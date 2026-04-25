Primer finde en la Feria del Libro: dime qué te gusta y te diré adónde ir

Primer finde de la Feria del Libro: dime qué te gusta y te diré adónde ir

El primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ofrece una programación diversa que reúne homenajes a figuras literarias, presentaciones de libros, talleres lúdicos, festivales de poesía y propuestas para toda la familia.

Entre las actividades más esperadas destacan el homenaje a Mario Vargas Llosa, la presentación de títulos inéditos de Liliana Bodoc, encuentros de poesía internacional y un espacio dedicado a los clásicos como Jorge Luis Borges y Cien años de soledad.

La agenda, que se desplegará en los diferentes pabellones, asegura opciones para todos los públicos y edades. ¿Qué te gusta? Empecemos...

Si te gustan los homenajes...

Una de las actividades más importantes del fin de semana es el homenaje a Mario Vargas Llosa. A un año de su fallecimiento, hoy a las 19 en la Sala Victoria Ocampo se reconstruirá la vida del Nobel a través de textos autobiográficos. Estarán presentes Álvaro Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Alonso Cueto, Leila Guerriero, Gerardo Bongiovanni, Alejandro Roemmers, Pedro Cateriano, Alejandro Vaccaro, Jaime Abello y Raúl Tola.

A las 20 también habrá un homenaje en el Pabellón Perú a la poeta Blanca Varela, a cien años de su nacimiento, con Giovanna Pollarolo, María Belén Milla, Pablo Gabo Moreno y Vanina Colagiovanni.

A las 20:30, en la Sala Alejandra Pizarnik, está la presentación de dos libros inéditos de Liliana Bodoc, escritora y poeta argentina que se especializó en literatura juvenil y adulta, autora de la Saga de los Confines, entre otras grandes obras, fallecida en 2018. Los libros se titulan El hilo de oro. Un camino hacia la escritura creativa y Volver a conocer el fuego: el extrañamiento, lo fantástico y la magia. Participan Gustavo Zonana, Galileo Bodoc y Romina Bodoc.

Además, a las 21:30 se presenta el libro-exposición Todas las obras acabadas de Ioshua: Yo no hice nada, con Gaita Nihil y Sebastián Goyeneche, en la Sala Zona Futuro, en homenaje al poeta punk, dibujante y activista LGBT fallecido en 2015.

La colorida Zona Infantil de la Feria Internacional del Libro 2026 exhibe estantes repletos de libros y espacios para actividades, fomentando la lectura entre los más jóvenes asistentes.

Si querés ir a una buena presentación...

¿Presentaciones de libros? Hay varias. Hoy a las 16 Virginia Messi presenta Crimen y misterio en Coghlan en la Sala Alejandra Pizarnik, a las 19 Daniel Balmaceda presenta Los años locos en la Argentina (Sala Carlos Gorostiza) y a las 21:30 Josefina Licitra y Erica Halvorsen, con coordinación de Ana Wajszczuk, presentan Crac y La Maravillosa (Sala Rodolfo Walsh).

También hoy, Daniel López Rosetti presenta Recetas para vivir mejor y más tiempo en la Sala José Hernández a las 16, y Florencia Abadi presenta El sacrificio de Narciso en la Sala Alejandra Pizarnik a las 19.

El domingo a las 17:30 Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentan ¿Qué hacemos con las quejas? en la Sala Julio Cortázar, mientras que a las 20.30, en la Sala Pizarnik, Guillermo Schavelzon será entrevistado por el escritor Alejandro Vaccaro en una charla que toma su nombre del libro El enigma del oficio: memorias de un agente literario.

Si sos de la poesía...

El género de los versos tiene su lugar bien ganado en la Feria. Un clásico es el Festival Internacional de Poesía, que coordina Jorge Fondebrider. Se realiza el primer fin de semana. Participarán invitados internacionales como Anne Gauthey, Bill Herbert, Lorna Shaugnessy, Adriana Calcanhoto y Frank Báez. Comenzó ayer, viernes, sigue hoy de 19 a 21.30 en la Sala Alfonsina Storni del Pabellón Blanco, y mañana se despide de 19 a 21.30 en la Sala Victoria Ocampo.

