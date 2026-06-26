Daniel Mordzinski lleva a Oporto sus vívidos retratos de Borges, Saramago, Vargas Llosa y Margaret Atwood

Icónica foto de Jorge Luis Borges, por Daniel Mordzinski

La ciudad portuguesa de Oporto se convirtió esta semana en un gran escenario para la literatura internacional con la celebración de Babell, un encuentro que reúne a escritores, artistas y lectores de distintos países. En ese marco, el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, conocido mundialmente como “el fotógrafo de escritores”, inauguró la exposición Imágenes cautivas, una muestra que propone un recorrido por más de cuatro décadas de retratos literarios y que pone el foco en la libertad de expresión, la memoria y la resistencia cultural.

La exposición puede visitarse en el Centro Portugués de Fotografía, emplazado en la antigua prisión de la Cadeia da Relação, un edificio cargado de simbolismo histórico que albergó a presos políticos y figuras de la cultura, entre ellos el escritor Camilo Castelo Branco. El espacio elegido potencia el sentido de la propuesta: imágenes de autores que, en muchos casos, padecieron censura, persecución o encarcelamiento, exhibidas en un lugar asociado al confinamiento y la represión.

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A lo largo de más de cuarenta años de trabajo, Mordzinski construyó un vasto archivo visual de la literatura contemporánea. Su cámara retrató a algunas de las figuras más influyentes de las letras universales y convirtió el retrato de autor en una forma artística propia. Lejos de la fotografía documental tradicional, sus imágenes suelen surgir de una estrecha complicidad con los escritores, buscando capturar no sólo sus rasgos físicos, sino también aspectos de su universo creativo.

“Imágenes cautivas”: los inquietantes retratos literarios de Daniel Mordzinski llegan a Portugal (Foto: Babell)

Entre los protagonistas de la muestra aparecen nombres fundamentales de la literatura como José Saramago, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Margaret Atwood y Salman Rushdie, entre muchos otros. La relación personal que el fotógrafo mantuvo con varios de ellos fue decisiva para construir retratos que hoy forman parte del imaginario cultural contemporáneo.

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Cada fotografía guarda una historia. Durante la inauguración, Mordzinski recordó algunas de las anécdotas que acompañaron la realización de sus imágenes. Una de las más llamativas ocurrió en 2010, cuando logró retratar en la misma jornada y en la misma ciudad, Cartagena de Indias, a Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, dos escritores cuya relación personal estaba profundamente deteriorada desde hacía décadas. Ninguno sabía que el fotógrafo se reuniría también con el otro aquel mismo día.

Pero el corazón conceptual de Imágenes cautivas está puesto en aquellos autores que conocieron la cárcel o sufrieron la violencia de regímenes autoritarios. La muestra incluye, por ejemplo, una fotografía de los escritores chilenos Luis Sepúlveda y Carmen Yáñez, tomada años después de que ella fuera encarcelada y torturada en el centro de detención de Villa Grimaldi durante la dictadura de Augusto Pinochet. La imagen los muestra frente a ese lugar, transformando el retrato en un ejercicio de memoria.

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También forman parte del recorrido escritores como Álvaro Mutis y José León Sánchez, cuyas trayectorias estuvieron marcadas por experiencias de privación de la libertad. En todos los casos, la fotografía dialoga con las historias personales de sus protagonistas y con el valor de la palabra escrita como herramienta de resistencia.

Las autoridades, entre ellas el presidente de Portugal, Antonio José Seguro (centro), la ministra de Cultura lusa MArgarida Balseiro Lopes (abajo izquierda), o el alcalde de Oporto, Pedro Duarte (arriba derecha), en la inauguración de Babell en la Librería Lello de Oporto (EFE/Carlos García)

El propio título de la exposición alude a esa tensión permanente entre libertad y encierro. Las imágenes aparecen “cautivas” dentro del encuadre fotográfico, pero también evocan las situaciones de censura y represión que atravesaron muchas de las voces retratadas. En ese sentido, la muestra propone una reflexión sobre el papel de la literatura frente a los distintos mecanismos de silenciamiento.

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La llegada de Imágenes cautivas coincide con la primera edición de Babell, un ambicioso encuentro cultural impulsado por la Fundação Livraria Lello, que celebra los 120 años de la emblemática librería portuguesa. Hasta el 29 de junio, Oporto recibe a destacados autores internacionales, entre ellos los premios Nobel Olga Tokarczuk y László Krasznahorkai, además de figuras como Margaret Atwood, Salman Rushdie, Javier Cercas y David Uclés.

Con una programación que incluye conferencias, conciertos, actividades infantiles y exposiciones, el evento busca convertir a la ciudad en un gran espacio de encuentro alrededor de los libros. En ese contexto, la obra de Daniel Mordzinski ocupa un lugar privilegiado: sus fotografías no sólo retratan escritores, sino que construyen una memoria visual de la literatura contemporánea y recuerdan que, incluso frente al encierro, las palabras encuentran siempre una forma de permanecer en libertad.

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Con información de EFE y de Fundación Livrara Lello