de flamenco, monteras y mantillas.

En este apartado es donde se pueden admirar algunas de las obras más reconocibles. Entre otras, las coloristas Espagnole (1926), de Picabia o Femme avec mantille (1917), de Picasso.

Este viaje a través de pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, revistas y archivos por la efervescencia artística de principios del siglo XX, titulada Picabia, Méditerranée. Picasso, Delanauy, Laurencin..., se podrá ver hasta el 29 de noviembre.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Lara Malvesi.

Temas Relacionados

Museo de Arte ModernoFrancis PicabiaCéretFranciaArte contemporáneoBarcelonaPablo Picasso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El estreno de “La Odisea” de Christopher Nolan impulsa una ola de reediciones y nuevos libros

La adaptación cinematográfica llegará a los cines el 17 de julio y está activando lanzamientos editoriales sobre el poema homérico, con nuevas versiones, ensayos y lecturas desde el cómic hasta la psicología

El estreno de “La Odisea” de Christopher Nolan impulsa una ola de reediciones y nuevos libros

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

La célebre frase aparece en “Frankenstein o el moderno Prometeo”, clásico de 1816. El motor filosófico detrás de una de las mentes más brillantes del siglo XIX: el enfoque absoluto como el único refugio posible ante la tragedia y el caos existencial

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

Ortografía y redacción: juego limpio, mejor que fair play

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: juego limpio, mejor que fair play

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Nacido en el Reino Unido a fines de los sesenta, el estilo reunió ambición artística, experimentación y grandes audiencias, con discos clave de King Crimson, Genesis, Yes y Pink Floyd durante un auge breve

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”

La autora de “La vida privada” conversó con Infobae Cultura sobre el camino que transitó para llegar a su primera novela, la fascinación por el viejo mundo, el aburrimiento de esta época y por qué el deseo es una cueva

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”

DEPORTES

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo Nazário: “Me gustaría disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”

La periodista que entrevistó a Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial reveló el motivo de su ataque de furia

TELESHOW

La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais: “Fue un golpe horrendo”

Los días de Zaira Nara en Miami: trabajo, playa y una sorpresa con sus valijas en la travesía de regreso

República Folklore llega a Buenos Aires: dos días con La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y más de 50 artistas

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

Fovial ha colocado más de 112 mil toneladas de asfalto para renovar rutas clave en El Salvador

La Policía Nacional Civil abate a un presunto sicario del Barrio 18 tras un enfrentamiento en Ciudad Quetzal

La resiliencia de Centroamérica depende del margen fiscal y la credibilidad macroeconómica, según estudio

Bolivia abre mesas de diálogo con sindicatos tras más de 50 días de tensión social