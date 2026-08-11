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Cómo se escribe según la RAE: astrología no es lo mismo que astronomía

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Los sustantivos astronomía y astrología , así como astrónomo y astrólogo , no significan lo mismo , por lo que conviene distinguirlos en el uso.

Sin embargo, aunque son escasos, en los medios puede verse algún artículo en el que se han confundido estos términos. Por ejemplo, al incluir el antetítulo «Astronomía» en una noticia titulada «Horóscopo: cómo influirá la Luna a cada signo del Zodíaco» o al escribir el siguiente enunciado: «Las personas cuyo signo del Zodíaco es Tauro suelen ser, según la astronomía occidental, perseverantes».

Como señala el Diccionario de la lengua española , la a stronomía es la ‘ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen’ , mientras que la astrología , por su parte, es el ‘estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas’ . No es apropiado, por tanto, utilizar estas voces indistintamente, pues sus significados se diferencian en el uso actual y lo mismo sucede con otras palabras relacionadas, como astrónomo y astrólogo .

Por lo tanto, lo adecuado habría sido escribir el antetítulo «Astrología» en el primero de los ejemplos anteriores y, en el segundo, «Las personas cuyo signo del Zodíaco es Tauro suelen ser, según la astrología occidental, perseverantes», pues ambos tratan de cuestiones relativas a ese ámbito.

Cabe recalcar que, aunque la citada obra incluye la acepción de ‘astronomía’ para la astrología , indica que es un sentido en desuso, es decir, que dejó de estar vigente antes del año 1900, por lo que no es recomendable actualmente su empleo.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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