La otra faceta del Indio Solari: su arte digital con “la crudeza de una imaginación imperturbable”

La otra faceta del Indio Solari: su arte digital en “Brutto” y “la crudeza de una imaginación imperturbable”

El universo artístico que envuelve la figura del Indio Solari es muy complejo. No solo por sus letras crípticas ni por la cantidad variadísima de referencias culturas e históricas, también por su multiplicidad de técnicas y disciplinas. Una muy singular es la que exploró con mayor énfasis en sus últimos años, o al menos la que mostró en público: la de artista. En 2025 presentó Brutto, una exposición de arte digital.

La propuesta mostraba que mucho antes de convertirse en una figura central del rock argentino Solari ya estaba interesado en las imágenes. El recorrido ponía el foco en una búsqueda visual que el artista mantuvo incluso cuando su trayectoria pública quedó asociada sobre todo a la música. Mantenía una insistencia en mirar más allá de lo evidente. Las escenas evocaban aquelarres y territorios asociados a El Mago de Oz.

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En esa lógica, las composiciones están habitadas por figuras traviesas que, de acuerdo con el texto curatorial, sostienen la idea de que el universo no está regido por un dios todopoderoso sino por personajes marginales, definidos allí como “demiurgos de bazar turco”, cuyo poder depende de la ingenuidad y del autoengaño de quienes los observan. El mismo texto resume esa visión con una fórmula tajante: “La Gran Estafa Metafísica”.

La muestra del Indio Solari en su debut en el Museo MAR de Mar del Plata

La muestra se presentó por primera vez en el Museo MAR de Mar del Plata. Se inauguró a principios de 2025 y estuvo disponible hasta agosto de ese año. Siguió en el Teatro Argentino de La Plata (del 5 de septiembre al 2 de noviembre), luego pasó por Arthaus Central, y finalmente en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU - Córdoba), donde abrió el 15 de mayo de 2026 y su fecha de cierre está programada para el 7 de junio.

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El texto curatorial define a Brutto como “una ventana al cerebro del Indio” y describe esa mente como un portal al que solo se accede con el mismo coraje con el que el artista desafía las convenciones de la belleza. El título, tomado del italiano, remite a lo “malo” más que a lo “ignorante” y se inspira en una película de Ettore Scola para presentar una galería de “demiurgos brutti, sporchi e cattivi”, traducidos como “feos, sucios y malos”.

Además de ser un gran músico y poeta, el Indio también se caracterizó por construir un mundo de imágenes

La curadora Bárbara Maier, junto a Federico Ruvituso, describe la experiencia visual como una serie en la que se entrelazan elementos de la naturaleza, figuras humanas, conjuros, diablos y componentes mecánicos. Esa combinación, según la curaduría, desafía la estética académica y las formas tradicionales.

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El catálogo sostiene: “Lo bruto no es sólo una estética aparente sino también una manera de narrar una visión del mundo”. A partir de esa definición, las criaturas que pueblan las imágenes parecen surgir de un tiempo indefinido en el que lo orgánico y lo mecánico se confunden en una obsolescencia compartida. La lectura propuesta descarta tanto la nostalgia como cualquier promesa de futuro. Lo que aparece es un presente alterado, con cuerpos superpuestos en gestos de expresión, ruido y desarraigo.

Flyer de "Brutto" en Arthaus

El color ocupa un lugar central en esa construcción. Según la curaduría, se usa de manera deliberadamente discordante para intensificar la extrañeza y evitar las perspectivas clásicas o las ilusiones de profundidad que podrían ordenar la escena para el espectador.

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Todo transcurre en la superficie, en una tensión sostenida entre lo reconocible y aquello que escapa a la representación. El catálogo lo formula así: “No hay aquí ninguna amabilidad, sino la crudeza de una imaginación que se manifiesta imperturbable, como siempre, desbordando los márgenes y conmoviendo la sensibilidad de quienes, además de escuchar, ahora observamos”.