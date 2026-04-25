Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del sábado 25 y domingo 26 de abril

Narrando en las redes, talleres de creatividad con IA y juegos literarios abren la programación para quienes buscan experimentar nuevas formas de escritura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sigue celebrando su 50° aniversario en La Rural de Palermo con una agenda que convoca a públicos de todas las edades y perfiles. Durante el sábado 25 y el domingo 26 de abril, la programación ofrece actividades pensadas para lectores, familias, estudiantes, docentes y amantes de la literatura, con propuestas que abarcan talleres, presentaciones de libros, debates, narraciones orales, charlas científicas, espectáculos y mesas redondas.

Ambas jornadas refuerzan el espíritu de encuentro y diversidad que caracteriza al evento, con espacios dedicados a la ciencia, la creatividad, la inclusión, la memoria, los nuevos formatos narrativos y las voces emergentes. Además, este fin de semana hay una propuesta especial: la Noche de la Feria. El sábado, las puertas de La Rural se abrirán con entrada gratuita desde las 20 hasta la medianoche, permitiendo que el público disfrute de la literatura, los espectáculos y el ambiente festivo de la feria hasta altas horas.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° aniversario con una agenda para todas las edades y perfiles, del sábado 25 al domingo 26 de abril en La Rural de Palermo - (Seba Motta - Fundación El Libro)

Toda la programación de la Feria del Libro el sábado 25 de abril

13:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

¿Cómo sería?: La creatividad no tiene límites, con ayuda de la IA podrás descubrir cómo se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

13:30 h

Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. A partir del juego con tiras de tela, la idea de: medida, se transforma en un recurso poético: no solo se trata de medir objetos, sino también de explorar aquello que sentimos, recordamos e imaginamos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Andrea Martinoli

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

14:00 h

Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.

Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360°, animación e ilustración clásica de libros. Al ponerse las gafas de realidad virtual, los visitantes se encuentran dentro del libro y, por lo tanto, en el mundo mágico de Tukoni creado por la ilustradora ucraniana Oksana Bula. De 5 a 12 años.

Organiza: Instituto Ucraniano

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

14:30 h

La palabra como refugio y rebelión.

Organiza: Emporio Ediciones

Participan: Nelson Specchia, Analía Bonifay, Mayra Potenza, Rosario Alfaro, Florencia Aliaga

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación de libro.

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Tu signo, tu poder”, de Margarita Luz Tarot.

Organiza: Ediciones Urano

Participan: Margarita Luz Tarot, érica Marino

Coordina: Georgina Dritsos

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

María la Caprichosa: Economías creativas desde la diversidad. María Roa, Paula Moreno y Netflix dialogarán sobre liderazgos afrodescendientes que se han convertido en voces muy potentes para la construcción de nuevas narrativas de diversidad e inclusión en la región, así como para la creación de valor y generación de oportunidades económicas en sectores innovadores. La conversación se enfocará en cómo los libros y las pantallas pueden ser vehículos clave para diseminar historias de resiliencia y abrir puertas de trabajo conjunto entre las voces locales y las economías culturales y creativas.

Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Participan: Paula Moreno, María Roa

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas.¿Qué ven los satélites desde el espacio? Casos prácticos de teledetección aplicada a agricultura y recursos naturales.

Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

15:00 h

Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría. Paca descubre que el amor entre hermanos siempre estará presente. Una narración con preguntas para que chicos compartan vivencias y expresen lo que sienten, importante para momentos de cambio. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Agustina Lynch

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Borges es un escritor para la generación Z. Pero la solemnidad construida en torno a su figura puede llegar a alejar al radar más joven. Puentes como Marvel y sus universos cuánticos, por ejemplo, van tejiendo redes con el autor de “El Aleph”. A 40 años de la muerte del escritor, esta charla tendrá el propósito de llevar a Borges a una nueva generación y destacar que Borges y la juventud están mucho más cerca de lo que se piensa. Porque en Borges el futuro llegó hace rato.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Daniel Mecca

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Diseñando mi propia exposición de artesanía paraguaya. De 2 a 12 años.

Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller. Cómo enfocarme y cumplir mis metas: Axel Pomerantz brindará herramientas prácticas para cumplir con metas y desafíos personales. Se especializa en divulgar a través de sus redes técnicas de estudio y hábitos de lectura, por lo que brindará su experiencia como lector y estudiante. Los temas a tratar son: ¿Cómo aplicar lo leído en la vida cotidiana? Hábitos de lectura para mejorar y leer más. Tips y técnicas de estudio para la concentración.

Organiza: Editorial Océano

Participa: Axel Pomerantz

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

15:30 h

Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría. Paca descubre que el amor entre hermanos siempre estará presente. Una narración con preguntas para que chicos compartan vivencias y expresen lo que sienten, importante para momentos de cambio. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Agustina Lynch

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller para enojarse menos. En este taller vamos a ver cómo y cuándo nos enojamos, y qué cosas podemos hacer para enojarnos menos. Con actividades divertidas para toda la familia y sorteo del libro: Hechizado. De 5 a 12 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. Proyecto ACACIO: mapeo, control y restauración colaborativa de áreas invadidas por el árbol acacio negro (Gleditsia triacanthos).

Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Escribir policial en Argentina.

Organiza: Grupo Planeta

Participan: Vilma Ibarra, Julia Coria

Coordina: Inés Hayes

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación de “SIBO” y nueva edición de “Resetea tus intestinos”, de Facundo Pereyra.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Facundo Pereyra

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Buenos Aires en flor”.

Organiza: Ministerio de Cultura GCBA

Participan: Karina Azaretzky, Jorge Bayá Casal

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Virginia Messi presenta “Crimen y misterio en Coghlan”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Virginia Messi

Coordina: Maco Somigliana, Luciana Geuna

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de Garabato, nuevo sello infantil de Del Fondo Editorial, con libros sobre emociones, crianza y desarrollo infantil.

Organiza: Del Fondo Editorial

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Turismo accesible: las personas con discapacidad viajan donde pueden y no donde quieren. ¿Cómo el turismo puede ser más inclusivo? Esta charla propone pensar el turismo accesible como una forma de ampliar la participación, la autonomía y las oportunidades para personas con discapacidad.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Alejandro López

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

El doctor Daniel López Rosetti conversa sobre “Recetas para vivir mejor y más tiempo”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Daniel López Rosetti

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Patagonia-Ártico: cartografía común de territorios extremos. Un cruce entre lenguaje, cuerpo y territorio, que traza un eje Patagonia–Ártico: se reúnen la poeta innu Natasha Kanapé Fontaine y la poeta mapuche Liliana Ancalao para realizar una lectura performática multilingüe (castellano, francés, mapuzungun e innu-aimun), seguida de una conversación moderada por Ana Kancepolsky Teichmann que celebra la literatura de los Pueblos Originarios de las Américas.

Organiza: Hudson

Participan: Natasha Kanapé Fontaine, Liliana Ancalao

Coordina: Ana Kancepolsky Teichmann

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

House Tour: el detrás de escena de una editorial independiente. La idea inicial, las dudas, los primeros pasos y las primeras decisiones. El objetivo es que los asistentes se vayan con la idea de que trabajar en el mundo editorial no es solamente ser freelancer o entrar a una de las grandes editoriales, sino que existe un mundo intermedio que mantiene viva la bibliodiversidad y les da la oportunidad de crear un proyecto propio.

Organiza: Miríficas

Participan: Oriana Alonso, Ana Laura Castelarin, Luz Talavera

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

16:30 h

Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.

Organiza: Vick

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Diseñando mi cántaro/kombuchi. De 5 a 12 años.

Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. ¿Los pastizales son mejores con o sin ganado? ¿Cómo hacemos para generar la información necesaria para tomar decisiones sobre el uso de los ecosistemas?

Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

17:00 h

El chavo en la Feria del Libro. De 5 a 10 años.

Organiza: McDonalds

Participa: Muni

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Prohíbese la circulación. En 1976, con la llegada de la última dictadura cívico-militar, se publicaron tres libros clave de la literatura queer argentina: Monte de Venus, El beso de la mujer araña y Olimpo. Juan Fernando García, Laura Arnés y Walter Romero conversan sobre estas obras y la censura que marcó su circulación.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Juan Fernando García, Laura Arnés, Walter Romero

Coordina: Delfina Biondo

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

17:30 h

Literatura weird y futuros inesperados. Una charla alrededor del libro “Ciencia ficción y ternura” para pensar formas de ternura que nos ayuden a imaginar futuros posibles, más humanos y habitables. Siguiendo a Ursula K. Le Guin, las historias no necesariamente tienen que ser el recorrido de un héroe que batalla un conflicto, sino que pueden ser una recolección más diversa de muchas historias, personas humanas y no-humanas, atravesadas por emociones, contradicciones, complejidades. En este contexto, la ternura en la ciencia ficción aparece como un dispositivo revolucionario, incluso más que cualquier avance científico.

Organiza: La Libre

Participan: Mallory Craig-Kuhn, Michelle Arturi, Juan Francisco Moretti

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. Decomponology: un juego de mesa para aprender sobre el carbono del suelo.

Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “La Argentina en el Fondo”, de Alejandro Werner y Martín Kanenguiser.

Organiza: Edhasa

Participan: Martín Kanenguiser, Alejandro Werner, Gustavo Cañonero, Luciana Vázquez

Presentación de libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

ArgenTeam: mundial VRYA. Calentá que entras ¡y llevate todos los premios! La competencia que todo lector quiere ganar.

Organiza: VR Editoras

Participan: Male Hehn, Mila Kate, Mile Walters, Caro Sichel, Nini Ríos y Nai Philpotts

Coordina: Melisa Corbetto, Stefany Pereyra y Agostina Schenone

Diálogo abierto

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Florencia Sichel presenta “Todas las exigencias del mundo”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Florencia Sichel

Presentación de libro

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Luces y Sombras. El oficio de la escritura ante las nuevas tecnologías.

Organiza: SADE

Participan: Susana Amblard, Carolina Bertoni, Ernesto Fernández Núñez

Coordina: Ernesto Fernández Núñez

Mesas redondas

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Verónica De Andrés presenta “Creo en mí”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Presentación de libro

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Sindicato de Hermanos Menores”, una nueva novela gráfica escrita por Gastón Gorali y Andrea Ferrari, publicada junto a Penguin Random House.

