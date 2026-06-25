Cultura

“Persépolis”, de Marjane Satrapi, tendrá una edición de coleccionista en su 25 aniversario

La nueva publicación recupera un texto en el que la artista iraní reflexionaba sobre Irán, las prohibiciones que rodearon su trabajo y la fuerza de una generación joven que ya no se aparta ante el poder

Guardar
Google icon
Marjane Satrapi
"Persépolis" tiene desde este jueves una edición para coleccionistas en español al cumplirse 25 años de su primera publicación en francés

La obra Persépolis de la historietista, pintora y directora de cine iraní Marjane Satrapi tiene desde este jueves una edición para coleccionistas en español, cuando se cumplen 25 años de su primera publicación en francés, y coincidiendo con el fallecimiento de su autora, el pasado 4 de junio.

El estuche, publicado por la editorial Reservoir Books, recupera la obra en su formato original, cuatro tomos, que incluyen un prólogo de Satrapi.

La célebre autora revela en ese prefacio que, cuando Persépolis se empezó a publicar en Francia, ella pensaba que el mundo avanzaba “en la dirección correcta” y que la “dictadura de la República Islámica de Irán parecería Historia antigua”.

PUBLICIDAD

“Por desgracia, me equivoqué”, lamenta.

Dice la autora en el prólogo que en todos estos años, “el libro ha sido aclamado y también ha sido prohibido”.

“Lo prohibieron por sus escenas sexuales (aún desconozco dónde se encuentran esos pasajes), por sus escenas de tortura y, más recientemente, por su islamofobia. Tomo las prohibiciones como un cumplido. Un libro prohibido siempre es un buen libro”, añade.

PUBLICIDAD

Al leer Persépolis hoy, dice Satrapi en el prólogo, “queda claro lo poco que ha cambiado la situación. Es la reacción de la gente lo que ha evolucionado: en vez de huir del abusón, nos enfrentamos a él”.

“Persépolis”, cómic de Marjane Satrapi
Marjane Satrapi escribió en el prólogo de "Persépolis" que creyó que la dictadura de la República Islámica de Irán quedaría como parte de la Historia

“No hay ningún país en el mundo que haya albergado tantas revoluciones como Irán. Pero esta vez la gente joven no solo está bien formada, sino que también ha perdido el miedo a enfrentarse al apartheid de género y la cultura patriarcal, que son los mayores enemigos de la democracia. El muro del miedo ha caído, y el miedo ha cambiado de bando”, señala.

La publicación de Persépolis, una innovadora serie de cómics autobiográficos, le valió a Satrapi un “éxito fulgurante en Europa y Estados Unidos”, recuerda la editorial Reservoir Books.

Le siguieron dos novelas gráficas para adultos, Bordados (2003) y Pollo con ciruelas (2004), así como varios libros infantiles.

Satrapi también se dedicó a la producción cinematográfica, con cinco películas en su haber, entre ellas las adaptaciones de Persépolis (2007) y de Pollo con ciruelas (2011).

Mujer, Vida y Libertad (2023) fue su último proyecto gráfico, ganador en España del Premio Splash en la categoría de no ficción. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.

Temas Relacionados

‘Persépolis’Marjane Satrapilibrosediciones aniversarioIrán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La “Resistencia” de Alberto Manguel, un libro inspirado en su reflexión sobre la lectura

El autor argentino, residente en Lisboa, comunicó en el encuentro Babell de Oporto que lanzará un libro breve sobre cómo los libros ayudan a afrontar los retos del mundo contemporáneo

La “Resistencia” de Alberto Manguel, un libro inspirado en su reflexión sobre la lectura

Invasiones inglesas: una novela histórica revive los 49 días de la ocupación de Buenos Aires

‘Cuarenta y nueve días bajo la niebla’, de José Salem, vuelve al amanecer del 25 de junio de 1806 para retratar una ciudad fracturada entre la resistencia y la traición, con ecos que llegan al presente

Invasiones inglesas: una novela histórica revive los 49 días de la ocupación de Buenos Aires

‘The House of the Dragon’ arrancó su tercera temporada con una batalla que lleva la guerra al límite

El desarrollo de la precuela de ‘Game of Thrones’, en esta esperada continuación, profundiza su trama violenta de sangre, llamas e intrigas en abundancia

‘The House of the Dragon’ arrancó su tercera temporada con una batalla que lleva la guerra al límite

El escandaloso desnudo de Modigliani, por el que se cerró una muestra en 1917, marcó un récord europeo

La casa Sotheby’s informó que “Nu assis au collier” alcanzó el mayor precio logrado por el pintor en remates dentro del continente, en la primera sesión de una colección particular

El escandaloso desnudo de Modigliani, por el que se cerró una muestra en 1917, marcó un récord europeo

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

Un equipo internacional de expertos trabajará sobre el pasadizo reservado a pontífices y dignatarios, combinando limpieza láser, digitalización y nuevos sistemas de protección para las pinturas murales que datan del Renacimiento. La inversión se estima que ronde USD 14 millones en total

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

DEPORTES

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis y presenta un ambicioso plan para la próxima década

Juan Manuel Cerúndolo se despidió de Eastbourne con señales positivas y ya piensa en Wimbledon

La promesa de los Detroit Lions, Terrion Arnold, enfrenta ocho cargos tras ser acusado por la justicia de secuestro y robo a mano armada

TELESHOW

La angustia de Catherine Fulop luego del sismo en Venezuela: “Casi perdemos a mi mami”

La angustia de Catherine Fulop luego del sismo en Venezuela: “Casi perdemos a mi mami”

República Folklore: Buenos Aires tendrá su primer gran festival de la música autóctona

La confusión de Juli Puente mientras se prepara para ser mamá por primera vez: “Necesito que me ayuden con algo”

Norberto Jansenson presenta un homenaje especial a René Lavand: “Es la primera vez que me animo”

Los impactantes looks mundialistas de Juli Poggio desde Miami: identidad argentina y sensualidad a pleno

INFOBAE AMÉRICA

Fenómeno meteorológico eleva el calor en Estados Unidos con registros cercanos a niveles récord en varias zonas

Fenómeno meteorológico eleva el calor en Estados Unidos con registros cercanos a niveles récord en varias zonas

Cruz Roja Salvadoreña enviará 10 rescatistas para apoyar en Venezuela tras los terremotos

Las cámaras de un vehículo captan el atropello y la fuga en el oriente de El Salvador

Más de 100 comunidades vulnerables en Honduras recibirán apoyo para personas con discapacidad

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta