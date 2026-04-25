Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del sábado 25 y domingo 26 de abril

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sigue celebrando su 50° aniversario en La Rural de Palermo con una agenda que convoca a públicos de todas las edades y perfiles. Durante el sábado 25 y el domingo 26 de abril, la programación ofrece actividades pensadas para lectores, familias, estudiantes, docentes y amantes de la literatura, con propuestas que abarcan talleres, presentaciones de libros, debates, narraciones orales, charlas científicas, espectáculos y mesas redondas.
Ambas jornadas refuerzan el espíritu de encuentro y diversidad que caracteriza al evento, con espacios dedicados a la ciencia, la creatividad, la inclusión, la memoria, los nuevos formatos narrativos y las voces emergentes. Además, este fin de semana hay una propuesta especial: la Noche de la Feria. El sábado, las puertas de La Rural se abrirán con entrada gratuita desde las 20 hasta la medianoche, permitiendo que el público disfrute de la literatura, los espectáculos y el ambiente festivo de la feria hasta altas horas.
Toda la programación de la Feria del Libro el sábado 25 de abril
13:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
¿Cómo sería?: La creatividad no tiene límites, con ayuda de la IA podrás descubrir cómo se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
13:30 h
Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. A partir del juego con tiras de tela, la idea de: medida, se transforma en un recurso poético: no solo se trata de medir objetos, sino también de explorar aquello que sentimos, recordamos e imaginamos. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Andrea Martinoli
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:00 h
Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.
- Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360°, animación e ilustración clásica de libros. Al ponerse las gafas de realidad virtual, los visitantes se encuentran dentro del libro y, por lo tanto, en el mundo mágico de Tukoni creado por la ilustradora ucraniana Oksana Bula. De 5 a 12 años.
- Organiza: Instituto Ucraniano
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
La palabra como refugio y rebelión.
- Organiza: Emporio Ediciones
- Participan: Nelson Specchia, Analía Bonifay, Mayra Potenza, Rosario Alfaro, Florencia Aliaga
- Coordina: Tamara Sternberg
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Presentación de libro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Tu signo, tu poder”, de Margarita Luz Tarot.
- Organiza: Ediciones Urano
- Participan: Margarita Luz Tarot, érica Marino
- Coordina: Georgina Dritsos
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
María la Caprichosa: Economías creativas desde la diversidad. María Roa, Paula Moreno y Netflix dialogarán sobre liderazgos afrodescendientes que se han convertido en voces muy potentes para la construcción de nuevas narrativas de diversidad e inclusión en la región, así como para la creación de valor y generación de oportunidades económicas en sectores innovadores. La conversación se enfocará en cómo los libros y las pantallas pueden ser vehículos clave para diseminar historias de resiliencia y abrir puertas de trabajo conjunto entre las voces locales y las economías culturales y creativas.
- Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe
- Participan: Paula Moreno, María Roa
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas.¿Qué ven los satélites desde el espacio? Casos prácticos de teledetección aplicada a agricultura y recursos naturales.
- Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
15:00 h
Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría. Paca descubre que el amor entre hermanos siempre estará presente. Una narración con preguntas para que chicos compartan vivencias y expresen lo que sienten, importante para momentos de cambio. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Agustina Lynch
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Borges es un escritor para la generación Z. Pero la solemnidad construida en torno a su figura puede llegar a alejar al radar más joven. Puentes como Marvel y sus universos cuánticos, por ejemplo, van tejiendo redes con el autor de “El Aleph”. A 40 años de la muerte del escritor, esta charla tendrá el propósito de llevar a Borges a una nueva generación y destacar que Borges y la juventud están mucho más cerca de lo que se piensa. Porque en Borges el futuro llegó hace rato.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Daniel Mecca
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Diseñando mi propia exposición de artesanía paraguaya. De 2 a 12 años.
- Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller. Cómo enfocarme y cumplir mis metas: Axel Pomerantz brindará herramientas prácticas para cumplir con metas y desafíos personales. Se especializa en divulgar a través de sus redes técnicas de estudio y hábitos de lectura, por lo que brindará su experiencia como lector y estudiante. Los temas a tratar son: ¿Cómo aplicar lo leído en la vida cotidiana? Hábitos de lectura para mejorar y leer más. Tips y técnicas de estudio para la concentración.
- Organiza: Editorial Océano
- Participa: Axel Pomerantz
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
15:30 h
Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría. Paca descubre que el amor entre hermanos siempre estará presente. Una narración con preguntas para que chicos compartan vivencias y expresen lo que sienten, importante para momentos de cambio. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Agustina Lynch
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller para enojarse menos. En este taller vamos a ver cómo y cuándo nos enojamos, y qué cosas podemos hacer para enojarnos menos. Con actividades divertidas para toda la familia y sorteo del libro: Hechizado. De 5 a 12 años.