Organiza: Mundoloco CGI

Participan: Gastón Gorali, Andrea Ferrari, Marcelo Birmajer

Presentación de libro

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Ceferino Reato presenta “Pax Menemista”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Presentación de libro

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

IA & Accesibilidad: conversaciones culturales entre Argentina, Perú y Corea del Sur. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ampliar el acceso a la cultura? En este panel internacional, especialistas y activistas de Argentina, Perú y Corea del Sur compartirán experiencias sobre el uso de la tecnología como herramienta de accesibilidad y participación cultural, explorando nuevas formas de creación, comunicación y autoría.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Gustavo Fulco, Kim Young Soon, Elizabeth Campos, Rodolfo Compte

Coordina: Jini Hwang

Mesas redondas

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Presentación de libro.

Organiza: Grupo Planeta

Presentación de libro

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

18:00 h

Mitos y leyendas del Perú: el canto del ayaymama, la soledad de la Huacachina y el despertar del Amaru. Este espectáculo propone un viaje por tres universos culturales profundamente conectados por la tradición oral: la Amazonía, los Andes y la costa. Desde la selva, el lamento del ayaymama resuena entre los árboles y nos habla de pérdida, transformación y del eco de antiguas historias que siguen vivas en la palabra. En la sierra, el Amaru —ser mítico que une el mundo de abajo con el de arriba— aparece como una figura poderosa que encarna la fuerza de la naturaleza y la cosmovisión andina. Desde la costa, compartiremos una historia de amor en tiempos de los incas. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participan: Jéssica Rodríguez, Alfredo Bonifacio

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller de arte con Mariana Sanz. Taller de arte Dibujando y coloreando a Mafalda. De 5 a 12 años.

Organiza: Ediciones Granica

Participa: Mariana Sanz

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Gótica, oscura y brutal: la verdadera Cumbres borrascosas. Una novela arrasadora y dramática tratada sin romantizar personajes ni suavizar los problemas sociales.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: @que_monet, Natanael Nuske, Camila Golub

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. Plantas del Futuro: mejorando Cultivos con Ciencia Argentina. Cómo la ciencia que se hace en Argentina contribuye al desarrollo de cultivos más productivos y resistentes frente a los desafíos del cambio climático.

Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Noche de La Mega en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Pista Central

Pabellón: Exterior

19:00 h

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa IV.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Cléa Chopard, Anne Gauthey, Miguel Gaya, María Belén Milla Altabás

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Mario Vargas Llosa: una vida en palabras. Homenaje al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Reconstrucción de la vida del Premio Nobel 2010 a través de la lectura de textos autobiográficos a cargo de Álvaro Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Alonso Cueto, Leila Guerriero, Gerardo Bongiovanni, Alejandro Roemmers, Pedro Cateriano, Alejandro Vaccaro, Jaime Abello y Raúl Tola.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: álvaro Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Alonso Cueto, Leila Guerriero, Gerardo Bongiovanni, Alejandro Roemmers, Pedro Cateriano, Alejandro Vaccaro, Jaime Abello, Raúl Tola

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Daniel Balmaceda presenta “Los años locos en la Argentina”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Guillermo Moreno, biografía autorizada”.

Organiza: Punto de Encuentro

Participan: Santiago Asorey, Guillermo Moreno

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación de los libros de Ann Rodd, Nora Z. Wilson y Luciana Zavattaro. Cómo la literatura Fantasy atraviesa los géneros.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participan: Ann Rodd, Nora Z. Wilson, Luciana Zavattaro

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Florencia Abadi presenta “El sacrificio de Narciso”.

Organiza: VR Editoras

Participa: Florencia Abadi

Coordina: Lucas Soares

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de libro “Entre el trauma y el vivir. Detección y tratamientos frente a la violencia sexual”, de Susana Toporosi.

Organiza: Editorial Topía - Distribuidora Waldhuter

Participa: Carlos Rozanski, Mariana Wikinski y Susana Toporosi

Coordina: Alejandro Vaine

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Pequeños lectores, grandes aventuras: una presentación lúdica de la nueva sección infantil de la editorial, pensada para que chicos y grandes descubran juntos una historia antes de que empiece. A través de un juego de pistas escondidas por la sala, los niños irán armando el “mapa” del libro hasta revelar a sus protagonistas, y las autoras cerrarán el encuentro presentando la obra e invitándolos a imaginar y dibujar nuevas aventuras para sus personajes.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Chiara Francia Citterio, Mariana Etcheberry, Javier Suppa, I. a. Zabrana

Coordina: Karina Skidelsky

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

Esta es la forma más trans de quedar embarazada. Lectura performática de Detransición, baby (Caja Negra, 2025), de Torrey Peters, dirigida por Fifí Tango. Carolina Unrein, Eva Lucero y Juji Chimenti dan voz a una historia que pone en juego género, maternidad y familia: ¿es posible imaginar nuevas formas de criar?

