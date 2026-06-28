Cultura

Londres cuenta su historia en un museo: del icónico bajo destrozado de The Clash a Dickens y Banksy

El London Museum abriirá con una colección de siete millones de piezas y una apuesta por funcionar también como espacio social

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Bajo Fender Precision destrozado en la mítica tapa de "London Calling", propiedad de Paul Simonon de The Clash (Museo de Londres)

El London Museum abrirá el 28 de noviembre en Farringdon tras una remodelación de 437 millones de libras esterlinas, con la ambición de convertirse en un espacio social además de museo y de contar la historia de la capital británica a través de una colección de siete millones de piezas.

Entre los objetos que marcarán la reapertura figura el bajo Fender Precision destrozado por Paul Simonon en 1979, el mismo instrumento inmortalizado en la portada de London Calling de The Clash. El episodio, convertido en una de las imágenes más célebres de la historia del rock, ocurrió en el teatro Palladium de Nueva York, donde al público se le prohibió levantarse de sus asientos para bailar.

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La publicación señaló que esa pieza convivirá con otros objetos que condensan el carácter áspero y brillante que la institución quiere atribuir a Londres: desde Piranhas de Banksy, fechada en 2025, hasta la medalla de huelga de hambre de Emmeline Pankhurst.

El proyecto implicó el traslado desde London Wall a Farringdon y la rehabilitación de un mercado ganadero victoriano diseñado por Horace Jones, el arquitecto vinculado también al Tower Bridge. El edificio había permanecido cerrado desde la década de 1990.

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The Clash - London Calling - Disco
Tapa del disco London Calling de The Clash (Twitter / @MorenoRos)

Una parte central de la nueva propuesta se desarrollará bajo la cúpula restaurada de Linbury Hall, ahora despejada de los antiguos puestos del mercado para recibir reuniones públicas. La programación incluirá meriendas gratuitas por la tarde, actividades familiares a cargo de la compañía de teatro inmersivo Punchdrunk y una fiesta mensual organizada por el club nocturno Fabric, vecino del museo.

La directora del museo Sharon Ament explicó en un comunicado la idea que guió la transformación: “Al principio nos preguntamos cómo ser el mejor museo para Londres; la respuesta es ser Londres mismo”. Añadió: “Espero que nuestro museo sea un lugar donde la gente pueda reunirse, sentirse en casa y encontrarse arraigada en las vidas, los tesoros, los desafíos y las innovaciones de la vasta historia de esta ciudad”.

La mayor parte de ese recorrido histórico estará bajo tierra, con galerías permanentes instaladas al nivel de las calles romanas. El museo sostiene que posee la colección más grande del mundo dedicada a un solo centro urbano y prevé narrar 450.000 años de historia mediante exhibiciones cronológicas y temáticas.

Banksy - zoo de Londres
"Piranhas" de Banksy apareció en la ciudad en 2024 (Foto de HENRY NICHOLLS / AFP)

Aunque se hallaron herramientas paleolíticas a lo largo del río Támesis, la fundación de la ciudad suele fecharse en el siglo I de nuestra era bajo dominio romano. Para ese tramo temprano, el museo contará con la llamada Bloomberg Collection, un conjunto de 14.000 objetos romanos donado en 2025 que incluye tablillas de escritura, ídolos de templo y utensilios de la vida cotidiana.

A partir de allí, el recorrido avanza por episodios decisivos de la historia londinense, entre ellos la conquista normanda del siglo XI, el Gran Incendio de 1666, el Gran Hedor de 1858, el Blitz de 1940 y los Juegos Olímpicos de 2012.

Silla de Charles Dickens
Silla de Charles Dickens

Entre las piezas destacadas también figuran la silla de Charles Dickens, un vestido de luto usado por la reina Victoria, un ascensor de la tienda departamental Selfridges, un traje de baño del clavadista olímpico Tom Daley y un fragmento del llamado Whitechapel Fatberg, una masa de grasa y desechos encontrada en el sistema de alcantarillado de Londres en 2017.

El alcalde de Londres Sadiq Khan afirmó en un comunicado que la inauguración será “un momento enormemente importante”. También sostuvo: “Respaldado por una de las mayores inversiones culturales jamás realizadas en nuestra capital, el London Museum atraerá a millones de visitantes y londinenses”.

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