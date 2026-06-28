Una muestra de Basquiat de 500 millones de dólares llega a Miami de la mano de un multimillonario

Ken Griffin prestó diez obras de Jean-Michel Basquiat al Pérez Art Museum Miami para la exposición 'Basquiat: Figures, Signs, Symbols'

Una exposición completa de obras de Jean-Michel Basquiat, todas propiedad de un solo hombre, lleva a la pregunta “¿Por qué Basquiat?“. “¿Entraste a esta sala y sonreíste?“, respondió Kenneth C. Griffin, señalando las nueve enormes pinturas que nos rodeaban dentro del Pérez Art Museum Miami (conocido como PAMM).

Griffin, fundador y director ejecutivo del fondo de cobertura Citadel, valorado en 68 mil millones de dólares, ha prestado los nueve lienzos y una escultura al PAMM para Basquiat: Figures, Signs, Symbols (Basquiat: Figuras, signos, símbolos), una exposición que abrió sus puertas al público este jueves. Griffin adquirió las diez obras en los últimos años por una suma que, según confirmó, asciende a aproximadamente a 500 millones de dólares.

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Se trata de una adquisición que incluye el Basquiat más caro jamás vendido en una subasta: el cuadro sin título, que representa una calavera gritando, fue comprado en Sotheby’s en 2017 por 110,5 millones de dólares por el magnate japonés de la moda Yusaku Maezawa. Griffin, a su vez, compró el cuadro de manera privada a Maezawa por lo que, según informó Artnet, fueron 200 millones de dólares. Ahora, frente a la obra en el PAMM, Griffin se negó a comentar sobre el precio. Pero sí dijo que Maezawa no se desprendería de la obra fácilmente: “Fue un baile que duró varios años”. ¿Y qué fue lo que finalmente cerró el trato? “Probablemente que él sintió que lo molestaba demasiado”, bromeó Griffin.

Aun así, cuando hablamos justo antes de que se inaugurara la exposición, Griffin insistió en que su apuesta total por Basquiat no era una estrategia financiera. “Invierto en acciones; tengo la alegría de poder comprar arte”, dijo. Su filosofía como coleccionista es sencilla: buscar obras con un factor visceral de asombro que “provocan una respuesta emocional” de inmediato y luego “te llevan un paso más allá”, explicó. “Obliga a la contemplación o a la introspección. Creo que las obras de Basquiat cumplen a la perfección con esos tres requisitos”.

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Ken Griffin, a la izquierda, y Franklin Sirmans, director del PAMM, junto a la obra de Basquiat 'Sin título', de 1982, conocida como "Skull". "Si piensas en el arte simplemente en términos de '¿cuánto cuesta ese cuadro?', te estás perdiendo lo esencial", dijo Griffin. "Debería ser: '¿qué te hace sentir?'”

En ese momento, Megan Kincaid, curadora de la colección de Griffin y cocuradora de la exposición del PAMM, se acercó y bromeó con la explicación de Griffin. Asintió con la cabeza hacia un Basquiat colgado cerca, Pez Dispenser, una pintura de estilo caricaturesco de 1984, de seis pies de alto, que representa a un tiranosaurio rex coronado con una de las coronas características del artista. “Ken compraría cualquier cosa que tenga un dinosaurio", bromeó ella mientras Griffin levantaba las manos fingiendo horror. “¡No digas eso!“, exclamó él.

De hecho, Griffin ya se ha hecho con uno de los fósiles de dinosaurio más completos que existen: un esqueleto de estegosaurio de 150 millones de años de antigüedad que mide 27 pies de largo. Lo compró por 43,2 millones de dólares y se exhibe en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

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Esta pieza poco convencional de la colección de arte y artefactos de Griffin se suma a pinturas emblemáticas de Paul Cézanne, Willem de Kooning y Jackson Pollock, junto con dos ejemplares originales de la Constitución de los Estados Unidos y copias de la 13.ª Enmienda y de la Proclamación de Emancipación firmadas por Abraham Lincoln.

Griffin también parece coleccionar propiedades residenciales de la misma manera en que algunas personas coleccionan tarjetas de béisbol. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, grabó recientemente un breve video frente al pied-à-terre del empresario en Manhattan, valorado en 238 millones de dólares, y señaló al empresario como una de las razones para imponer un impuesto especial a “los más ricos entre los ricos”. Después de que el video se volviera viral, Griffin respondió calificándolo de “espeluznante y extraño” y “aterrador”. Un artículo del Wall Street Journal que enumeraba su vertiginosa cantidad de casas, desde los Hamptons hasta Hawaii, se tituló simplemente “Ken Griffin compra el mundo”.

