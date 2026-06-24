Tras la derrota Cristian Martínez se coronó MVP y la leyenda Luka Modrić elogió el nivel de la selección de Panamá

Alta intensidad táctica: Panamá y Croacia disputaron un duelo sin tregua en la segunda jornada del Grupo L en Toronto. (Photo by COLE BURSTON / AFP)

El Toronto Stadium fue el escenario de un choque de titanes en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial 2026. A pesar de la dolorosa derrota por 1-0 ante la poderosa selección de Croacia, la selección nacional de Panamá dejó sensaciones sumamente positivas, demostrando que está para competir al más alto nivel internacional.

El encuentro, caracterizado por una intensidad asfixiante y una rigurosa exigencia táctica, dejó claro que el fútbol panameño sigue acortando distancias con las potencias europeas. La gran figura de la cancha, para orgullo del continente americano, fue el canalero Cristian Martínez, elegido de manera oficial como el Jugador Más Valioso (MVP) del compromiso.

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Para Martínez, el partido tuvo una carga emocional inmensa. Lograr el premio al MVP ante una de las mejores líneas de mediocampistas del planeta no es una tarea menor. Al finalizar el encuentro, el jugador panameño no ocultó su mezcla de sentimientos, balanceando la felicidad por el hito personal y el dolor por el resultado colectivo.

Sin embargo, el jugador no tardó en enfocar sus palabras en el desempeño del equipo y en el desenlace del partido. “Un poco triste por cómo terminó el partido. Nos costó ese gol y es hora de pasar la página y terminar con un triunfo para brindarle esa alegría al pueblo panameño”, agregó, demostrando el compromiso del grupo con la afición.

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Cristian Martínez brilló en el Toronto Stadium y fue elegido el MVP del partido en la Copa Mundial 2026 (Cortesía @FIFAWorldCup).

Además, el volante destacó el significado que tuvo este partido en su carrera profesional: “Creo que contento por poder cumplir mi sueño, que era debutar en una Copa del Mundo. Triste, porque podíamos quizás un poco más en la siguiente fase, pero así es el fútbol, y como te lo he dicho, toca pasar la página y cerrar de la mejor manera con Inglaterra”.

El planteamiento táctico de Panamá rozó la perfección durante la mayor parte del compromiso, neutralizando los circuitos de juego de Croacia y cerrando los espacios con una gran entrega física. Sin embargo, la jerarquía de los equipos europeos suele capitalizar el más mínimo pestañeo, y eso fue exactamente lo que ocurrió en la segunda mitad.

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El único gol del encuentro llegó al minuto 54. Una vertiginosa acción colectiva de los balcánicos por la banda derecha superó la presión panameña. La jugada culminó en un centro preciso al corazón del área que el delantero Ante Budimir no desaprovechó, conectando un certero remate para batir las redes canaleras y poner el 1-0 definitivo.

A partir de ese momento, la marea roja buscó el empate con valentía y variantes ofensivas, pero la sólida defensa croata logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

El jugador de la selección de Panamá, Cristian Martínez, comparte sus sensaciones tras la eliminación del Mundial. A pesar de la tristeza por el resultado, 'Fulo' se mostró satisfecho por su debut y por ser nombrado el jugador más valioso, y envió un mensaje de esperanza a la afición panameña.

Leyendas rinden pleitesía: Luka Modrić y Zlatko Dalić elogian a Panamá

El respeto se gana en la cancha, y Panamá se marchó del Toronto Stadium con los elogios de las figuras más importantes del combinado rival. Al término de los 90 minutos, la leyenda viviente del fútbol mundial, Luka Modrić, no escatimó en palabras de admiración para el conjunto centroamericano, reconociendo el sufrimiento que les causaron para llevarse los tres puntos.

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En la misma línea se mantuvo el director técnico croata, Zlatko Dalić, quien reconoció públicamente el tremendo esfuerzo físico y el orden táctico que implementó Panamá durante todo el cotejo.

Para Dalić, fue una victoria sumamente trabajada y especial, al punto de dedicársela por completo a su capitán, Modrić, quien en este mismo partido alcanzó la histórica e impresionante cifra de 200 partidos internacionales vistiendo la camiseta de su país.

El legendario futbolista croata, Luka Modrić, tuvo unas amables palabras para la selección de Panamá, reconociendo su gran nivel. ¡Un crack dentro y fuera de la cancha!

A pesar de que las opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase se han diluido, la Copa Mundial 2026 aún no termina para el cuadro panameño. El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de que el prestigio y el orgullo nacional siguen en juego en la última fecha de la fase de grupos.

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La consigna dentro del vestuario es unánime: aprender de los errores cometidos ante Croacia, mantener el orden táctico que maravilló a los asistentes en Toronto y salir a competir sin complejos frente a otra potencia mundial como lo es Inglaterra.