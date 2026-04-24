Cultura

Cien personalidades de las humanidades serán distinguidas con los diplomas al mérito del Premio Konex 2026

El galardón será entregado el 8 de septiembre, con distinciones a la trayectoria para Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre, y un reconocimiento pos mortem a Beatriz Sarlo

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Premios Kónex Humanidades portada
Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre, premios Konex a la trayectoria en Humanidades

Las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades Argentinas entre 2016 y 2025 recibirán el Premio Konex - Diploma al Mérito el 8 de septiembre de 2026 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta edición, el reconocimiento abarca 21 disciplinas, incluidas por primera vez Estudios de Género.

La selección fue realizada por un Gran Jurado compuesto por 20 figuras relevantes, presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci y con la participación de Horacio Rosatti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de José Emilio Burucúa como invitado especial. El reglamento prevé que, tras la entrega de los diplomas, el jurado distinga al Konex de Platino dentro de cada uno de los quintetos premiados, y que de ese grupo surja el Konex de Brillante, máximo reconocimiento de la década. La ceremonia correspondiente está programada para el 10 de noviembre en la misma sede.

Entre las menciones especiales figuran la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la SADAF; la distinción a la trayectoria recae en Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre, con un homenaje a Carlos Nino por los 40 años del Juicio a las Juntas. El Konex Mercosur se otorgará al profesor e historiador uruguayo Gerardo Caetano, mientras que el Konex de Honor, destinado a una figura fallecida en la década, corresponde a Beatriz Sarlo. Por último, el homenaje “Inolvidables” destacará a 10 personalidades fallecidas que recibieron el premio previamente: Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebrelli.

Esta es la lista completa de las 100 personalidades de las Humanidades argentinas que recibirán el Diploma al Mérito.

Filosofía

Mónica Cragnolini

Claudia D’Amico

Claudia Hilb

Silvia Manzo

María Isabel Santa Cruz

Lógica y Filosofía de la Ciencia

Eduardo Barrio

Christián Carman

Sebastián Fortin

Federico Pailos

Alberto Guillermo Ranea

Ética y Bioética

Santiago Kovadloff

Florencia Luna

Julio Montero

Arleen Salles

Fishel Szlajen

Gerardo Caetano
El profesor e historiador uruguayo recibirá el premio Konex Mercosur

Estética

Roberto Amigo

Néstor García Canclini

Ricardo Ibarlucía

Graciela Silvestri

Gabriela Siracusano

Ciencias Antropológicas

Claudia Noemí Briones

María Constanza Ceruti

Rafael Goñi

Carlos Somigliana

Guillermo Wilde

Educación

Agustín Adúriz-Bravo

Sandra Carli

Myriam Feldfeber

Carolina Gandulfo

Carina Kaplan

Psicología

Gabriela Dueñas

Marisa Punta Rodulfo

Alicia Stolkiner

Fernando Uribarri

Hugo Vezzetti

Psicoanálisis

Leticia Glocer Fiorini

Jorge Luis Maldonado

Julio Marotta

Juan Manuel Nasio

Juan Eduardo Tesone

Historia Política, Cultural e Intelectual

José Omar Acha

Lila Caimari

Adrián Gorelik

Elías Palti

Marcela Nilda Ternavasio

Historia Económica y Social

María Inés Barbero

Gerardo della Paolera

Roy Hora

Eduardo José Míguez

Ricardo Salvatore

Beatriz Sarlo
Beatriz Sarlo (1942-2024) recibirá un Konex de Honor (Foto: Maximiliano Luna)

Sociología

María Fernanda Beigel

Claudia Jacinto

Gabriel Kessler

Juan Ignacio Piovani

Gabriel Vommaro

Ciencias Políticas

Pilar Calveiro

Carlos Gervasoni

Mariana Llanos

María Victoria Murillo

Catalina Smulovitz

Filosofía del Derecho

Martín Diego Farrell

Paula Gaido

Ezequiel Monti

Eduardo Rivera López

Rodolfo Vigo

Derecho Privado

Miguel Federico De Lorenzo

Marisa Herrera

María Susana Najurieta

Juan Carlos Palmero

Ramón Daniel Pizarro

Derecho Constitucional e Internacional Público

María Gabriela Ábalos

Víctor Abramovich

Alejandro Chehtman

María Laura Clérico

María Angélica Gelli

Derecho Administrativo, Tributario y Laboral

Mario Ackerman

Alejandro Pérez Hualde

Jorge Sáenz

Domingo Sesin

Alberto Tarsitano

Funcionarios judiciales en un evento - Aída Kemelmajer
Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del Gran Jurado de los Premios Konex a las Humanidades

Derecho Penal y Procesal

Mary Beloff

Alberto Binder

Edgardo Alberto Donna

Daniel Pastor

Marcelo Sancinetti

Macroeconomía

Fernando Álvarez

Daniel Heymann

Eduardo Levy Yeyati

Juan Pablo Nicolini

Martín Rapetti

Microeconomía

Irene Brambilla

Germán Coloma

Guillermo Cruces

Juan Carlos Hallak

Martín Rossi

Econometría y Métodos Cuantitativos

Hildegart Ahumada

Martín González Rosada

Gabriel Montes Rojas

Andrea Rotnitzky

Martín Sola

Estudios de Género

Paola Bergallo

Eleonor Faur

María Luisa Femenías

Mariana Marchionni

Graciela Morgade

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