Decenas de personas protagonizaron saqueos este jueves en distintos comercios de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles. En videos difundidos en redes sociales se observa a grupos de personas ingresando a establecimientos que sufrieron severos daños estructurales por los sismos

Decenas de personas saquearon este jueves comercios dañados por los terremotos que devastaron la ciudad costera de La Guaira, en el norte de Venezuela, mientras equipos de rescate continuaban la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros dejados por los sismos que han causado al menos 188 muertos.

Los incidentes se registraron en distintos sectores de la ciudad, una de las áreas más golpeadas por los dos terremotos ocurridos el miércoles con apenas segundos de diferencia. En medio de calles fracturadas, edificaciones colapsadas y una emergencia que mantiene a miles de personas afectadas, grupos de hombres y mujeres ingresaron a establecimientos comerciales dañados para robar productos.

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Reportan saqueos en comercios destruidos de La Guaira tras los terremotos en Venezuela

Algunos de los participantes accedieron a los locales a través de estructuras parcialmente derrumbadas, mientras otros atravesaron zonas afectadas por los movimientos de tierra para llegar hasta los negocios. Entre los productos retirados había alimentos, medicamentos, bebidas y artículos para el hogar, además de equipos electrónicos como televisores, lavadoras y aparatos de aire acondicionado.

En varios casos, las personas sacaban los productos de sus empaques y los transportaban en bolsas o mochilas. Uno de los establecimientos afectados fue una farmacia ubicada en el sector Caribe de La Guaira, cuyos anaqueles quedaron prácticamente vacíos tras el ingreso masivo de personas.

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Gabriel Aldana, un joven de 18 años residente de Caraballeda, relató cómo comenzó uno de los episodios.

En medio de calles fracturadas, edificaciones colapsadas y una emergencia que mantiene a miles de personas afectadas, grupos de hombres y mujeres ingresaron a establecimientos comerciales dañados para robar productos

“De un momento a otro (...) comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías, refrescos y demás”, dijo al describir la situación que observó en las inmediaciones del comercio.

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Escenas similares fueron reportadas en Catia La Mar, una de las localidades más afectadas por la tragedia. Allí, personas fueron vistas abandonando un negocio de alimentos con bolsas llenas de mercancía. El establecimiento presentaba daños visibles provocados por los terremotos y parte de su estructura había resultado comprometida.

Los saqueos ocurrieron mientras fuerzas de seguridad eran desplegadas en la zona. Unidades antimotines y otros cuerpos policiales fueron movilizados hacia La Guaira a través de la autopista que conecta la región costera con Caracas, en un intento por reforzar el control en las áreas afectadas.

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Algunos de los participantes accedieron a los locales a través de estructuras parcialmente derrumbadas

La situación se desarrolla en medio de una de las peores emergencias registradas en Venezuela en las últimas décadas. Las autoridades informaron que al menos 188 personas murieron y otras 1500 resultaron heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia.

La Guaira concentra buena parte de la destrucción. Edificios residenciales colapsaron, numerosas viviendas quedaron inhabitables y parte de la infraestructura pública sufrió daños de consideración. El principal aeropuerto internacional del país también resultó afectado y permanece fuera de servicio.

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El video presenta el interior de una farmacia saqueada

Mientras tanto, familiares de desaparecidos continúan recorriendo hospitales, refugios y zonas de derrumbes en busca de información sobre sus seres queridos. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales para difundir fotografías, nombres y solicitudes de ayuda.

“Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, afirmó Yilsmaris Blanco al describir los momentos posteriores a los sismos. La mujer señaló que muchas familias permanecen a la espera de noticias sobre parientes que quedaron atrapados bajo los escombros.

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La desesperación también se hizo evidente en otros puntos de Catia La Mar. Dani Rizo, vecino de la zona, pidió apoyo para rescatar a una niña que permanecía atrapada en una estructura colapsada.

“¡Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar!”, expresó mientras continuaban las labores de búsqueda.

Las autoridades mantienen además la vigilancia ante las más de 130 réplicas registradas desde los terremotos principales.

Los incidentes se registraron en distintos sectores de la ciudad, una de las áreas más golpeadas por los dos terremotos ocurridos el miércoles con apenas segundos de diferencia

Venezuela se encuentra en una región de actividad sísmica asociada a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, aunque eventos de esta magnitud son poco frecuentes. El último gran terremoto ocurrido en el país se registró en 1997 en Cariaco, mientras que Caracas no experimentaba una tragedia similar desde 1967.

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