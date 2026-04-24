Cien personalidades de las humanidades serán distinguidas con los diplomas al mérito del Premio Konex 2026

Las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades Argentinas entre 2016 y 2025 recibirán el Premio Konex - Diploma al Mérito el 8 de septiembre de 2026 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta edición, el reconocimiento abarca 21 disciplinas, incluidas por primera vez Estudios de Género.
La selección fue realizada por un Gran Jurado compuesto por 20 figuras relevantes, presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci y con la participación de Horacio Rosatti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de José Emilio Burucúa como invitado especial. El reglamento prevé que, tras la entrega de los diplomas, el jurado distinga al Konex de Platino dentro de cada uno de los quintetos premiados, y que de ese grupo surja el Konex de Brillante, máximo reconocimiento de la década. La ceremonia correspondiente está programada para el 10 de noviembre en la misma sede.
Entre las menciones especiales figuran la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la SADAF; la distinción a la trayectoria recae en Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre, con un homenaje a Carlos Nino por los 40 años del Juicio a las Juntas. El Konex Mercosur se otorgará al profesor e historiador uruguayo Gerardo Caetano, mientras que el Konex de Honor, destinado a una figura fallecida en la década, corresponde a Beatriz Sarlo. Por último, el homenaje “Inolvidables” destacará a 10 personalidades fallecidas que recibieron el premio previamente: Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebrelli.
Esta es la lista completa de las 100 personalidades de las Humanidades argentinas que recibirán el Diploma al Mérito.
Filosofía
Mónica Cragnolini
Claudia D’Amico
Claudia Hilb
Silvia Manzo
María Isabel Santa Cruz
Lógica y Filosofía de la Ciencia
Eduardo Barrio
Christián Carman
Sebastián Fortin
Federico Pailos
Alberto Guillermo Ranea
Ética y Bioética
Santiago Kovadloff
Florencia Luna
Julio Montero
Arleen Salles
Fishel Szlajen
Estética
Roberto Amigo
Néstor García Canclini
Ricardo Ibarlucía
Graciela Silvestri
Gabriela Siracusano
Ciencias Antropológicas
Claudia Noemí Briones
María Constanza Ceruti
Rafael Goñi
Carlos Somigliana
Guillermo Wilde
Educación
Agustín Adúriz-Bravo
Sandra Carli
Myriam Feldfeber
Carolina Gandulfo
Carina Kaplan
Psicología
Gabriela Dueñas
Marisa Punta Rodulfo
Alicia Stolkiner
Fernando Uribarri
Hugo Vezzetti
Psicoanálisis
Leticia Glocer Fiorini
Jorge Luis Maldonado
Julio Marotta
Juan Manuel Nasio
Juan Eduardo Tesone
Historia Política, Cultural e Intelectual
José Omar Acha
Lila Caimari
Adrián Gorelik
Elías Palti
Marcela Nilda Ternavasio
Historia Económica y Social
María Inés Barbero
Gerardo della Paolera
Roy Hora
Eduardo José Míguez
Ricardo Salvatore
Sociología
María Fernanda Beigel
Claudia Jacinto
Gabriel Kessler
Juan Ignacio Piovani
Gabriel Vommaro
Ciencias Políticas
Pilar Calveiro
Carlos Gervasoni
Mariana Llanos
María Victoria Murillo
Catalina Smulovitz
Filosofía del Derecho
Martín Diego Farrell
Paula Gaido
Ezequiel Monti
Eduardo Rivera López
Rodolfo Vigo
Derecho Privado
Miguel Federico De Lorenzo
Marisa Herrera
María Susana Najurieta
Juan Carlos Palmero
Ramón Daniel Pizarro
Derecho Constitucional e Internacional Público
María Gabriela Ábalos
Víctor Abramovich
Alejandro Chehtman
María Laura Clérico
María Angélica Gelli
Derecho Administrativo, Tributario y Laboral
Mario Ackerman
Alejandro Pérez Hualde
Jorge Sáenz
Domingo Sesin
Alberto Tarsitano
Derecho Penal y Procesal
Mary Beloff
Alberto Binder
Edgardo Alberto Donna
Daniel Pastor
Marcelo Sancinetti
Macroeconomía
Fernando Álvarez
Daniel Heymann
Eduardo Levy Yeyati
Juan Pablo Nicolini
Martín Rapetti
Microeconomía
Irene Brambilla
Germán Coloma
Guillermo Cruces
Juan Carlos Hallak
Martín Rossi
Econometría y Métodos Cuantitativos
Hildegart Ahumada
Martín González Rosada
Gabriel Montes Rojas
Andrea Rotnitzky
Martín Sola
Estudios de Género
Paola Bergallo
Eleonor Faur
María Luisa Femenías
Mariana Marchionni
Graciela Morgade