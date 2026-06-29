Dua Lipa inaugura en Oporto una biblioteca de libros prohibidos con 100 títulos para debatirlo todo

Dua Lipa inauguró la Manifesto Library en Oporto con una colección de libros prohibidos, censurados o cuestionados públicamente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Manifesto Library, instalada en el nuevo auditorio cultural de la histórica Livraria Lello de Oporto, abrió sus puertas el 27 de junio como parte del festival internacional del libro BABELL – City of Books, con una colección de 100 títulos y 5.000 ejemplares organizados en torno a cuatro ejes: Poder, Control, Voz y Memoria.

El proyecto nació de la alianza entre la librería portuguesa y el Service95 Book Club, la plataforma cultural fundada por Dua Lipa en 2023. La cantante describió la iniciativa como “una colaboración soñada” y la definió como el resultado de años de trabajo para consolidar su misión lectora. “Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, estén donde estén y sea cual sea su situación”, afirmó en declaraciones recogidas por Euronews.

PUBLICIDAD

La Manifesto Library abrió en la Livraria Lello de Oporto el 27 de junio como parte del festival internacional del libro BABELL – City of Books- crédito service95 / Instagram

La biblioteca reúne obras que fueron prohibidas, censuradas o cuestionadas públicamente, junto a otras que continúan generando debate en torno a la identidad, la libertad de expresión, la raza, el género, la memoria y el poder político. Entre los títulos presentes figuran El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Felon, de Reginald Dwayne Betts; y textos de Salman Rushdie y Olga Tokarczuk, autores que también estuvieron presentes en la inauguración del festival.

“Aquí encontrarás 100 libros que plantean preguntas o que han sido cuestionados. Algunos han sido prohibidos por distritos escolares por abordar temas de raza o sexualidad. Otros, escritos para lectores LGBTQIA+, han sido retirados de las estanterías. En algunos casos, sus autores han pagado sus palabras con su vida”, señaló Lipa.

PUBLICIDAD

La Manifesto Library fue concebida como la primera expresión física permanente de la visión editorial del Service95 Book Club, con programación y debates

La cantante también definió el espacio como “un santuario para los libros que han desaparecido, para los autores cuyo valor desenmascara estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a aceptar que se les diga qué libro pueden leer”. La apertura recreó el espíritu de los eventos Book Tasting del Service95 Book Club, con libros, conversaciones y vinos portugueses seleccionados por Sogrape, según informó la organización.

El espacio físico se ubica en el auditorio cultural diseñado por el arquitecto ganador del Premio Pritzker Álvaro Siza, dentro de la Livraria Lello. La plataforma Manifesto Library lo presenta como la primera expresión física permanente de la visión editorial del Service95 Book Club. Más que una biblioteca estática, fue concebida como un espacio cultural vivo, con programación, debates y participación colectiva.

PUBLICIDAD

El proyecto surgió de una alianza entre la Livraria Lello y el Service95 Book Club, la plataforma cultural fundada por Dua Lipa en 2023 - (@service95)

Los datos que motivaron el proyecto son concretos. Según la organización, 4.240 libros fueron objeto de censura en distritos escolares y bibliotecas públicas de Estados Unidos en 2023, una cifra récord. En 2024, escritores fueron arrestados o detenidos en más de 40 países por lo que escribieron, publicaron o dijeron. Cuba, Venezuela y Líbano figuran entre los países donde la legislación criminaliza materiales considerados críticos con el gobierno.

Francisca Pedro Pinto, responsable de marca de la Livraria Lello, sostuvo en declaraciones recogidas por Euronews que la librería se construyó durante 120 años sobre la convicción de que el libro es una herramienta de libertad. “Lo que está en juego no es solo el futuro de la lectura, sino la capacidad de una sociedad para imaginar, interpretar y construir su propio futuro”, afirmó.

PUBLICIDAD

La colección se articula en cuatro áreas temáticas:

Poder agrupa obras que confrontan estructuras políticas y cuestionan quién tiene autoridad para definir el mundo.

Control reúne títulos que exploran mecanismos de vigilancia, propaganda e influencia tecnológica, tanto visibles como sutiles.

Voz da espacio a narrativas históricamente marginadas por motivos de raza, género, identidad o geografía.

Memoria preserva relatos amenazados por el olvido en contextos de guerra, dictadura, exilio o trauma colectivo.

Atwood, cuya presencia atraviesa varias de estas categorías, resumió el espíritu del proyecto en una frase recogida por el Service95 Book Club:“Lo más travieso es simplemente leer”.

PUBLICIDAD

La apertura de la biblioteca en Oporto extiende el alcance del Service95 Book Club, que supera los 500.000 seguidores en Instagram - (Instagram)

La Manifesto Library no es el único proyecto literario que ocupa a Lipa este año. La artista asumirá la curaduría del Festival de Literatura de Londres 2026 en el Southbank Centre, previsto del 21 de octubre al 1 de noviembre. Ese festival coincide con el 75° aniversario del centro cultural y con el Año Nacional de la Lectura en el Reino Unido.

El Service95 Book Club, que recomienda un libro por mes y publica entrevistas con sus autores en un pódcast asociado, acumula más de 500.000 seguidores en Instagram tras tres años de actividad. A través de esa plataforma, Lipa entrevistó a autores como Atwood, Tokarczuk y el escritor argentino-estadounidense Hernán Díaz, ganador del Premio Pulitzer de Ficción en 2023 por Trust. La apertura en Oporto traslada esa apuesta editorial a un espacio físico y permanente, con vocación de punto focal para el diálogo literario en Portugal.

PUBLICIDAD