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Carolina Unrein, Eva Lucero, Juji Chimenti

Coordina: Fifí Tango

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Rumiar 2026. El ciclo de poesía Rumiar Buenos Aires recorre una década de intervenciones públicas, reuniendo referentes y emergentes de la escena para teletransportar el cuerpo tanto al pasado como al futuro mediante un dispositivo maravilloso: la voz poética.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Vera Schimt, Marcos Gras, Natalia Romero y Susana Villalba

Coordina: Carolina Giolo y Gaby Larralde

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Sarah J. Mass - Cassandra Clare: similitudes y diferencias. Dos reinas del fantasy analizadas a fondo por expertas en el tema para ver las claves de sus mundos mágicos y su éxito.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sol Lara, Giselle Leiva, Tatiana York y Carolina De Cristófaro

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

“Ciencia entre Letras” y la zona Explora acercan la investigación científica y la tecnología a grandes y chicos con actividades prácticas y demostraciones - (Fundación El Libro)

19:30 h

Verdevioleta Cuentos. Función de narración oral. Cuentos, poemas y canciones a una y a dos voces de diversos autores/as y variados géneros. Un repertorio adaptable a las franjas etarias que asisten a la Feria.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Verdevioleta

Coordina: NA

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Ultra zombies. ¡UNA HISTORIETA TERRORÍFICA! Taller para introducir a niños y niñas en el mundo de la historieta a través del humor y el terror. Comienza con una videollamada en vivo a los zombies como disparador creativo. Luego se explican de manera interactiva los conceptos básicos de la historieta y cada participante crea su propia historia. De 2 a 12 años.

Organiza: Ediciones De la Flor

Participa: Pablo Henriquez

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 h

Romance histórico: juvenil y argentino. El romance histórico siempre ha existido, con un público fiel. En este caso, jóvenes autoras argentinas nos hablan de sus novelas y las claves del género.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Camila lacono, Paula Toro, Tatiana Rearte y Martina Rainoldi

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

20:30 h

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa V.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: W. N. Herbert (Escocia), Pedro Serrano (México), Lorna Shaugnessy (Irlanda)

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Acto oficial de la Provincia de Salta en 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La Secretaría de Cultura de Salta presentará en esta oportunidad a los flamantes ganadores de los Concursos Literarios Provinciales, uno de los certámenes con mayor trayectoria en la región. Asimismo, y con presencia de las Autoridades del Senado de la Provincia de Salta se presentará la obra “La salida al Pacífico” de Jorge Edgardo Plaza. Cierre musical con Gastón Fuentes y Luján.

Organiza: Secretaria de Cultura de Salta

Participa: Gastón Fuentes y Luján

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

El individualismo hegemónico, un obstáculo para la salud mental.

Organiza: Librería Raíces - Espacio de Investigación en Psicología Social

Participa: Josefina Racedo

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación de dos libros inéditos de Liliana Bodoc. “El hilo de oro. Un camino hacia la escritura creativa” y “Volver a conocer el fuego. El extrañamiento, lo fantástico y la magia”. Ambos volúmenes recopilan las clases y talleres de escritura creativa que dictó la gran autora de la Saga de los Confines.

Organiza: EDIFYL (Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras - UNCUYO)

Participa: Gustavo Zonana, Galileo y Romina Bodoc

Coordina: EDIFYL

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación del libro “Helena y el viaje del alma”.

Organiza: Editorial Servicop

Participa: Silvia Aurora Ramos

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

Presentación de libro.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Pabellón Azul

Discapacidad en Argentina: historia, luchas y voces en primera persona. En un contexto donde los derechos de las personas con discapacidad vuelven al centro del debate público, activistas, artistas y especialistas reflexionan sobre la historia, las luchas y los desafíos actuales en Argentina, desde experiencias y voces en primera persona.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Luciana Mantero, Juan Pablo Regalado, Constanza Orbaiz, Nicolás Pantarotto

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

Música a través de la poesía. Poetas que desde la observación, la experiencia y el que hacer vinculan su escritura a la música desde diferentes lugares.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Alina Moro, Claudio Gómez y Fradi

Coordina: Giselle Hidalgo

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

La feria está de fiesta. Una función de cuentacuentos que invita a reunirse alrededor de los libros para celebrar. A través de historias, personajes y juegos con las palabras, los cuentos se vuelven un espacio de encuentro donde la alegría de compartir se transforma en una fiesta! Por Any, La Llave de los cuentos. De 2 a 5años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Any González

Coordina: NA

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Concurso de Banderas - Clasificación. ¿Cuánto sabés de los Países del Mundo?. Vamos a jugar un con todos los presentes para ver quién es el que más banderas puede reconocer. Con premios y regalos especiales para todos los que participen. De 5 a 12 años

Organiza: Luminias

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Lengua filosa: qué decir, cómo decirlo. Encuentro performático sobre cómo la palabra se vuelve gesto, provocación y estilo. Fernando Noy y Luki la Puti cruzan sus lenguas en conversación con Fernando Pagano.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fernando Noy, Luki la Puti

Coordina: Fernando Pagano

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Me enamoré del villano. Héroes, amores y villanos del fantasy y del realismo.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mila Kate, Malena Hehn, Flor Nuñez Graiño

Coordina: Juli Torales

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

Entre las presentaciones destacadas: “Tu signo, tu poder” de Margarita Luz Tarot y “SIBO” de Facundo Pereyra, junto a mesas redondas sobre diversidad y creatividad - (Fundación El Libro)

21:30 h

Todas las obras acabadas de loshua. A 10 años de su muerte y de la primera edición del libro, la editorial Río (antes Nulú Bonsai) incorporó textos inéditos, ilustraciones originales y, por primera vez, la última publicación que loshua realizó en vida: “Yo no hice nada”, un libro-exposición-manifiesto sobre la violencia policial y el gatillo fácil.

