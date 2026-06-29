Economía

Economía completó la colocación del Bonar 2028 y ya tiene casi todos los dólares para pagar el vencimiento del 9 de julio

Este lunes se llevó a cabo la segunda vuelta y la Secretaría de Finanzas obtuvo USD 100 millones. Cuánto hay en la cuenta del Tesoro y qué operación puede hacer el BCRA para los dólares que faltan

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Hombre de cabello gris con traje sonríe y gesticula en un escenario. Detrás, una pantalla muestra 'EXPOEFI' y la fecha '28-29 ABRIL'
El ministro de Economía, Luis Caputo, va a enfrentar el pago de julio a bonistas con los recursos del Tesoro.

El ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, alcanzó el cupo máximo del Bonar 2028 (AO28) y sumó más dólares para enfrentar el vencimiento de deuda del próximo 9 de julio, que implica un pago de USD 4.200 millones. En la segunda ronda de la licitación realizada este lunes, la Secretaría de Finanzas captó USD 100 millones, completando así el límite de USD 2.000 millones establecido para esta serie. Los fondos obtenidos se transferirán a la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se destinarán al pago a los bonistas correspondiente a la próxima semana.

La estrategia del Ministerio de Economía se enfocó en cerrar el cupo del Bonar 2028 mediante dos licitaciones. La colocación de este lunes se sumó a los USD 266 millones adjudicados el viernes previo, cuando la Secretaría de Finanzas ya había avanzado en la búsqueda de recursos. Según pudo saber Infobae, Economía no prevé ampliar el límite fijado para el AO28, tal como tampoco lo hizo con el Bonar 2027 (AO27) en su momento.

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La prioridad del equipo económico se centró en asegurar la disponibilidad de divisas suficientes antes de la fecha clave del 9 de julio. Hasta el 24 de junio, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera totalizaban USD 3.604 millones, a los que se añadieron los fondos obtenidos en las últimas dos colocaciones. De acuerdo con la información oficial, la suma de los USD 266 millones adjudicados el viernes y los USD 100 millones captados el lunes llevará el total de depósitos en moneda extranjera a USD 3.970 millones. Además, el Tesoro acumuló $ 11,7 billones en moneda nacional, cifra que también incrementó la capacidad de maniobra para acceder a divisas si hiciera falta.

La Secretaría de Finanzas cerró la segunda vuelta de la licitación y completó el cupo del Bonar 2028 en USD 2.000 millones
La Secretaría de Finanzas cerró la segunda vuelta de la licitación y completó el cupo del Bonar 2028 en USD 2.000 millones

De esta forma, Caputo ya cuenta con la mayor parte de los dólares necesarios para cumplir el compromiso con los bonistas. El remanente hasta alcanzar los USD 4.200 millones podría obtenerlo a través de la compra de divisas al BCRA en el mercado de cambios, utilizando los pesos disponibles en la cuenta del Tesoro. Este esquema permite evitar el uso inmediato de otras fuentes de financiamiento, preservando garantías y líneas de crédito para eventuales necesidades futuras.

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Un aspecto destacado de la última colocación fue la reducción de la tasa de interés. El viernes pasado, la Secretaría de Finanzas colocó USD 266 millones en AO28 a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,56%, mientras que en la licitación anterior, realizada 15 días antes, la TNA había sido de 8,31%. Esta baja de la tasa se interpretó como una señal de confianza del mercado en la política financiera del Gobierno y en la capacidad de pago de la deuda soberana en moneda extranjera.

Siendo este un punto que remarcan en el equipo económico: con la colocación del AO27 y AO28 en el mercado de capitales local, se consiguieron dólares a una tasa menor que la que hubiera implicado una salida de Argentina al mercado internacional. En los últimos días, Bloomberg publicó una nota que se tituló “Milei evita Wall Street para captar dólares a una tasa inferior al 7%”. La cual fue compartida en la red social X por el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor, Felipe Nuñez, quien escribió: “El ministro tenía razón”.

Las garantías para después de julio

El pago de julio se concretará íntegramente con los depósitos del Tesoro. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que las garantías gestionadas por Caputo ante organismos multilaterales —el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— no se aplicarán para este vencimiento. Esos acuerdos, que contemplan líneas por USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente, formarán parte de la estrategia financiera para el segundo semestre de 2026 y para 2027.

A su vez, el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aún debe resolver sobre un financiamiento adicional que podría ubicarse entre USD 250 millones y USD 300 millones. La decisión será debatida en la reunión prevista para el 22 de julio. En caso de aprobarse, el Tesoro sumaría otra fuente de recursos para los próximos meses, aunque no está previsto que esos fondos se utilicen en el pago de julio.

Las garantías del Banco Mundial y el BID permanecerán reservadas para la estrategia financiera posterior a julio.
Las garantías del Banco Mundial y el BID permanecerán reservadas para la estrategia financiera posterior a julio.

La decisión de priorizar los fondos propios del Tesoro para afrontar el compromiso de julio busca preserva la garantías con organismo internacionales para los compromisos que restan del mandato de Javier Milei. Es que el objetivo de Caputo es tener un 2027 atípico a pesar de haber elecciones presidenciales y para conseguirlo necesita despejar todos los vencimientos en moneda extranjera.

El plan original del ministro es renovar el repo, utilizar las garantías con organismo para negociar prestamos internacionales por hasta USD 5.000 millones y juntar dólares con las privatizaciones. Pero aún hacia faltarían recursos no solo para afrontar los pagos en moneda extranjera (que suman más de USD 30.7000 millones desde julio 2026 a diciembre 2027) sino también para poder hacer frente a presiones cambiarias. Es por ello que en la consultora 1816, no destacan que se lleven a cabo nueva emisiones de bonos en dólares o, en el momento en que se considere oportuno, el Gobierno salga al mercado internacional.

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