Historias ilustradas, humor y aventuras mágicas: la mejor literatura infantil para descubrir en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra sus 50 años destacándose como un espacio para el hallazgo de libros infantiles únicos

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año celebra medio siglo de existencia, suele presentarse como la gran oportunidad para los hallazgos: hay altas posibilidades de descubrir joyitas inesperadas, autores, ediciones nuevas, formatos sorprendentes e ilustradores alucinantes. Si bien la coyuntura económica y social es complicada, con magros ingresos y una preocupación constante de madres, padres y adultos responsables ante la invasión implacable de las redes, tener la posibilidad de conocer el panorama editorial destinado al público infantil es un buen estímulo.

Editores, autores e ilustradores continúan apostando por el contenido profundo, por las ilustraciones y los formatos innovadores para convidar lecturas que convoquen a la imaginación invadida por bits y datos. La selección de estos recomendados contempla premiados, novísimos, rescates, nacionales, extranjeros, informativos, para primera infancia y juegos literarios.

Para los más chiquitos

De la editorial Lecturita, premiada por su innovación, se recomiendan títulos como "Perfumada olorosa" y "Don Bogarto", ideales para introducir a los niños en la lectura

Durante mucho tiempo los libros para la primera infancia y los bebés, tenían una función más prescriptiva (para dejar los pañales, el chupete, la mamadera…), pero con el tiempo, eso evolucionó, y ahora hay historias estimulantes, divertidas y con ilustraciones bellísimas.

En la flamante premiada Lecturita (stand 1516, del pabellón amarillo), Perfumada olorosa, de Melina Pogorelsky y Claudia Navarro, y Don Bogarto, de Luciana Feito, son excelentes elecciones para introducir a los chicos en la lectura. Una historia-poema y un poema breve, ambos con un punto en común, el humor.

En el pabellón verde, en el stand de Loqueleo (1014), encontrarán Uma vuela cuando va a la escuela, de Silvia Schujer e ilustrado por Elissambura, que cuenta lo que le pasa a una pequeña bruja al ir por primera vez a una escuela de no-brujos…

Perú, país invitado de honor

Perú, país invitado de honor, destaca con la reedición de Rutsí, el espíritu de la selva, obra icónica de la literatura infantil latinoamericana (izquierda)

El país protagonista de la edición número cincuenta desembarca con un stand y una librería digna de ver. La primera recomendación es Rutsí, un rescate de la editorial Lupuna –editorial de LIJ que trabaja desde la Selva de Tarapoto, e impulsa la literatura infantil regional–. Rutsí, el espíritu de la selva (rescate de 1940), es una de las obras más importantes de Carlota Carvallo, referente de la literatura infantil peruana en el siglo XX. Esta novela ganó en 1943 el Segundo Concurso Literario Latinoamericano de la Editorial Farrar & Rinehart de Nueva York. En 1947, el Ministerio de Educación la publicó para distribuirla en los colegios de todo el país, y Rutsí permaneció entre las más importantes lecturas de los niños peruanos hasta la década de 1960. En sus viajes por la selva, la sierra, la costa y el mar, y desde una perspectiva propia de la visión del mundo de las comunidades amazónicas, Rutsí se enfrenta a la conflictiva diversidad del Perú.

Cholito y el secreto del minotauro, de Oscar Colchado Lucio, e ilustrado por Javier Ramos Cucho, es una obra cuyo personaje durante la feria lo tendrá como protagonista en un espectáculo.

Ambos libros los encuentran en el stand principal del pabellón amarillo.

Los informativos

Los libros informativos sobre fútbol, leyes y animales amplían el panorama educativo en la Feria del Libro de Buenos Aires

Los libros informativos son los que muchas veces los padres eligen para aquellos niños a los que nos les gusta leer, o para los muy curiosos o cuando no se animan a explicar algún asunto. En esta lista corta, hay uno sobre fútbol, otro sobre leyes y otro sobre crías. Para todos los gustos.

Por un lado, Iamiqué (stand 1714, pabellón amarillo), presenta el flamante Nuestro fútbol, de Alejandro Wall, e ilustrado por Xoana Herrera, que acerca el otro lado de este deporte que suscita pasiones: lo humano pero, también, lo “científico” del balompié. Con datos que suman la mirada académica desde la sociología, la física y la matemática.

En el mismo stand, la autora integral portuguesa Catarina Sobral, plantea de una manera ingeniosa desentrañar un tema complejo: ¿qué es una ley? Y de manera entretenida, Fantasmas, bananas y avestruces abordará este tema en el que las normas son el foco de atención.

Para cerrar los informativos, en el stand de 1920 (Adriana Hidalgo/ pípala), también en el pabellón amarillo, con ¿De quién es esa cría?, de Radka Píro y Carmen Saldaña, se va a aprender un montón sobre distintos animales y sus crías, en su hábitat natural.

Nuevo sello y rescate

El lanzamiento del nuevo sello Istmo de la editorial Fiordo rescata clásicos infantiles de la autora Sara Gallardo, imprescindibles para varias generaciones

Los rescates son un mimo a nuestro yo de la infancia, es la posibilidad de reencontrarnos con un espacio en el que fuimos felices.

Este prólogo es para anunciar tal vez una de las grandes novedades. La editorial Fiordo abre su sello para las infancias, Istmo, con tres obras de una de sus autoras más queridas de la casa, Sara Gallardo. Las siete puertas, ilustrado por Ana Sanfelippo; Teo y la TV, con ilustraciones por Nicolás Castelo y Los dos amigos, con lo propio por Chiara Armellini. Imperdibles los tres, los encuentran en el stand 728, del pabellón azul.

A jugar

Los juegos literarios de Tinkuy promueven la creatividad infantil y enriquecen la experiencia en torno a la lectura

Y para cerrar esta primera entrega, no podían faltar los juegos de Tinkuy. Entre sus novedades están Cómo se te ocurre Petit, con el entrañable personaje creado por Isol, y El infinito en un juego, basado en el libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que invita a descubrir momentos claves vinculados con la historia del libro. Ambos están disponibles en el stand de Calibroscopio, pabellón verde, 1320.

Recorran, disfruten, ojeen, y ¡buena feria!

Datos útiles:

Entrada:

La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará $8.000 de lunes a jueves y $12.000, los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fechas:

La Feria se realizará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios:

De lunes a viernes, de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

Foto: Seba Motta - Fundación El Libro.