Cultura

El escandaloso desnudo de Modigliani, por el que se cerró una muestra en 1917, marcó un récord europeo

La casa Sotheby’s informó que “Nu assis au collier” alcanzó el mayor precio logrado por el pintor en remates dentro del continente, en la primera sesión de una colección particular

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El desnudo de Amedeo Modigliani marcó un récord europeo en subasta al venderse por 63,9 millones de dólares en Londres
El desnudo de Amedeo Modigliani marcó un récord europeo en subasta al venderse por 63,9 millones de dólares en Londres

La primera parte de una subasta en Londres de una colección privada de arte digna de museo recaudó 392,6 millones de dólares el miércoles, impulsada por un desnudo de Amedeo Modigliani, que marcó un nuevo récord europeo.

Nu assis au collieres uno de los siete desnudos completos incluidos en la exposición individual que Modigliani presentó en diciembre de 1917, la única organizada durante su vida breve y marcada por la enfermedad. La policía cerró aquella muestra la primera noche por considerarla indecente.

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El cuadro de Modigliani Nu assis au collier (Desnudo sentado con collar) se vendió por 63,9 millones de dólares, el precio más alto alcanzado por una obra del artista vendida en una subasta en Europa, según Sotheby’s.

Las 48 obras de artistas, entre los que se cuentan Picasso, Magritte y Klimt, reunidas por Joe Lewis, el expropietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, se están subastando el miércoles y el jueves.

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Pintura vertical de una mujer joven con cabello rojizo, tez pálida y ojos azules. Viste una prenda blanca translúcida con lazos azules y púrpuras. Las manos están unidas al frente
El retrato “Bildnis Gertrud Loew” de Gustav Klimt logró el segundo precio más alto de la subasta con una venta de 47,9 millones de dólares

Lewis, multimillonario británico de 89 años, transfirió su participación mayoritaria en el club londinense de fútbol a un fideicomiso familiar en 2022 y actualmente posee una fortuna de 5.800 millones de libras, según la lista de ricos de The Sunday Times.

El retrato de cuerpo entero de Gustav Klimt Bildnis Gertrud Loew logró el segundo precio más alto de la velada. Tras la puja de siete ofertantes, se vendió a un coleccionista privado de Asia por 47,9 millones de dólares.

Sleeping by the Lion Carpet, de Lucian Freud, alcanzó los 38,8 millones de dólares. Se trata de una representación desnuda de su modelo y musa Sue Tilley; la obra había permanecido en la Colección Lewis desde que fue adquirida a Acquavella Galleries en 1996, el año en que se completó.

El jueves saldrán otras 23 obras a subasta, incluyendo Buste de femme (Busto de mujer) de Picasso, de 1938, que representa a la artista francesa Dora Maar.

El récord actual de venta en subasta para una única colección privada en Europa fue establecido en 2009 por la colección de arte del difunto diseñador de moda Yves Saint Laurent y su pareja Pierre Bergé.

Fuente: AFP.

Fotos: cortesía Sotheby’s y archivo.

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