- Organiza: Bianca Ediciones
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. Proyecto ACACIO: mapeo, control y restauración colaborativa de áreas invadidas por el árbol acacio negro (Gleditsia triacanthos).
- Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Escribir policial en Argentina.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participan: Vilma Ibarra, Julia Coria
- Coordina: Inés Hayes
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Presentación de “SIBO” y nueva edición de “Resetea tus intestinos”, de Facundo Pereyra.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Facundo Pereyra
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Buenos Aires en flor”.
- Organiza: Ministerio de Cultura GCBA
- Participan: Karina Azaretzky, Jorge Bayá Casal
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Virginia Messi presenta “Crimen y misterio en Coghlan”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Virginia Messi
- Coordina: Maco Somigliana, Luciana Geuna
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación de Garabato, nuevo sello infantil de Del Fondo Editorial, con libros sobre emociones, crianza y desarrollo infantil.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Turismo accesible: las personas con discapacidad viajan donde pueden y no donde quieren. ¿Cómo el turismo puede ser más inclusivo? Esta charla propone pensar el turismo accesible como una forma de ampliar la participación, la autonomía y las oportunidades para personas con discapacidad.
- Organiza: Editorial Dunken
- Participa: Alejandro López
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
El doctor Daniel López Rosetti conversa sobre “Recetas para vivir mejor y más tiempo”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Daniel López Rosetti
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Patagonia-Ártico: cartografía común de territorios extremos. Un cruce entre lenguaje, cuerpo y territorio, que traza un eje Patagonia–Ártico: se reúnen la poeta innu Natasha Kanapé Fontaine y la poeta mapuche Liliana Ancalao para realizar una lectura performática multilingüe (castellano, francés, mapuzungun e innu-aimun), seguida de una conversación moderada por Ana Kancepolsky Teichmann que celebra la literatura de los Pueblos Originarios de las Américas.
- Organiza: Hudson
- Participan: Natasha Kanapé Fontaine, Liliana Ancalao
- Coordina: Ana Kancepolsky Teichmann
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
House Tour: el detrás de escena de una editorial independiente. La idea inicial, las dudas, los primeros pasos y las primeras decisiones. El objetivo es que los asistentes se vayan con la idea de que trabajar en el mundo editorial no es solamente ser freelancer o entrar a una de las grandes editoriales, sino que existe un mundo intermedio que mantiene viva la bibliodiversidad y les da la oportunidad de crear un proyecto propio.
- Organiza: Miríficas
- Participan: Oriana Alonso, Ana Laura Castelarin, Luz Talavera
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
16:30 h
Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.
- Organiza: Vick
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Diseñando mi cántaro/kombuchi. De 5 a 12 años.
- Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. ¿Los pastizales son mejores con o sin ganado? ¿Cómo hacemos para generar la información necesaria para tomar decisiones sobre el uso de los ecosistemas?
- Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
El chavo en la Feria del Libro. De 5 a 10 años.
- Organiza: McDonalds
- Participa: Muni
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Prohíbese la circulación. En 1976, con la llegada de la última dictadura cívico-militar, se publicaron tres libros clave de la literatura queer argentina: Monte de Venus, El beso de la mujer araña y Olimpo. Juan Fernando García, Laura Arnés y Walter Romero conversan sobre estas obras y la censura que marcó su circulación.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Juan Fernando García, Laura Arnés, Walter Romero
- Coordina: Delfina Biondo
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
17:30 h
Literatura weird y futuros inesperados. Una charla alrededor del libro “Ciencia ficción y ternura” para pensar formas de ternura que nos ayuden a imaginar futuros posibles, más humanos y habitables. Siguiendo a Ursula K. Le Guin, las historias no necesariamente tienen que ser el recorrido de un héroe que batalla un conflicto, sino que pueden ser una recolección más diversa de muchas historias, personas humanas y no-humanas, atravesadas por emociones, contradicciones, complejidades. En este contexto, la ternura en la ciencia ficción aparece como un dispositivo revolucionario, incluso más que cualquier avance científico.
- Organiza: La Libre
- Participan: Mallory Craig-Kuhn, Michelle Arturi, Juan Francisco Moretti
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. Decomponology: un juego de mesa para aprender sobre el carbono del suelo.
- Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “La Argentina en el Fondo”, de Alejandro Werner y Martín Kanenguiser.
- Organiza: Edhasa
- Participan: Martín Kanenguiser, Alejandro Werner, Gustavo Cañonero, Luciana Vázquez
- Presentación de libro
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
ArgenTeam: mundial VRYA. Calentá que entras ¡y llevate todos los premios! La competencia que todo lector quiere ganar.