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Esa síntesis fue antes de que se fuera de Chicago en 2022, alegando el aumento vertiginoso de la delincuencia y los impuestos. Se mudó a Miami, donde compró una propiedad frente al mar de casi 107 millones de dólares y comenzó la construcción de una nueva sede de 52 pisos para Citadel. Esta exposición de Basquiat en el PAMM marca su debut como una figura clave en la escena artística de Miami.

Sin embargo, insistió en que las vertiginosas sumas de dinero que cambian de manos por las obras de Basquiat son una distracción. “Si piensas en el arte solo en términos de ‘¿cuánto cuesta ese cuadro?’, te estás perdiendo lo esencial. Debería ser: “‘¿qué te hace sentir?’”. Ahora, a sus 57 años, admitió que no tuvo un contacto serio con el arte hasta que tenía casi 30 años, aunque desde entonces ha disfrutado poniéndose al día. Aun así, bromeó diciendo que tal vez necesitaría algo de ayuda si nuestra conversación se adentraba demasiado en la estética: “¿Me pueden dar una pista?“, me preguntó, antes de gritarle a un grupo de personas que estaban cerca: “¿Me pueden dar una pista? ¿De qué programa de televisión es eso?“. Hubo un silencio incómodo hasta que uno de sus ejecutivos de Citadel esbozó una sonrisa y respondió: ”¿Quién quiere ser millonario?“.

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Sin duda, puede resultar difícil desentrañar la relación entre la obra de Basquiat y un mercado del arte en pleno auge. Ambos han estado entrelazados desde el inicio de su carrera, a principios de los años 80. Casi cuatro décadas después de su muerte, la influencia del estadounidense tanto en el mundo del arte como en la imaginación popular es más fuerte que nunca. Además de haber reemplazado prácticamente a Pablo Picasso como referente de primera línea, se ha vuelto omnipresente, desde las campañas publicitarias de Tiffany hasta las camisetas de los Brooklyn Nets.

Franklin Sirmans, director del PAMM y cocurador de Basquiat: Figuras, signos, símbolos, ha dedicado su vida adulta a explorar ese fenómeno. En 1991 escribió su tesis de licenciatura en la Universidad de Wesleyan sobre el artista, colaboró en el catálogo de la retrospectiva de Basquiat del Museo Whitney de Arte Estadounidense en 1992 y fue cocurador de una retrospectiva del artista para el Museo de Brooklyn en 2005. Para Sirmans, quien era un adolescente en los años 80, Basquiat “tenía todo aquello que fascinaba a un joven de esa época que crecía en las afueras de la ciudad de Nueva York. Era poesía, era música, era moda”.

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Aún hoy siente lo mismo. Por eso, la repentina llegada a la ciudad de un multimillonario comprador de obras de Basquiat no pasó desapercibida para él. En noviembre de 2024, en la gala anual del PAMM, anunció públicamente una donación de 10 millones de dólares por parte de Griffin. Según informó Bloomberg, el desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, uno de los principales donantes del PAMM y quien le da nombre al museo, brindó por Griffin recordándole con ironía: “Todavía tenemos muchas paredes vacías” donde los Basquiats de Griffin “se verían tan hermosos”.

Unos 19 meses después, Sirmans se encontró presenciando el desembalaje de las obras en la recién bautizada Galería Kenneth C. Griffin del PAMM. Y observar estas obras de cerca es, sin duda, la mejor manera de apreciarlas, explicó.

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Una de las imágenes más populares de Basquiat —y con más licencias—: 'Pez Dispenser' (1984)

Un ejemplo claro: Pez Dispenser de Basquiat. La imagen ha sido licenciada por los herederos del artista para todo tipo de productos, desde platos de cena hasta tablas de patineta. “Pero cuando te pones frente a ella”, dijo Sirmans, la obra “muestra elementos visuales debajo de la superficie de la primera capa de pintura que nunca había visto antes, palabras que fueron pintadas de una manera más confusa de lo que creías saber”. En comparación, “no hay forma de que puedas ver eso en una reproducción”.

Parte de ese texto revelado habla de la propia ambivalencia respecto de su lugar en el mundo del arte, tal como se destaca ampliamente a lo largo de una exposición en Miami organizada como complemento a la muestra del PAMM en la cercana Galería Bonnier.

