Cultura

La “Resistencia” de Alberto Manguel, un libro inspirado en su reflexión sobre la lectura

El autor argentino, residente en Lisboa, comunicó en el encuentro Babell de Oporto que lanzará un libro breve sobre cómo los libros ayudan a afrontar los retos del mundo contemporáneo

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Alberto Manguel anunció en Babell de Oporto que este año publicará 'Resistencia', una obra sobre la lectura frente a los desafíos del mundo contemporáneo
Alberto Manguel anunció en Babell de Oporto que este año publicará 'Resistencia', una obra sobre la lectura frente a los desafíos del mundo contemporáneo

El escritor argentino afincado en Lisboa Alberto Manguel ha anunciado en el evento Babell de Oporto (Portugal) que este año publicará Resistencia, una obra breve sobre el papel de la lectura frente a los desafíos del mundo contemporáneo.

En una entrevista con esta agencia, el autor y ensayista ha explicado que su próximo trabajo aborda el mismo tema que centró su intervención del pasado miércoles en el certamen portugués, en la que defendió el valor de la literatura como herramienta para comprender al otro y mantener viva la imaginación.

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Manguel congregó a centenares de personas en el Teatro Rivoli de Oporto en una conferencia organizada en el marco del encuentro literario Babell -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y a la que asistieron la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, y el alcalde de la ciudad, Pedro Duarte.

El escritor sostuvo que “la literatura nos enseña empatía” y reivindicó el papel de los libros en una época que definió como especialmente compleja.

Alberto Manguel
El escritor argentino afincado en Lisboa defendió en Oporto el valor de la literatura como herramienta para comprender al otro y sostener la imaginación

Preguntado por sus lecturas actuales, Manguel ha señalado que está leyendo Glorious Exploits (Héroes sin gloria), del escritor irlandés Ferdia Lennon, una novela que calificó de “fantástica”.

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El autor de Una historia de la lectura ha confesado, además, que, si tuviera que elegir entre leer y escribir, optaría sin duda por la lectura: “Si me dijesen que no puedo escribir más, estaría contento, pero si me dicen que no puedo leer más, me suicidaría”.

A la pregunta de por qué es importante leer, ha respondido de forma tajante: “Porque es importante vivir”.

Manguel también ha reiterado su admiración por la Divina comedia de Dante Alighieri, una obra que asegura leer diariamente: “Leo un canto todos los días y descubro algo nuevo todos los días. Es un libro verdaderamente infinito y para mí me ha salvado la vida muchas veces”.

Manguel afirmó que la literatura enseña empatía y reivindicó el papel de los libros en una época que definió como compleja
Manguel afirmó que la literatura enseña empatía y reivindicó el papel de los libros en una época que definió como compleja

Sobre el mundo actual, el escritor ha recurrido a una referencia a Jorge Luis Borges, de quien fue lector en su juventud: “Siendo ciego, tiene el privilegio de no poder ver los desastres que estamos haciendo. Le ocultaría la visión de este mundo por piedad”.

Entre los autores jóvenes en lengua española que ha recomendado figuran los argentinos Patricio Pron y Eduardo Berti.

Manguel ha valorado asimismo la iniciativa de la Fundação Livraria Lello de organizar el encuentro literario Babell, al considerar que eventos de este tipo permiten a lectores y escritores mantener el optimismo en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

“Todos los lugares del mundo están ahora bajo la nube negra de la estupidez y estos eventos echan un poco de luz en estos tiempos sombríos”, concluyó.

Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press; archivo y Adrián Escandar.

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