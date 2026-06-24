Guatemala

El Gobierno de Canadá y Guatemala firman un acuerdo para agilizar exportaciones de defensa

El acuerdo entre la Canadian Commercial Corporation y el Ministerio de Defensa guatemalteco adopta el modelo gobierno a gobierno para reducir riesgos y simplificar compras

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Mesa de madera con identificadores de Canadá y Guatemala, un documento de 'Defense Export Acceleration Agreement', dos plumas y dos pergaminos.
Un acuerdo para acelerar las exportaciones de defensa entre Canadá y Guatemala yace sobre una mesa de negociaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canadá y Guatemala firmaron un Memorando de Entendimiento para agilizar la exportación de soluciones de defensa canadienses hacia territorio guatemalteco. El anuncio lo realizaron la Canadian Commercial Corporation (CCC), la agencia de contratación gubernamental de Canadá, y el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala.

El acuerdo establece un marco de cooperación bajo el modelo de gobierno a gobierno (G2G), que facilitará a Guatemala el acceso a equipamiento, servicios y tecnología de defensa fabricados en Canadá. Según informó la CCC, este mecanismo busca reducir los riesgos y simplificar los procesos de adquisición para el país centroamericano, mientras otorga garantías respaldadas por el gobierno canadiense.

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Las autoridades guatemaltecas manifestaron su interés en fortalecer la cooperación en áreas donde la industria de defensa canadiense puede aportar capacidades alineadas con las prioridades nacionales. Entre ellas figuran vigilancia aérea y terrestre, inteligencia, ciberseguridad y logística, así como la respuesta ante desastres y operaciones humanitarias.

El acuerdo responde, en parte, a la demanda de equipamiento tecnológico en el país centroamericano, que recientemente adquirió un avión Twin Otter Classic 300-G fabricado en Canadá para operaciones médicas y atención en emergencias.

¿Qué dijeron las autoridades?

Durante la presentación del acuerdo, Maninder Sidhu ministro de Comercio Internacional de Canadá dijo: “Este acuerdo refuerza la posición de Canadá como un socio global de confianza y abre la puerta para que nuestra industria de defensa suministre capacidades de alta calidad a Guatemala, fortaleciendo nuestra base industrial y profundizando los lazos estratégicos a largo plazo”, según declaraciones recogidas por la agencia.

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Firmaron un memorando para agilizar exportaciones de defensa de Canadá a Guatemala.
Firmaron un memorando para agilizar exportaciones de defensa de Canadá a Guatemala.

Por su parte, Bobby Kwon presidente y director ejecutivo de la CCC afirmó: “Este acuerdo fortalece las capacidades de defensa de Guatemala mientras promueve una cooperación a largo plazo y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”, de acuerdo con la información oficial.

La Embajada de Canadá en Guatemala también participó en la formalización del acuerdo. Olivier Jacques embajador de Canadá en el país consideró que este Memorando representa “el inicio de una asociación entre Canadá y Guatemala que permitirá una colaboración más estrecha en materia de defensa, facilitando el acceso a soluciones confiables que respaldan los objetivos guatemaltecos en seguridad”. La declaración fue incluida en el comunicado difundido por la CCC.

El modelo G2G empleado por la Canadian Commercial Corporation implica que los contratos de exportación se firman en nombre del gobierno canadiense, lo que otorga garantías adicionales de cumplimiento y se ajusta a estándares internacionales de integridad y transparencia.

Alcance del acuerdo

El acuerdo se enmarca en la expansión de la cooperación tecnológica y de defensa entre Canadá y países de América Latina. Según la CCC, la experiencia de la corporación como agencia de contratación ha facilitado miles de millones de dólares en comercio entre empresas canadienses y gobiernos de todo el mundo.

Impulsaron cooperación en vigilancia y ciberseguridad con un acuerdo de defensa entre Canadá y Guatemala
Impulsaron cooperación en vigilancia y ciberseguridad con un acuerdo de defensa entre Canadá y Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Guatemala, la expectativa oficial es que el acuerdo contribuya a modernizar las capacidades del país tanto en defensa como en la respuesta ante emergencias humanitarias.

Para consultas de prensa, la Canadian Commercial Corporation habilitó la dirección communications@ccc.ca. La entidad recordó que actúa como agencia de contratación de gobierno a gobierno y como autoridad designada para adquisiciones provenientes de Canadá en el ámbito de defensa.

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