Organiza: Hule Distribuidora

Participa: Gaita Nihil y Sebastián Goyeneche

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

22:00 h

Letras que unen a tres provincias en una misma pasión.

Organiza: SADE

Participa: Sonia Rossi

Coordina: SADE Santa Cruz, SADE Gral. Rodríguez, SADE Gral. Pico

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Planificación o dependencia: Qué opinan los progres del mundo. Una mesa para debatir los desafíos que enfrentan las fuerzas que se enfrentan a las derechas radicales.

Organiza: Ediciones Futurock

Participa: Gabriel Katopodis, Julia Eva, Nicolás Tereschuk, Nahuel Sosa, Pablo Bercovich

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Nuestros amigos los miedos. ¿De dónde vienen nuestros miedos? El Dr. Gabriel Castella invita a descubrir sus raíces emocionales y cómo entenderlas puede ayudarnos a transformar la forma en que vivimos y sentimos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Dr. Gabriel Castella

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

Toda la programación de la Feria del Libro el domingo 26 de abril

13:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

13:30 h

Narración de: Inti y el celular, de Carina Schwindt y Mariana Fernández. El libro aborda el uso excesivo del celular en la infancia y sus efectos en la familia. Con la historia de Inti, vemos situaciones cotidianas y cómo cambios, límites y juegos pueden mejorar el vínculo con la tecnología. Reflexionaremos sobre el uso del celular, límites e importancia del juego. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Carina Schwindt, Mariana Fernández

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Bajo el mismo cielo: historias de familias y emociones. Invitar a los chicos a reflexionar sobre las diferentes formas de familia, los vínculos y las emociones, y ayudarlos a expresar su propia historia a través de un pequeño ejercicio creativo. Se contarán cuentos y habrá actividades manuales de dibujo y escritura. De 5 a 9 años.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

14:00 h

Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en $360^{\circ}$, animación e ilustración clásica de libros. Al ponerse las gafas de realidad virtual, los visitantes se encuentran dentro del libro y, por lo tanto, en el mundo mágico de Tukoni creado por la ilustradora ucraniana Oksana Bula. De 5 a 12 años.

Organiza: Instituto Ucraniano

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.

Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Charlas como “Borges es un escritor para la generación Z” buscan acercar clásicos literarios a nuevas generaciones mediante puentes con la cultura pop - (Seba Motta - Fundación El Libro)

14:30 h

Presentación de novedades juveniles de Editorial Océano - Primicias todo lo que vendrá.

Organiza: Equipo Océano

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Historias de amor y coraje.

Organiza: Emporio Ediciones

Participa: Claudia Cosenzo, Mónica Letto, Carolina Fournery, Silvina Potenza, Mariana Sobrado, Leonor Mauvecin

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Amor sin cerrojo”, de Marcelo R. Ceberio. Charla sobre los distintos tipos de vínculos amorosos por uno de los psicólogos más prestigiosos.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Marcelo R. Ceberio

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Obra teatral coral - musical, participativa, interactiva, didáctica “Musicanto”: la historia de la música (fragmentos) con títeres, danzas, instrumentos musicales, humor, para toda edad, que promueven alegría y bienestar.

Organiza: ONG TeamHo

Participa: Coro de voluntarios artísticos para htales, área domiciliaria y online “Enketono”: Daniel Ricardo Grimaldi, Patricia Esther Yaquino

Coordina: Daniel Ricardo Grimaldi

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Daniel Habif y Anyha Ruiz presentan “El amor no se ruega, se riega”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Daniel Habif y Anyha Ruiz

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Expedición al fondo del mar: vida en el cañón submarino Mar del Plata. Un espacio de divulgación y diálogo entre el público y científicos que participaron en la expedición Talud Continental IV del cañón submarino Mar del Plata. Se exhibirán fotografías y videos obtenidos durante la expedición. Asimismo, se presentarán réplicas de invertebrados realizadas mediante impresión 3D y material audiovisual del buque de investigación Falkor (too) y del vehículo operado remotamente (ROV) utilizado durante la campaña. La propuesta contempla la utilización de lupas y microscopios para observar en detalle ejemplares y cortes histológicos.

Organiza: GEMPA (Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

15:00 h

A 50 años de nuestra noche más oscura. Tres formas de representar hoy lo que sucedió cinco décadas atrás y cómo aún resuena en cuestiones como la identidad, el exilio y la vida de los hijos de desaparecidos.

Organiza: Ediciones Corregidor

Participa: Andrea Suárez Córica, Ana Silvia Galán y Pablo Torres

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.

