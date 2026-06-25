Video: Romario asombró al mundo con un peculiar baile en una disco a los 60 años durante el Mundial

Ocurrió luego del triunfo de Brasil por la tercera fecha del Mundial 2026

Romario bailó sobre el escenario de una discoteca de Miami Beach en la madrugada del miércoles al jueves, a sus 60 años, tras la victoria de Brasil por 3-0 ante Escocia que le dio el primer puesto del Grupo C del Mundial 2026. El video del exdelantero, con pasos desenfadados frente a una multitud de brasileños, se viralizó de inmediato en las redes sociales.

La celebración tuvo lugar en el evento “Afterparty Romario & Friends", organizado por el influencer Léo Picon en uno de los clubes nocturnos de Miami Beach. El DJ de la noche fue Ronald, hijo de Ronaldo Nazário, otro de los emblemas del fútbol brasileño presente en esta Copa del Mundo. Las imágenes, difundidas por otra celebridad de las redes, Jon Vlogs, mostraron al Baixinho sobre el escenario, con movimientos sueltos e interacción con el público, en una fiesta que reunió a compatriotas suyos llegados para seguir el torneo.

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El partido que desencadenó la celebración fue el más completo de Brasil en el torneo. Con un doblete de Vinícius Júnior y otro gol del delantero Matheus Cunha, la Canarinha cerró la fase de grupos con 7 puntos y una diferencia de goles de +6, suficiente para superar a Marruecos —también con 7 unidades, pero con +3— y quedarse con la primera posición. La noche también marcó la esperada reaparición de Neymar en el Mundial, lo que elevó el clima festivo entre los hinchas brasileños presentes en Miami.

Romario está en Estados Unidos desde el 10 de junio en calidad de comentarista, con presencia tanto en su canal RomárioTV como en CazéTV. Su participación en el torneo estuvo lejos de pasar desapercibida. El 13 de junio, tras el empate 1-1 de Brasil ante Marruecos en el debut, protagonizó un cruce tenso con la periodista Fernanda Gentil, su compañera en la transmisión de CazéTV, al responderle que quien creía que ese resultado sabía a derrota “no conoce mucho de fútbol”. La escena dividió a las redes sociales brasileñas entre quienes lo calificaron de sexista y quienes respaldaron su análisis sobre el nivel real de Marruecos.

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Días después, el 22 de junio, el campeón del mundo con Brasil en 1994 amplió su diagnóstico del torneo en un programa en vivo organizado por Ronaldo Nazário en TikTok. Allí señaló que España, Francia y Argentina estaban “mejor técnicamente” que el resto, y admitió que los españoles —tras su segunda presentación ante Arabia Saudita— eran incluso superiores a la selección brasileña. Sobre Argentina, subrayó que el equipo sabe ponerse al servicio de Lionel Messi. Aun así, advirtió que Brasil tiene “tradición” y una camiseta que los rivales respetan, lo que puede convertirla en un factor de peso a medida que avanza la competencia.

El senador brasileño, que no solicitó licencia al Senado para ejercer como comentarista en el exterior, aguarda ahora el cruce de los dieciseisavos de final, donde Brasil se medirá al segundo clasificado del Grupo F. Mientras, sigue llamando la atención tanto por sus comentarios, sus aventuras nocturnas, como también cada vez que toma contacto con el balón y da a entender que, al menos para su talento, el tiempo no pasó.

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