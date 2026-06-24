Asociaciones convocaron una consulta nacional para revisar una reforma educativa en República Dominicana

El próximo mes de agosto estaremos realizando una consulta en los centros educativos del país, que involucrara a todo el, magisterio, estudiantes, padres y madres y comunitarios. Estas jornadas permitirán estudiar de forma participativa el estado actual y las políticas orientadas al sistema educativo, así como el Decreto Presidencial 309-26 en función de los derechos adquiridos por el sector educativo y el pueblo dominicano.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) convocaron en la República Dominicana una consulta nacional sobre la reforma educativa.

El proceso incluirá seminarios regionales entre el 7 de julio y el 6 de agosto y consultas en centros escolares durante agosto para evaluar el efecto del Decreto Presidencial 309-26.

La jornada comenzará el 7 de julio en Santiago de los Caballeros y seguirá el 9 de julio en San Juan de la Maguana, el 16 de julio en San Francisco de Macorís, el 23 de julio en Higüey, el 30 de julio en Barahona y el 6 de agosto en el Gran Santo Domingo.

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Según De Último Minuto, las actividades también incluirán encuentros municipales y acciones coordinadas a través de plataformas digitales.

Durante agosto, las organizaciones prevén una consulta centro por centro con docentes, estudiantes, padres, madres y representantes comunitarios.

El proceso, de acuerdo con la publicación, busca examinar el estado actual del sistema educativo, las políticas públicas en marcha y el alcance del decreto presidencial en relación con los derechos del sector educativo y de la ciudadanía.

¿Cómo será la consulta nacional?

La jornada arranca el 7 de julio en Santiago y pasará por seis ciudades, con encuentros municipales y coordinación por plataformas digitales en República Dominicana (Captura de pantalla de la transmisión en directo).

Las entidades del rubro de educación plantean que la reforma debe construirse sobre bases conceptuales, teóricas, programáticas, ético-morales y sociales.

Fernando Peña, representante del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD, explicó a Listín Diario que la iniciativa pretende abrir un espacio de discusión “democrática, científica y participativa” para transformar el sistema educativo nacional. En ese marco, sostuvo: “Hacemos un formal llamado a la realización de una serie de seminarios en todas las regiones del país, y los convocamos en forma precisa”.

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La convocatoria está dirigida a organizaciones sindicales, estudiantiles, juveniles, académicas, gremiales y comunitarias, además de personas interesadas en el futuro de la educación dominicana. Los encuentros se realizarán en espacios de la UASD y de la ADP.

¿Qué objeciones plantean las organizaciones?

Uno de los planteamientos centrales de la jornada es que una transformación educativa no debe surgir de grupos reducidos, sino de una deliberación amplia. En esa línea, Peña afirmó que la reforma debe discutirse a escala nacional para resguardar derechos y conquistas ya obtenidos por la comunidad educativa.

Escuela República Dominicana. (Foto: Ministerio de Educación)

Entre esos puntos, las organizaciones mencionan la preservación del financiamiento de la educación preuniversitaria, la autonomía de la universidad pública y las garantías presupuestarias destinadas al sistema educativo y a la educación superior estatal. En el texto difundido por las entidades también se defiende el 4% para la educación y el 5% del presupuesto para la universidad pública, junto con el fuero y la autonomía universitaria.

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La consulta también incorporará una revisión de medidas del sistema. Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo de la ADP, consideró ante el diario que la promoción automática de estudiantes debe revisarse por su impacto en el aprendizaje.

“Nosotros también creemos que la promoción automática, en vez de resolver un problema, ha causado un problema. Debido a que sabemos que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo y pasarlo de un curso a otro con sus debilidades crea un cuello de botella al final del ciclo educativo. También opinamos que debe ser revisado”, dijo De la Rosa.

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