Organiza: Vick

Participa: Vick

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller de Creación de personajes con Ruleta mágica. Narración, juego, arte y escritura para que cada participante cree sus propios personajes e historias. A partir de la lectura de El gallo sin pico J. Magliano, un recorrido creativo que incluye la exploración de materiales reciclados, la invención de personajes y la construcción de relatos propios. De 5 a 12 años.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Diálogos sobre reforma psiquiátrica y transformación de las Instituciones de Salud Mental en Argentina.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Jorge Rossetto, Jorge Pellegrini

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

El Dr. César Lozano presenta “Más hábitos, menos dramas”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: César Lozano

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación de “Parejas abiertas”, “Hombres de carne y hueso” y “Las fronteras inciertas de la agresividad”. Este panel vincula tres urgencias clínicas: la agresividad entre el éxito y el narcisismo; las nuevas éticas en parejas abiertas; y la subjetividad masculina interpelada por el feminismo.

Organiza: Noveduc/Novedades Educativas

Participa: Lila Feldman, Jaime Fernández Miranda, Roberta Gorischnik y Andrea Razetti

Coordina: Juan Vasen

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Crac” y “La Maravillosa”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Josefina Licitra y Erica Halvorsen

Coordina: Ana Wajszczuk

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de libro “¿Cómo se lo digo?”, de Mery Sánchez.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Mery Sánchez

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

“Madres de”, un libro que cuenta cómo fueron criados los cracks argentinos y quiénes son sus mamás. En esta charla las autoras cuentan las entrevistas que hicieron a cada una de estas mujeres, madres de grandes figuras.

Organiza: Catapulta

Participa: Emilia Frigerio y Violeta Santamarina

Coordina: Editorial Catapulta

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Día de Ucrania, con la participación de la solista ucraniana Solomiia Chubay.

Organiza: Embajada de Ucrania en la República Argentina

Participa: Solomiia Chubay

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

16:00 h

Día de Perú en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central Exterior

Pabellón: Exterior

Narrar lo propio en plural: otrxs periodismos. Conversatorio con las editoras de Revista Fulana sobre el proceso de redacción colectiva para documentar desde nuestra subjetividad feminista y disidente la escena cultural, y cómo esas experiencias se pueden trasladar a otras formas de editar en comunidad.

Organiza: Revista Fulana

Participa: Ana Solari, Abril Carrizo, Martina De Luca, Malena Langford

Coordina: Revista Fulana

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

En una época atravesada por la aceleración, la productividad y el ruido constante, detenerse puede convertirse en un gesto radical. ¿Qué aparece cuando alguien decide correrse del ritmo dominante? ¿Qué otras formas de vida, de atención y de vínculo se vuelven posibles cuando abrimos espacios de indeterminación?

Organiza: Eterna Cadencia y Sigilo

Participa: Sebastián Hacher y Agustina Espasandín

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Espacios de inclusión y memoria abordan temas como la literatura queer, la censura y los desafíos del turismo accesible - (Fundación El Libro)

16:30 h

Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur. Por Verónica Álvarez Rivera, narración, música, sorteos. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial Océano

Participa: Verónica Álvarez Rivera

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. En el taller se realizarán, juegos y actividades plásticas a partir de la lectura de uno de los cuentos de Burundi de Pablo Bernasconi de la mano de Nanucuentos. De 5 a 9 años.

Organiza: Catapulta

Participa: Nanucuentos

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

17:00 h

Narraciones a cargo del Club de Narradoras del Instituto SUMMA. Coordina: Nora Fonollosa. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Graciela Cupolo

Coordina: Nora Fonollosa

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Leer el tiempo. Ciclo de lecturas curado por la actriz y escritora Antonella Saldicco junto a Concreto Editorial. Leen Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez

Coordina: Antonella Saldicco y Afri Aspeleiter

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Orgullo y prejuicio: distintas miradas. La novela romántica clásica, de éxito universal que no se detiene, y sus adaptaciones, analizada desde tres perspectivas distintas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Euge Capisce, Latribude.agus y Carlota del Campo

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

17:30 h

Secretos y emociones: cuando el amor desafía a su tiempo.

Organiza: Emporio Ediciones

Participa: Graciela del Carmen Vidal, Liliana Alem, Cristina Bellisonzi, Mariela Argüello, María Elena Módica, Mirta Fachini

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Lucas J. J. Malaisi conversa sobre sus últimos libros.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Lucas J. J. Malaisi

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación de “La Fascinante experiencia de oler, 2° Edición Actualizada y Ampliada”, de la Dra. Stella Maris Cuevas, otorrinolaringologa exp.en olfato.

Organiza: Ediciones Hyge

Participa: Dra. Stella Maris Cuevas

Coordina: Guillermo Lobo

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Laura Ramos presenta “La niñera de la KGB”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: Laura Ramos

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Nadie se asusta solo. Mesa del sello Minotauro.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Lala Toutonian, Ever Orona, Pablo de Santis y Guillermo Martínez

Coordina: Werner Pertot

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentan “¿Qué hacemos con las quejas?”