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El director de la galería, Grant Bonnier, ha reunido casi 100 dibujos, collages tempranos y obras de menor formato, entre las que se incluyen muchas en las que Basquiat analiza minuciosamente su propia práctica —sobre todo en una pieza de madera de tres pies que presenta una imagen de la Mona Lisa—. Pero la obra dista mucho de ser un homenaje. A ella se le ha pintado un ojo morado y un llamativo pintalabios de payaso, y debajo se lee en letras grandes “BOONE”, un guiño a la tortuosa relación comercial de Basquiat con su antigua agente, Mary Boone.

La exposición de Basquiat en el PAMM reúne nueve lienzos y una escultura adquiridos por Ken Griffin por unos 500 millones de dólares

Según varias fuentes, esos resentimientos se volvieron mutuos. De hecho, para cuando Basquiat falleció en 1988, muchos de los principales marchantes de arte consideraban que trabajar con él traía más problemas de lo que valía económicamente. Las opiniones de la crítica también eran contradictorias, y el mercado de su arte se desplomó a principios de los años 90. El total de las ventas de sus obras en subastas en 1989 fue de unos 27 millones de dólares al cambio actual; en 1991, ascendió a menos de una décima parte de esa cifra.

“Nadie en su sano juicio en ese momento hubiera imaginado jamás que se convertiría en esta figura icónica”, recordó Doug Woodham, asesor financiero, ex presidente de Christie’s y autor de Jean-Michel Basquiat: The Making of an Icon (2025). En cambio, como escribe Woodham en su libro, tres coleccionistas clave —Peter Brant, José Mugrabi y Enrico Navarra— pasaron los años 90 evitando que los precios de las obras, ya de por sí bajos, cayeran aún más, comprando en grandes cantidades tanto en subastas como a otros coleccionistas. También organizaron exposiciones itinerantes para fomentar la reputación crítica del artista. Fue una apuesta a largo plazo que dio sus frutos con creces. Según escribió Woodham, Mugrabi le contó que Brant compró el cuadro de 1982 titulado Boy and Dog in a Johnnypump por 1 millón de dólares a finales de 1998. A mediados de 2020, Brant vendió ese mismo cuadro a Griffin —con el hijo de Mugrabi actuando como intermediario junto al marchante Larry Gagosian— por 115 millones de dólares. (Griffin se negó a comentar sobre el precio.)

En el PAMM, Griffin no duda en reconocer que su inspiración proviene de una exposición de obras de Basquiat realizada en 2019 en el museo privado de Brant en Nueva York. “Obviamente, he visto sus obras a lo largo de los años, una aquí, otra allá”, dijo, pero ver tantas pinturas claves juntas bajo un mismo techo tuvo un efecto poderoso en él. “Me interesa vivir con una colección y haberla construido de tal manera que, cuando miremos hacia atrás, podamos decir que representa algunas de las obras más icónicas de la humanidad en la historia del arte, porque la colección se remonta hasta da Vinci“. Igualmente importante es que, después de que cada uno de sus tres hijos elija algunas de sus favoritas, espera que la mayor parte de su colección termine finalmente en instituciones públicas, aunque no mencionó museos específicos.

“¿Cómo se inspira a la próxima generación a ser creativa, a salir de su zona de confort y a crecer como personas?“, reflexionó el empresario. “Creo que el arte juega un papel realmente importante en esa historia, y creo que Basquiat hace un excelente trabajo al explorar temas de raza, poder y riqueza".

Le pregunté si el arte había hecho precisamente eso por él cuando era niño. “No”, respondió sin rodeos. “Y creo que realmente me perdí algo en ese sentido. No estoy enojado ni resentido por eso”, agregó, habiendo crecido en gran parte en los suburbios de Boca Ratón. “Crecí en partes del país donde simplemente no había un Pérez cerca”.

Se acercó de nuevo a la obra Pez Dispenser. “Bueno, es bien sabido que me encantan los dinosaurios”, continuó con ironía, “pero esta obra tiene una alegría y un carácter lúdico, ¡es simplemente divertida! Ahora imagina a un niño de 13 años al que le encantan los dinosaurios. Su visión del arte cambiará por completo cuando se pare frente a ese cuadro".

Fuente: The New York Times

[Fotos: Ysa Pérez / The New York Times]