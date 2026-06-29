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Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Los principales índices de Nueva York se recuperaron del desplome tecnológico de la semana pasada. Los precios del crudo moderaron sus ganancias tras confirmarse una ronda de negociaciones en Qatar tras los ataques del fin de semana

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Fotografía de archivo que muestra a un trabajador del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares
Fotografía de archivo que muestra a un trabajador del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares

Las acciones en Wall Street subieron este lunes y los precios del petróleo registraron avances moderados después de que Estados Unidos e Irán acordaran frenar los ataques mutuos ocurridos el fin de semana y reanudar las conversaciones de paz en Doha. El optimismo de la jornada bursátil se vio reforzado por el fallo de la Corte Suprema que bloqueó la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, aportando certidumbre sobre la independencia del banco central.

El índice tecnológico Nasdaq Composite lideró las ganancias con un alza del 1,3%, recuperándose de las fuertes pérdidas de la semana pasada motivadas por el temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA). Por su parte, el S&P 500 avanzó un 0,8% y el Dow Jones Industrial Average sumó un 0,4%.

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Los mercados europeos cerraron a la baja, mientras que las plazas asiáticas en Tokio, Hong Kong y Shanghai finalizaron la sesión en terreno positivo.

En el mercado energético, el crudo Brent subió un 1,3% para cotizarse en 73 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 1,4%, superando los 70 dólares. Los precios asimilaron la escalada bélica del fin de semana, en la que fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares en Irán luego de que un supertanker con crudo catarí, denominado Kiku, fuera impactado cerca del vital Estrecho de Ormuz. Pese a las interrupciones del tráfico marítimo en dicho punto estratégico, analistas de Swissquote señalaron que la liberación de reservas estratégicas evitó un repunte mayor de los precios.

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Volatilidad en el sector tecnológico y anuncios en Asia

El sector tecnológico concentró nuevamente la atención de los operadores. A pesar del rebote general del lunes, firmas como Microsoft acumulan una caída cercana al 17% en junio, perfilando su peor mes desde el año 2000 debido a las dudas de Wall Street sobre los plazos de retorno de las multimillonarias inversiones realizadas en infraestructura de IA.

En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur logró recortar una caída inicial del 3,4% para cerrar con un leve retroceso del 0,2%. La recuperación de la bolsa de Seúl ocurrió luego de que el gobierno surcoreano anunciara, junto a los gigantes Samsung y SK hynix, un plan de inversión de 1,2 billones de dólares (equivalente a más de dos tercios de su PIB) destinado a la construcción de un megahub de semiconductores y centros de datos para IA durante la próxima década.

En el ámbito corporativo estadounidense, las acciones de Comcast se dispararon más de un 22% en las operaciones previas al mercado y mantuvieron un alza firme tras anunciar un plan para dividirse en dos empresas independientes, escindiendo sus divisiones de entretenimiento e infraestructura de televisión por cable Sky y NBCUniversal.

Divisas y expectativas por el informe de empleo

La política monetaria de la Reserva Federal continuó impactando el mercado de divisas. Debido a la postura restrictiva adoptada por la Fed ante las presiones inflacionarias derivadas de la guerra, el dólar estadounidense arrastró al yen japonés a un mínimo de 40 años. La moneda nipona cayó hasta los 161,96 yenes por dólar, una paridad cambiaria que no se registraba desde diciembre de 1986.

Los inversores mantienen su atención fija en la agenda económica de la semana corta en Estados Unidos, debido al feriado del Cuatro de Julio. El Departamento de Trabajo publicará el informe oficial de empleo de junio este jueves, un día antes de lo habitual, dato que los analistas consideran clave para definir los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés. Asimismo, los mercados vigilan el foro anual del Banco Central Europeo en Portugal, que contará con la participación del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh.

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