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Mario Massacesi y Patricia Daleiro

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

El festival Borges en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: SADE

Participa: Marisol Alonso, Juan Francisco Baroffio y Vivian Dragna

Coordina: Vivian Dragna

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Leonardo “Colo” Mourglia presenta su novedad “Running para todos”, un libro sobre cómo hacer del running una parte real de tu vida. Con la participación especial de Daniel Arcucci.

Organiza: Ediciones Granica

Participa: Leonardo Mourglia y Daniel Arcucci

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Sanar el Origen: el arte de ordenar nuestra historia para liberar el presente con Guille De Zan y Matías Muñoz.

Organiza: VR Editoras

Participa: Guille de Zan y Matías Muñoz

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Cozy Coloring y Meditaciones (a partir de 10 años).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Érica Di Cione

Coordina: Majo Ferrari

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Cuidar y ser cuidado: familia y redes de apoyo. Un diálogo sobre el rol de la familia y las redes de apoyo en la vida de las personas con discapacidad, abordando los desafíos del cuidado, la salud mental y las desigualdades que atraviesan quienes acompañan y sostienen estos procesos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Elizabeth Aimar, Cintia Mándola, Guadalupe Torino

Coordina: Marisa Cariolo

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

El domingo 26, propuestas como “Inti y el celular” y “Bajo el mismo cielo” reflexionan sobre vínculos familiares, emociones y tecnología desde la literatura infantil - (Seba Motta - Fundación El Libro)

18:00 h

Ha muerto un puto. La carrera del escritor Carlos Correas se truncó tras ser condenado por “La narración de la historia”, considerado el primer relato homosexual argentino. Gustavo Tarrío pone en escena sus textos junto a María Laura Alemán, Vero Gerez y David Gudiño en un réquiem luminoso.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María Laura Alemán, Vero Gerez, David Gudiño

Coordina: Gustavo Tarrío

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Un campamento en la Feria. Lectura en voz alta del primer capítulo de la novela “Kiara Frost, un campamento inolvidable”. Después: ¡competencia de preguntas y respuestas! Participan Patricia Strauch y Laura Aguerrebehere. De 9 a 12 años.

Organiza: VR Editoras

Participa: Patricia Strauch; Laura Aguerrebehere

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Desarrolla tu creatividad y explora tus emociones. Actividades recreativas para aplicar la creatividad producida por los estados emocionales de chicos y chicas en la escuela, con los amigos y las familias. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Sofía Lewiki

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Libros y pantallas - las adaptaciones que nos volaron la cabeza y las que se vienen: hay un auge de adaptaciones de libros juveniles a la pantalla. Repasaremos grandes éxitos y anticiparemos lo que llega este año y no nos podemos perder.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Lorna Grant, Sofia Veronelli y Belén Sancho

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

18:30 h

Arte y moda en la Argentina. Una invitación a reflexionar sobre las formas en que el arte y la moda no solo dialogan, sino que producen imaginarios, disputan sentidos y expanden los modos de circulación cultural. A partir de la publicación del libro “¿Por qué son tan geniales?” (Ampersand), de Daniela Lucena, esta pregunta pretende sumergirnos en los cruces entre performance, política, diseño, vanguardia y el under para trazar una historia contracultural del arte en la Argentina.

Organiza: Ampersand

Participa: Daniela Lucena, Camila Milesi, Emiliano Blanco, Juan Risuleo y Helga Soto

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

19:00 h

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VI.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sergio Bizzio (Argentina), Mariano Blatt (Argentina), Eleonora González Capria (Argentina), Gerardo Lewin (Argentina)

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Romance con antecedentes penales: reúne a cuatro autoras que exploran el amor cuando se mezcla con el deseo, el peligro, el humor y el suspenso. En una charla provocadora moderada por la editora de la casa, las escritoras se leen entre sí, se interrogan y abren el juego al público para confesar todo lo que el amor puede tener de delito.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Marisa Milanesio, Laura Kaestner, Liliana Cinetto, Carolina Parmo

Coordina: Marcela Citterio

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Alejandro Parra presenta su libro “Dimensión paranormal, acompañado del periodista Horacio Embón.

Organiza: Editorial Kier

Participa: Alejandro Parra, Horacio Embón

Coordina: Eduardo Callaey

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Cien Años de Soledad: del papel a la pantalla. El desafío de llevar Macondo a la vida.

Organiza: Fundación El Libro y Netflix

Participa: Laura Mora, Directora de la serie; Natalia Santa, guionista; Ezequiel Martinez, Director de la Feria del Libro de Buenos Aires

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Lucas Botta presenta “Chamuyos de la historia”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Lucas Botta

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Nuerodesarrollo infantil: claves para crear entornos que acompañen, estimulen y favorezcan la infancia. Charla sobre neurodesarrollo infantil desde una mirada preventiva y divulgativa. Brinda herramientas para detectar a tiempo posibles desafíos, reducir mitos y acompañar a niñ@s desde un enfoque respetuoso e interdisciplinario.

