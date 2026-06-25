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Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

Un equipo internacional de expertos trabajará sobre el pasadizo reservado a pontífices y dignatarios, combinando limpieza láser, digitalización y nuevos sistemas de protección para las pinturas murales que datan del Renacimiento. La inversión se estima que ronde USD 14 millones en total

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Los Museos Vaticanos lanzaron una intervención con limpieza láser, trabajo en seco y nuevas protecciones sobre el corredor del Palacio Apostólico (AP)
Los Museos Vaticanos lanzaron una intervención con limpieza láser, trabajo en seco y nuevas protecciones sobre el corredor del Palacio Apostólico (AP)

El Vaticano puso en marcha la restauración más ambiciosa de la Logia de Rafael desde su creación hace más de 500 años. Este emblemático corredor del Palacio Apostólico de la Santa Sede, atribuido a Rafael Sanzio, fue escenario de los recorridos de papas y presidentes y permanece fuera del alcance del público general. Según informó la agencia Associated Press, la intervención tendrá una duración estimada de cinco años y demandará una inversión inicial de USD 5,5 millones.

El proyecto fue anunciado por los Museos Vaticanos, quienes detallaron que la Logia de Rafael constituye una de las joyas del arte figurativo renacentista. Este pasillo, de 65 metros de largo por 4 metros de ancho, se extiende por el segundo piso del palacio y ofrece vistas al patio de San Dámaso.

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Solo los visitantes oficiales del papa o de la Secretaría de Estado pueden acceder a este espacio, decorado con escenas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como motivos botánicos en estuco y pintura mural.

Un corredor reservado para papas, presidentes y diplomáticos

La institución de la Santa Sede confirmó que un equipo internacional trabajará en el pasadizo de 65 metros con conservación de estucos y murales
La institución de la Santa Sede confirmó que un equipo internacional trabajará en el pasadizo de 65 metros con conservación de estucos y murales

La Logia de Rafael no estuvo abierta al público desde su construcción, lo que incrementó el aura de exclusividad que la rodea. Según destacó AP, el papa León XIV utiliza este pasaje en sus traslados internos hacia audiencias y actos protocolares. Los aposentos privados del pontífice se encuentran en la planta superior, aunque la logia sirve como ruta habitual en las actividades más solemnes.

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A lo largo de la historia, este corredor fue testigo de innumerables encuentros de alto nivel. Entre los registros visuales más recientes, destaca la imagen de guardias suizos conversando en el Vaticano antes de una audiencia privada entre el papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en junio de 2013. Escenas similares acompañaron visitas de jefes de Estado y figuras de relevancia internacional.

La decoración original, concebida por Rafael entre 1517 y 1519 como uno de sus últimos grandes encargos para el papa León X, comparte protagonismo con las Estancias de Rafael y sus tapices, ambos restaurados y exhibidos entre los principales atractivos de los Museos Vaticanos.

Técnicas de restauración, financiamiento y digitalización

El empresario estadounidense comunicó que USD 5,5 millones cubrirán la intervención material y que el resto financiará la creación de imágenes accesibles en línea - REUTERS/Yara Nardi
El empresario estadounidense comunicó que USD 5,5 millones cubrirán la intervención material y que el resto financiará la creación de imágenes accesibles en línea - REUTERS/Yara Nardi

Según explicó Paolo Violini, responsable de la restauración de pinturas en los Museos Vaticanos, la vulnerabilidad de las obras fue un desafío a lo largo de los siglos. Hasta 1813, la logia permanecía expuesta al clima exterior, lo que provocó daños por la lluvia y la humedad. Las ventanas instaladas posteriormente incrementaron la fragilidad de las pinturas, al retener calor y humedad en el ambiente. “Las pinturas son solubles en agua y podrían deteriorarse aún más si se emplearan métodos convencionales de limpieza”, explicó el reconocido restaurador en declaraciones recogidas por AP.

Para la actual obra, los especialistas recurrirán a láseres portátiles y técnicas de limpieza en seco que permiten preservar tanto el estuco como la pintura mural sin riesgo de daño adicional. El proyecto cuenta con la colaboración del Fondo Mundial de Monumentos y el financiamiento principal proviene de la Fundación Stephen A. Schwarzman, con sede en Nueva York.

Durante una rueda de prensa, el empresario estadounidense, Stephen A. Schwarzman comunicó que la contribución total de la fundación superará los USD 14 millones. De este monto, USD 5,5 millones serán utilizados en la restauración física, mientras que el resto se destinará a la digitalización de imágenes de la logia para su acceso público, la producción de un documental y la financiación de un programa de formación para restauradores de arte en una universidad suiza.

Innovación y legado: medidas para preservar el arte renacentista

La iniciativa prevé generar imágenes para consulta global del corredor reservado a visitas oficiales, junto con un documental y formación de especialistas - REUTERS/Vincenzo Livieri
La iniciativa prevé generar imágenes para consulta global del corredor reservado a visitas oficiales, junto con un documental y formación de especialistas - REUTERS/Vincenzo Livieri

Además de la intervención directa sobre las obras, la Santa Sede planea reemplazar las actuales ventanas arqueadas por un vidrio especial capaz de filtrar los rayos solares que resultan dañinos para los pigmentos. La importancia de la logia trasciende el ámbito local: sus trece arcos fueron replicados en museos de renombre, incluido el Hermitage de San Petersburgo, donde existe una reproducción de tamaño real.

El proceso de restauración también busca garantizar la conservación de uno de los ejemplos más influyentes de la pintura figurativa renacentista. Según AP, la iniciativa representa no solo una inversión en la protección del patrimonio artístico, sino también una oportunidad para abrir nuevas vías de acceso digital y formación profesional en el ámbito de la restauración.

La noticia generó repercusión en el entorno cultural y diplomático. La expectativa reside en que, una vez finalizado el proceso, el corredor recupere todo su esplendor original y pueda ser apreciado, aunque sea de manera virtual, por una audiencia global cada vez más interesada en el legado del Vaticano y del arte universal.

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