Antes, a las 14:30 horas en la Sala Ernesto Sabato del Pabellón Azul, se realiza el ciclo “Poesía francófona en voz alta: poesía que resiste”, donde se leerán a autores como Herménégilde Chiasson, France Daigle y Gérald Leblanc. Organiza REFC Regroupement des éditeurs Franco-canadiens y participan Sarah Brideau y Piedad Sáenz.

El stand de Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 exhibe su oferta cultural mientras se prepara para ser el País Invitado de Honor.

Si te interesa la literatura lúdica...

La literatura es un juego. Lo saben los chicos, lo saben los grandes. ¿Y a qué podemos jugar? Hoy hay varias actividades. A las 13, en el Espacio Digital, “Narrando en las redes”. “¿Soñaste alguna vez en ser escritor?“, se preguntan los organizadores. Se trata de una actividad cuyo objetivo es crear historias a partir de frases aleatorias.

Seguida, en el mismo lugar, “¿Cómo sería?“: con ayuda de la inteligencia artificial, los asistentes podrán visualizar sus ideas más imaginativas. Y a las 14 en Zona Explora del Pabellón Amarillo, ”Ciencia entre Letras”: actividad lúdica para acercar la ciencia al público.

El domingo sigue temprano. A las 13 en el Espacio Digital está “Desafío Literario”, un juego para reconocer libros a partir de fragmentos de portadas. Y a las 14, en Sala Biblioteca - Zona Infantil, “Encuentro con Tukoni”, una experiencia de realidad virtual y animación inspirada en libros.

Una entusiasta visitante sonríe mientras se toma una selfie frente a la señalización del 50 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, destacando las actividades del evento.

Si te gusta escuchar cuentos...

Antes de la lectura vino la escucha: los cuentos que nos leían antes de ir a dormir. Leer con los ojos cerrados.

El sábado a las 13:30 en la Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil está “Cuentos a medida: Narración oral participativa y lúdica”. Y a las 15, se leerá La vaca va a ser hermana, de Agustina Lynch, que aborda emociones relacionadas con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Si te interesa la política...

Todo libro es político. Eso ya lo sabemos. Pero hablamos de política como tema, como objeto de estudio, como material de conversación, como una forma de pensar la coyuntura. En esa línea, hay dos actividades para los que siguen de cerca la política.

Por un lado, hoy a las 17:30, Ceferino Reato presenta Pax Menemista en la Sala Tulio Halperín Donghi del Pabellón Azul. Por otro, también hoy las 19, Guillermo Moreno presenta Guillermo Moreno, biografía autorizada, junto a Santiago Asorey en la Sala Julio Cortázar del Pabellón Amarillo.

Debates y salud

Este sábado a las 20.30 en la sala Horacio González se hablará de Discapacidad en Argentina: historia, luchas y voces en primera persona. Participan Luciana Mantero, periodista y autora de Discapacidad en primera persona, Juan Pablo Regalado, paradeportista y actor; Constanza Orbaiz, activista y conferencista y Nicolás Pantarotto, abogado especializado en derechos de las personas con discapacidad.

Y el domingo, a las 17.30 se presenta, La fascinante experiencia de oler, de la doctora Stella Maris Cuevas. Con Guillermo Lobos, en la sala Domingo Faustino Sarmiento.

Si te gustan los clásicos...

Los clásicos son los clásicos. No hay con qué darle. Por algo son clásicos, ¿no? Uno es Borges, nuestro gran clásico. Hoy a las 15 en Zona Futuro hay una actividad titulada “Borges es un escritor para la generación Z”.

Además, el domingo a las 17:30 está el Festival Borges en la Sala Rodolfo Walsh. Participan Marisol Alonso, Juan Francisco Baroffio y Vivian Dragna.

Dos asistentes observan la destacada exposición dedicada a Jorge Luis Borges, que forma parte de las múltiples actividades culturales de la Feria Internacional del Libro 2026

Un clásico de la literatura en español es Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. A las 19 horas en la Sala Victoria Ocampo habrá una actividad que explora el pasaje de este clásico “del papel a la pantalla”. Participan Laura Mora, directora de la serie de Netflix, y Natalia Santa, su guionista, con moderación de Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Gratis: De lunes a viernes desde las 20.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria empezó el 23 de abril y cierra el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.