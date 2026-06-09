Cultura

La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España

La autora se quedó con el III Premio Internacional Francisco Ayala por “No debería excitarme que hables así”

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La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España
La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España

La escritora argentina Cecilia Rodríguez ganó este martes en España el III Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala por No debería excitarme que hables así, una obra que reflexiona sobre la autodestrucción, la poesía y el amor.

El jurado destacó que se trata de una de “poética resistente”, que dialoga desde lo global con una cultura de la desfragmentación de modelos que se diluyen en el arte pop, el rock y una historia de amor, autodestrucción y poesía.

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El premio de la novela, editada ya por Traspiés, consiste en 6.000 euros y una obra artística conmemorativa diseñada expresamente para el certamen por el profesor de escultura de la Universidad de Granada Balbino Montiano.

Nacida en Rosario en 1984, Rodríguez reside actualmente en Buenos Aires y trabaja en el ámbito de los sistemas informáticos.

La autora se quedó con el III Premio Internacional Francisco Ayala por “No debería excitarme que hables así”
La autora se quedó con el III Premio Internacional Francisco Ayala por “No debería excitarme que hables así”

Además, cursa la Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y colabora con publicaciones dedicadas a la literatura y la cultura. Entre sus trabajos destacan El triángulo, publicado en 2018 por Editorial El Salmón, así como diversos relatos reconocidos en certámenes literarios. También es autora de Los cuentos de la abuela loba, su segundo libro

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En esta tercera edición participaron 1.017 novelas procedentes de 27 países. Más de la mitad de los originales fueron enviados desde el extranjero.

El palmarés del premio reúne ya a autores de reconocido prestigio y nuevas voces de la narrativa contemporánea. En la primera edición fue distinguido el escritor español Antonio Tocornal por Árida, mientras que en la segunda el galardón recayó en la autora Naira Marco por Una isla dentro de la isla.

Francisco Ayala fue un literato español nacido en la ciudad de Granada (1906) y fallecido en Madrid (2009), miembro de la Real Academia Española y ganador del premio Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras.

Con información de EFE

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