Costa Rica

Costa Rica: Redes criminales consolidan campamentos y caminos clandestinos en Crucitas impactando la salud y el medioambiente

La extracción de oro deja de ser de subsistencia y suma financistas, proveedores y compradores, con participación de migrantes irregulares y una cadena que cruza hacia Nicaragua, mientras la vigilancia permanente no logra contener la escala y las redes criminales siguen creciendo

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Ilustración acuarela de un bosque tropical devastado con árboles caídos, tierra removida, campamentos con lonas azules, personas trabajando y un río turbio con manchas.
Un paisaje selvático en el norte de Costa Rica muestra una amplia franja de bosque tropical devastada por la minería ilegal, con un río de aguas turbias y campamentos improvisados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la minería ilegal en Crucitas, Costa Rica, se expandió en la última década desde los dos km² de la antigua concesión legal hasta unos 30 km², según autoridades y reportes periodísticos.

La actividad se consolidó con campamentos improvisados, caminos clandestinos y una dinámica transfronteriza con impacto en la seguridad, el ambiente y la salud pública del norte de Costa Rica.

La expansión del área impactada implicó la apertura de campamentos y la construcción de caminos clandestinos, lo que facilitó el ingreso de más actores y agravó la tensión en la frontera con Nicaragua.

Redes criminales y migración irregular

La dinámica ya no se limita al minero individual de subsistencia. Involucra al menos tres grupos: los coligalleros, muchos de ellos nicaragüenses en condición irregular atraídos por ingresos superiores a los del trabajo agrícola; redes intermediarias que financian y proveen equipos, y compradores que procesan el oro, principalmente en territorio nicaragüense.

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El ministro de Seguridad Pública informó ante diputados que en la zona operan alrededor de 300 coligalleros activos, aunque esa cifra no incluye a quienes participan en logística, transporte, procesamiento o actividades indirectas como la venta de alimentos y drogas.

La Fuerza Pública mantiene un puesto permanente con 65 agentes, pero los esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Los decomisos muestran la escala de la actividad: 285 tómbolas, 132 vehículos, 173 toneladas de mineral, más de 15.000 kg de cianuro y 20.000 kg de mercurio, además de armas y drogas. Según autoridades, la operación alcanzó niveles de “industrialización” en equipos y logística.

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Deforestación y contaminación

La minería ilegal en Crucitas causó pérdida de bosques y fragmentación de hábitats en zonas de alto valor ecológico. La apertura de caminos y la tala ilegal afectan especies como el almendro de montaña, fundamental para la fauna local.

La contaminación de ríos y quebradas con mercurio y cianuro preocupa a autoridades y organizaciones ambientales. El método de amalgamación utilizado por los mineros libera metales tóxicos en el agua y la atmósfera, mientras la excavación de túneles subterráneos y tajos abiertos multiplica el riesgo de derrumbes y altera el flujo hídrico.

El Colegio de Geólogos y la Sala Constitucional advirtieron sobre la aparición de drenaje ácido, capaz de afectar los ecosistemas durante décadas.

Ilustración acuarela de hombres con carretillas cargadas en un puente sobre el Río San Juan, con selva a un lado y una fábrica humeante al otro, peces en el agua.
Figuras humanas transportan rocas y bolsas con carretillas por un puente sobre el Río San Juan, que separa una selva de una planta industrial con chimeneas humeantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro ambiental no se limita a Costa Rica. El oro extraído cruza el río San Juan hacia Nicaragua, donde plantas industriales, algunas con capital extranjero, lo procesan y lo introducen en cadenas legales de exportación. La reciente flexibilización de controles ambientales en Nicaragua, incluso en áreas protegidas, facilitó ese flujo e incentivó el contrabando y el “blanqueo” del mineral de origen ilegal.

Salud pública y seguridad

La minería ilegal en Crucitas también tiene consecuencias directas sobre la salud de la población. El uso indiscriminado de sustancias tóxicas y la contaminación de fuentes de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria.

El mercurio, en particular, puede provocar daños neurológicos graves, sobre todo en niños y mujeres embarazadas, a través del consumo de pescado contaminado.

Las autoridades sanitarias declararon la alerta ante la presencia de metales pesados en el ambiente y el inicio de procesos de drenaje ácido. La Sala Constitucional señaló que la falta de acción estatal constituye una violación al derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano, y exigió medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas.

El entorno de Crucitas se volvió más violento. Los operativos policiales llevaron a la detención de más de cinco mil personas vinculadas a actividades mineras ilícitas y a la incautación de decenas de armas de fuego y blancas.

Episodios recientes incluyen la prisión preventiva de 18 oreros, en su mayoría extranjeros, y casos de tentativa de homicidio asociados a disputas por yacimientos y deudas.

Ilustración de acuarela con gota de agua que encierra raíces, pez, residuos plásticos y manos vertiendo mercurio y cianuro, rodeada de árboles caídos y carpas.
Una gota de agua contaminada con mercurio y cianuro ilustra el impacto ambiental en el paisaje deforestado de Crucitas, con campamentos improvisados y residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuesta estatal y desafíos regulatorios

La presión de la minería ilegal llevó al gobierno costarricense a proponer un proyecto de ley que permitiría la explotación regulada de oro en Crucitas, junto con el endurecimiento de penas para la actividad ilícita. El Ejecutivo sostiene que la regulación permitiría controlar el impacto ambiental y canalizar recursos hacia el desarrollo local, al tiempo que combate el crimen organizado.

Sectores sociales y ambientales advierten que la legalización podría consolidar un modelo extractivo de mayor escala, con nuevos riesgos para la biodiversidad y la salud pública. La persistencia de la minería ilegal, pese a los operativos policiales y las incautaciones, muestra la necesidad de alternativas económicas para la población local y de un enfoque binacional que atienda la dimensión transfronteriza del problema.

La situación en Crucitas también pasó a la política exterior. El entonces presidente Rodrigo Chaves planteó su preocupación ante autoridades de Estados Unidos, en el marco de iniciativas para sancionar el comercio de oro vinculado a actividades ilegales en la región.

Las decisiones que tome Costa Rica sobre Crucitas tendrán consecuencias sobre su relación con Nicaragua, socios comerciales y organismos internacionales preocupados por la trazabilidad del oro y el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos humanos.

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