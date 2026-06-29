Del cuadernillo del CNBA a EUDEBA: 10 capítulos, preguntas sobre Bach y Palestrina y un libro que sobrevivió a la pandemia

"Introducción a la apreciación musical", de Silvana D’Onofrio, acerca herramientas de apreciación musical a estudiantes y melómanos en diez capítulos

Este libro que durante muchos años fue simplemente el cuadernillo de música de 1er año del Colegio Nacional de Buenos Aires alberga en su seno historias de resiliencia, de compañerismo y paciencia.

Una introducción a la apreciación musical se propone, a través de sus diez capítulos, acercar en forma sencilla pero con precisión técnica las herramientas necesarias para que tanto estudiantes como melómanos adquieran los saberes necesarios para disfrutar plenamente de la música.

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¿Qué es el contrapunto?, ¿Por qué lo usa Palestrina o Bach?

¿Por qué las orquestas y los instrumentos musicales no fueron siempre iguales? ¿Por qué las personas de una misma etnia tienen voces parecidas? ¿Existe el sonido?

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Y tantas otras preguntas de nuestros estudiantes pueden encontrar una respuesta sencilla y clara en las páginas de este trabajo.

La autora plantea que la apreciación musical permite entender la música como reflejo de procesos sociales y como parte de una estrategia pedagógica

Entender que las expresiones del arte son reflejo de los procesos sociales es fundamental al momento de diseñar estrategias pedagógicas que tengan como objetivo generar sociedades intelectualmente activas y atentas.

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Quiénes integramos el departamento de música del CNBA creemos que el arte es una herramienta de transformación social y trabajamos cada día para que la música forme para de la vida y del universo intelectual de nuestros estudiantes. Dice F. Engels en su ensayo Sobre el Arte: “El arte en todas sus formas nos hace abrir los ojos, aunque solo sea por un momento fugaz, (…) El arte es el sueño colectivo de la humanidad”.

Tener herramientas para una escucha musical analítica nos propone ingresar a un universo donde la posibilidad de conocer lo que pensaban los grandes compositores como Verdi, Beethoven o Shostakovich se hace realidad, y entonces la conexión con el hecho musical y la posibilidad del goce estético adquieren una dimensión exponencial.

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Este libro que hoy se presenta vigoroso y entusiasta en nuestras aulas ha sobrevivido a muchas batallas: cuestiones burocráticas, las luchas intestinas que nunca faltan en las instituciones y la pandemia. Fue durante ese recorrido que como autora aprendí sobre la paciencia, la solidaridad de mis colegas, a confiar y creer en la honestidad y pericia de mi trabajo.

El cuadernillo de música de primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires se convirtió en libro tras años de uso y revisión en las aulas

Fue en el año 2016 cuando la cooperadora del CNBA propuso a los diferentes departamentos pedagógicos la realización de trabajos de investigación con aplicación pedagógica para ser publicados. Por aquellos años no ocupaba un cargo de conducción en el departamento de música pero rápidamente me puse a trabajar. Para ello conté con la colaboración de dos compañeros: el profesor Javier Escobar, encargado de las correcciones de redacción, el profesor Pablo Santos, quien realizó los cuadros de síntesis y mis otros colegas en el trabajo de campo. Nuestro cuadernillo vio la luz al iniciar el ciclo lectivo 2017. Durante varios años fue puesto a prueba en las aulas hasta llegar a una versión que consideramos óptima para su publicación. Pero tuvimos que esperar hasta 2023 para que el material llegara a EUDEBA y comenzar a trabajar en la edición definitiva.

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Hoy parada sobre mis más de treinta años de docente y veintidós de directora de orquesta miro con satisfacción y agradecimiento el camino recorrido. También renuevo fundamentalmente mi compromiso con la música y con los jóvenes estudiantes que tendrán el enorme desafío que contribuir a la construcción de sociedades más justas, donde el alma de las personas sea el bien más preciado.

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El martes 30 de junio a las 18, se presentará Introducción a la apreciación musical, de Silvana D ‘Onofrio (Ed. Eudeba, serie Libros del colegio), en el CNBA - Colegio Nacional de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, con coros y aria de Lucia de Lamnermoor.

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Fotos: gentileza prensa de Silvana D ‘Onofrio.