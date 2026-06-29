Cultura

Cómo un canal de YouTube brasileño se convirtió en un fenómeno durante el Mundial

El canal CazéTV se disparó en plena Copa del Mundo con una marca histórica de audiencia simultánea, mientras consolida su apuesta gratuita y su estilo descomplicado frente a las cadenas tradicionales

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CazéTV rompió el récord mundial de audiencia en YouTube con la transmisión en directo de Brasil vs. Marruecos por la Copa del Mundo 2026.
La narración enérgica, el lenguaje ligero y la interacción en tiempo real explican parte del crecimiento de CazéTV en Brasil

Con un récord de más de 18 millones de espectadores simultáneos en YouTube en el partido Brasil-Escocia del Mundial, CazéTV revoluciona las transmisiones deportivas en Brasil, mientras es investigada por su publicidad de apuestas.

Sus comentaristas visten pijamas en los juegos nocturnos, ejemplo del estilo informal con el que CazéTV, en el aire desde 2022, compite de tú a tú por los derechos de TV de competiciones deportivas con el gigante brasileño Globo y cadenas internacionales como ESPN.

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Fundado por el streamer Casimiro Miguel y la agencia de marketing deportivo LiveMode, es el único medio que transmite en Brasil los 104 juegos de la Copa del Mundo, 49 en exclusiva, todos gratis.

Los tres goles de Lionel Messi en el Argentina-Argelia solo pudieron verse por este canal digital.

La próxima temporada tendrá los derechos en Brasil de las cinco principales ligas del fútbol europeo: España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

Las claves del éxito

Narración enérgica, lenguaje ligero y constante interacción con los espectadores son signos de identidad de CazéTV.

CazéTV rompió un récord mundial de streaming en YouTube con 18,3 millones de dispositivos conectados en el partido Brasil-Escocia del Mundial
CazéTV rompió un récord mundial de streaming en YouTube con 18,3 millones de dispositivos conectados en el partido Brasil-Escocia del Mundial

La sección “Gol de Ventana” lleva a las pantallas videos de hinchas gritando anotaciones a todo pulmón desde las ventanas de sus casas.

“El público joven dejó de ser simple espectador” y busca “entretenimiento, información e interacción en tiempo real”, dice a esta agencia Bruno Brum, director de marketing de la agencia End to End.

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Ya el número de suscriptores de CazéTV sobrepasó los 35 millones.

Y los 18,3 millones de dispositivos conectados simultáneamente en su transmisión del último partido de Brasil en la fase de grupos, ante Escocia (3-0), establecieron un récord mundial de streaming en YouTube, según la FIFA.

Cuando el canal emitió el Mundial de Catar 2022, su techo fue de 6,9 millones de dispositivos a la vez.

“Desde el inicio (...), nuestra audiencia es parte de la transmisión, un ADN que moldeó todo: tono, formato, talentos”, dice a esta agencia Sérgio Lopes, cofundador de LiveMode.

Ya Casimiro, Cazé, de 32 años, era famoso por su humor punzante en Twitch, plataforma que catapultó al streamer español Ibai Llanos.

El logo del canal es una caricatura suya.

El canal de YouTube CazéTV transmite en Brasil los 104 partidos de la Copa del Mundo, con 49 en exclusiva y acceso gratuito
El canal de YouTube CazéTV transmite en Brasil los 104 partidos de la Copa del Mundo, con 49 en exclusiva y acceso gratuito

“Revolucionario”

Ivan Martinho, profesor de la Escuela Superior de Propaganda y Publicidad, comenta a esta agencia que la “verdadera transformación” de las transmisiones deportivas no responde a la tecnología, sino “al comportamiento del consumidor”.

Cuando el deporte en TV es cada vez más caro, con derechos de transmisión fragmentados entre plataformas de pago, la facilidad de ver los juegos en YouTube atrae a Samuel do Carmo.

“No hay otra palabra que ‘revolucionario’ para definir lo que hacen”, dice este hincha de 22 años en un evento de CazéTV en Río de Janeiro para seguir los partidos en pantalla gigante.

Y el enorme mercado de Brasil, país de 213 millones de habitantes, aceleró el ascenso del canal, apunta Brum.

Rosana Lima, aficionada de 48 años, considera “muy graciosos” a los narradores de CazéTV, aunque el formato espectáculo no convence a todos.

“La manía” de “gritar en cualquier jugada corroe la paciencia”, escribió en una columna Amauri Segalla, director ejecutivo de la revista VEJA. “Todo necesita ser más grande de lo que es”.

El éxito de CazéTV también generó críticas en Brasil por un formato de transmisiones deportivas que algunos consideran excesivo
El éxito de CazéTV también generó críticas en Brasil por un formato de transmisiones deportivas que algunos consideran excesivo

Apuestas

En el evento de CazéTV en Río, un muñeco gigante de Vinícius Júnior con una camiseta de una empresa de apuestas on-line salta a la vista.

En sus transmisiones, las bets, como se conocen en Brasil, eran omnipresentes: códigos QR en pantalla llevaban a aplicaciones de estas compañías y los narradores daban datos que recomendaban determinadas apuestas.

El órgano público de defensa del consumidor abrió esta semana una investigación por posible “propaganda abusiva”.

CazéTV, entonces, redujo su publicidad de apuestas.

“Hicimos ajustes” para ser “más conservadores”, explica Lopes.

“Así como sería una locura que un niño encienda la televisión y vea a alguien diciendo: ‘fuma, es bueno para ti’, es una locura que en un partido de fútbol haya gente incentivándote a apostar”, dice la diputada Tabata Amaral.

Amaral, de un partido aliado del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, promueve un proyecto para limitar la publicidad de bets, uno de los mayores patrocinantes del deporte en Brasil.

El gobierno de Lula considera las apuestas on-line un problema de salud pública por el alto endeudamiento que generan, especialmente en clases populares.

Fuente: AFP.

Fotos: Nelson Almeida/ AFP.

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