Organiza: Neuroaprendizaje

Participa: Guillermina Ferrá

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Escribir y leer literatura gay: autores y bookfluencers debaten sobre literatura gay y sus lectores, autores y el público en general.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Tobbi García, Nicolás Manzur y Lautaro Aloy

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

19:15 h

En el marco del Día de Uruguay “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, las jóvenes poetas Regina Ramos y Rocío Medina y el compositor Fernando Cabrera conversarán sobre cómo la poesía desborda los márgenes del género y forma parte de nuestra identidad cultural. Abordarán la composición poética uruguaya, su tránsito por lo doméstico, lo urbano, lo rural y lo político, así como la creación poética como hecho artístico. Cabrera compartirá, además, vivencias personales -poco conocidas- junto a Zitarrosa e interpretará composiciones propias y de Zitarrosa.

Organiza: Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura | MEC de Uruguay

Participa: Regina Ramos, Rocío Medina y Fernando Cabrera

Coordina: Julio Leiva

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Talleres de creación de personajes, actividades de arte y ciencia, y juegos como el concurso de banderas involucran a los más pequeños en el universo del libro - (Fundación El Libro)

19:30 h

Canciones y juegos musicales con una cantante ucraniana Solomiia Chubai. Un taller de canto, con un formato que combina canto y movimiento, enfocado en el sonido, el ritmo y el juego, así como en cantar palabras y versos individuales, tanto en español como en ucraniano. Al final, los niños interpretarán una canción de cuna o canción infantil sencilla en ucraniano. De 5 a 12 años.

Organiza: Instituto Ucraniano

Participa: Solomiia Chubai

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

19:30 h

¡Stitch y Ángela destrozan libros! Actividades creativas con los dos protagonistas más famosos de Disney: STITCH y ANGELA. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

20:00 h

Más allá del reflejo: desnudando la identidad en la literatura joven. Charla sobre cómo la literatura juvenil aborda cuerpo, identidad y búsqueda personal. Desde el autodescubrimiento, reflexiona sobre deseo, vulnerabilidad y presiones sociales, y destaca la lectura como espacio de validación. Incluye sorteo de libros.

Organiza: Ediciones Fey

Participa: Ivanna Romanelli, Nicolás Manzur

Coordina: Ediciones Fey

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Lucía Seles Grafómana. Conferencia performática en el marco del lanzamiento de su nuevo libro “Twilight of Grafomaniac”. El libro reúne los gestos escritos con sus libretas en asientos de colectivos, en confiterías, en terminales de ómnibus provinciales y en sus propios videos. Se trata de una escritura en tránsito, urgente y devocional, que convierte la observación cotidiana en una escena expandida. Como si cada anotación fuera una toma, cada frase construye una realidad paralela: íntima, precaria y a la vez profundamente cinematográfica.

Organiza: Autoras en Tienda

Participa: Lucía Seles

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Cómo escribir secuelas y continuaciones. ¿Qué sucede luego de escribir el primer libro? Cómo se aborda una secuela o una precuela. ¿Y si hay que escribir una serie o saga? Los autores del panel nos cuentan sus experiencias.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Gonzalo Ludueña, Flor Núñez Graíño y Ann Rodd

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

20:30 h

El precio de los likes. Comienza con una performance en vivo de los Arias Brothers, que irrumpen en escena con sus personajes para buscar -entre el público y el escenario- al verdadero autor del libro. Entre sketches, confusiones y complicidad con la audiencia, el humor se convierte en la puerta de entrada para que Juan Arias revele qué hay realmente detrás de los likes, la fama digital y las redes que todos habitamos.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Los Arias Brothers.

Coordina: Chiara Francia Citterio

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VII.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Frank Báez (Rep. Dominicana), Adriana Calcanhotto (Brasil), Carlos López Beltrán (México)

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

El Plata, el estuario poético de un charco.

Organiza: Deletreo editorial

Participa: No mencionado

Coordina: Noelia Viqueira

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “El enigma del oficio” Memorias de un agente literario.

Organiza: SADE y Acción Cultural Española (AC/E)

Participa: Guillermo Schavelzon y Alejandro Vaccaro

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

Durante el sábado 25 de abril, en el marco de la Noche de la Feria, el ingreso será gratuito a partir de las 20 y hasta la medianoche. Antes de ese horario, se mantiene el costo habitual de las entradas: $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados.

Los tickets pueden adquirirse en la boletería de La Rural y a través de la web oficial del evento (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas). Cada entrada incluye un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas y cupones para compras en stands durante la feria.

Quiénes tienen descuentos

El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, docentes acreditados, personas con discapacidad que presenten su certificado, visitas escolares registradas y titulares del Pase Cultural. De lunes a viernes, también ingresan sin cargo estudiantes, jubilados y pensionados que acrediten condición con la documentación correspondiente, excepto feriados. No se requiere trámite previo: basta con presentar el comprobante en el ingreso.

Horarios

El sábado 25 de abril, la Feria Internacional del Libro extiende su horario: la jornada comienza a las 13 y, por la Noche de la Feria, se prolonga hasta la medianoche con entrada gratuita desde las 20.

El domingo 26 de abril, el acceso será por la entrada principal de Avenida Sarmiento 2704 y estará habilitado desde las 13 hasta las 22. Durante toda la feria, las actividades y los stands estarán disponibles en La Rural en los horarios establecidos, permitiendo a los visitantes aprovechar la programación especial del aniversario.