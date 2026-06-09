La primera novela de Pedro Almodóvar ya asoma: escritura, bloqueo creativo y un vínculo amoroso

Pedro Almodóvar publicará su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones, el 29 de octubre con Reservoir Books (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Pedro Almodóvar ha oficializado la publicación de su primera novela, bajo el título El hombre que solo escribía en los aviones, con lanzamiento programado para el 29 de octubre y distribución de Reservoir Books. Este nuevo proyecto representa la vuelta de Almodóvar a la literatura tras el lanzamiento en 2023 de El último sueño, un volumen de relatos inéditos.

La editorial ha anticipado que la novela desplegará una estructura narrativa que explora “caminos poco transitados en el mundo de la ficción”. Según la sinopsis difundida, la historia gira en torno a Flavio Guijarro, personaje central que “ha pasado media vida reinventándose”, transitando por decenas de aficiones hasta consolidar su carrera actoral. El núcleo argumental se dispara cuando, durante un viaje de promoción, descubre a diez mil metros de altura su tardía vocación por la escritura, abriendo un nuevo ciclo vital caracterizado por el enfrentamiento a bloqueos creativos y una inesperada relación sentimental con “el actor más exitoso del momento”.

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Este dato sitúa a Almodóvar como un caso singular de cruce entre industria audiovisual y editorial: será la primera ocasión en que el realizador transite del relato breve, trabajado ya en El último sueño, a la narrativa de largo aliento en formato novela. En esa línea, el antecedente inmediato de 2023 ya lo posicionó como un referente fuera del guion cinematográfico. En El último sueño, el cineasta explicitó los vínculos entre su devenir personal y profesional (“como cineasta, como fabulador, como escritor”), estableciendo una continuidad que esta anunciada novela vendrá a tensionar desde lo formal y lo temático.

El salto de Almodóvar a la novela

La elección del formato largo y su debut novelístico se inscriben en un contexto de expansión donde Almodóvar ha alternado proyectos fílmicos y literarios. Su anterior libro, integrado por relatos inéditos como “Vida y muerte de Miguel”—una pieza escrita con menos de veinte años en un entorno rural—servía ya como campo de pruebas para su actual propuesta. Esta transición evidencia una madurez autoral enfocada tanto a públicos tradicionales del cine de autor como a nuevos perfiles de lectores interesados en narrativas híbridas.

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La primera novela de Pedro Almodóvar sigue a un actor que descubre su vocación por la escritura, durante un viaje promocional

Este movimiento tampoco está desvinculado de su agenda audiovisual. En paralelo con el desarrollo de su novela, Almodóvar retornó recientemente a salas con Amarga Navidad, película seleccionada en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Estructurada alrededor de relatos encadenados, la producción fue propicia para que el realizador profundizara en la cuestión de la legitimidad ética del artista al nutrirse de la vida ajena para la creación. Como recordó el director, esa estructura de narraciones “contenidas” lo llevó a reflexionar sobre los límites y la responsabilidad del creador ante sus referentes personales, cuestión que atraviesa tanto su cine como su nueva narrativa literaria.

Almodóvar, entre el cine y la literatura

Pedro Almodóvar experimenta actualmente una estrategia de diversificación con visibilidad simultánea en dos esferas: la editorial, con su primer título de novela respaldado por un sello líder como Reservoir Books, y la cinematográfica, con la circulación internacional de Amarga Navidad en festivales clase A.

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En cuanto a la sinopsis de El hombre que solo escribía en los aviones, la trama adelanta líneas de fuga hacia temas como la reinvención profesional, el bloqueo creativo y la relación mentor-discípulo, incorporando la figura del coach de actores como elemento inesperado. Esto sugiere un cruce temático entre la experiencia de vida de sus protagonistas y la exploración de las fronteras del oficio artístico, en diálogo con los debates actuales sobre la apropiación de vivencias ajenas en la práctica creativa.

La película 'Amarga Navidad', recientemente estrenada en América latina, aborda temas últimamente recurrentes en la obra de Almodóvar: el autor, el bloqueo creativo y los límites éticos de la autoficción

El antecedente de ‘Amarga Navidad’

Amarga Navidad, la más reciente película de Pedro Almodóvar, construye su concepto central sobre la autoficción como mecanismo de supervivencia artística. El cineasta Raúl Rossetti (Leonardo Sbaraglia), atrapado en una prolongada sequía creativa, recurre a su propia memoria y a las experiencias de quienes integran su círculo íntimo para escribir su próximo guion. El personaje que crea, Elsa (Bárbara Lennie), es su alter ego: una directora de publicidad que, en 2004, intenta procesar la muerte de su madre durante un viaje a la isla de Lanzarote. La película opera así en dos líneas temporales que se reflejan y contaminan mutuamente, con la ficción como espejo deformado de la realidad del autor.

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El bloqueo creativo no es en el filme un mero recurso dramático, sino la condición que habilita todo el conflicto. Raúl no puede escribir desde la invención pura: necesita extraer el material de lo vivido, de lo observado, de lo sufrido por otros. Esa dependencia lo lleva a utilizar la crisis de su asistente Mónica (Aitana Sánchez-Gijón), cuya pareja intentó suicidarse, y los rasgos de su novio Santi (Quim Gutiérrez) como combustible narrativo. El filme plantea que el artista en crisis no elige entre inspirarse en la vida ajena o respetar su intimidad: sencillamente no tiene otra fuente. La pregunta que Almodóvar deja suspendida es si esa necesidad justifica el acto.

Ahí reside el nudo ético que atraviesa todo el relato. Mónica y Patricia, la amiga de Elsa en la trama paralela, se sienten expuestas y traicionadas al descubrir que su dolor privado fue convertido en materia prima sin su consentimiento. Almodóvar construye un personaje que cuestiona duramente al creador por vampirizar el sufrimiento ajeno, y lo hace desde adentro: Raúl sabe lo que hace, lo hace igual y no del todo sin culpa. La película, presentada también bajo el título alternativo “Autoficción”, interroga los límites del género con una honestidad que la convierte en una especie de confesión disfrazada: ¿tiene el artista un derecho ilimitado a apropiarse de las vidas que lo rodean con la sola justificación de que esas vidas forman parte de la suya?

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