- Organiza: VR Editoras
- Participan: Male Hehn, Mila Kate, Mile Walters, Caro Sichel, Nini Ríos y Nai Philpotts
- Coordina: Melisa Corbetto, Stefany Pereyra y Agostina Schenone
- Diálogo abierto
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Florencia Sichel presenta “Todas las exigencias del mundo”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Florencia Sichel
- Presentación de libro
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Luces y Sombras. El oficio de la escritura ante las nuevas tecnologías.
- Organiza: SADE
- Participan: Susana Amblard, Carolina Bertoni, Ernesto Fernández Núñez
- Coordina: Ernesto Fernández Núñez
- Mesas redondas
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Verónica De Andrés presenta “Creo en mí”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Presentación de libro
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Sindicato de Hermanos Menores”, una nueva novela gráfica escrita por Gastón Gorali y Andrea Ferrari, publicada junto a Penguin Random House.
- Organiza: Mundoloco CGI
- Participan: Gastón Gorali, Andrea Ferrari, Marcelo Birmajer
- Presentación de libro
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Ceferino Reato presenta “Pax Menemista”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Presentación de libro
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
IA & Accesibilidad: conversaciones culturales entre Argentina, Perú y Corea del Sur. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ampliar el acceso a la cultura? En este panel internacional, especialistas y activistas de Argentina, Perú y Corea del Sur compartirán experiencias sobre el uso de la tecnología como herramienta de accesibilidad y participación cultural, explorando nuevas formas de creación, comunicación y autoría.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Gustavo Fulco, Kim Young Soon, Elizabeth Campos, Rodolfo Compte
- Coordina: Jini Hwang
- Mesas redondas
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Presentación de libro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Presentación de libro
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
18:00 h
Mitos y leyendas del Perú: el canto del ayaymama, la soledad de la Huacachina y el despertar del Amaru. Este espectáculo propone un viaje por tres universos culturales profundamente conectados por la tradición oral: la Amazonía, los Andes y la costa. Desde la selva, el lamento del ayaymama resuena entre los árboles y nos habla de pérdida, transformación y del eco de antiguas historias que siguen vivas en la palabra. En la sierra, el Amaru —ser mítico que une el mundo de abajo con el de arriba— aparece como una figura poderosa que encarna la fuerza de la naturaleza y la cosmovisión andina. Desde la costa, compartiremos una historia de amor en tiempos de los incas. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participan: Jéssica Rodríguez, Alfredo Bonifacio
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller de arte con Mariana Sanz. Taller de arte Dibujando y coloreando a Mafalda. De 5 a 12 años.
- Organiza: Ediciones Granica
- Participa: Mariana Sanz
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Gótica, oscura y brutal: la verdadera Cumbres borrascosas. Una novela arrasadora y dramática tratada sin romantizar personajes ni suavizar los problemas sociales.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: @que_monet, Natanael Nuske, Camila Golub
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Conociendo el IFEVA: ¿cómo se investiga en agronomía? Actividades demostrativas y lúdicas. Plantas del Futuro: mejorando Cultivos con Ciencia Argentina. Cómo la ciencia que se hace en Argentina contribuye al desarrollo de cultivos más productivos y resistentes frente a los desafíos del cambio climático.
- Organiza: Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Noche de La Mega en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Pista Central
- Pabellón: Exterior
19:00 h
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa IV.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Cléa Chopard, Anne Gauthey, Miguel Gaya, María Belén Milla Altabás
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Mario Vargas Llosa: una vida en palabras. Homenaje al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Reconstrucción de la vida del Premio Nobel 2010 a través de la lectura de textos autobiográficos a cargo de Álvaro Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Alonso Cueto, Leila Guerriero, Gerardo Bongiovanni, Alejandro Roemmers, Pedro Cateriano, Alejandro Vaccaro, Jaime Abello y Raúl Tola.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: álvaro Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Alonso Cueto, Leila Guerriero, Gerardo Bongiovanni, Alejandro Roemmers, Pedro Cateriano, Alejandro Vaccaro, Jaime Abello, Raúl Tola
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Daniel Balmaceda presenta “Los años locos en la Argentina”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Guillermo Moreno, biografía autorizada”.
- Organiza: Punto de Encuentro
- Participan: Santiago Asorey, Guillermo Moreno
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación de los libros de Ann Rodd, Nora Z. Wilson y Luciana Zavattaro. Cómo la literatura Fantasy atraviesa los géneros.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participan: Ann Rodd, Nora Z. Wilson, Luciana Zavattaro
- Coordina: Jessica Gualco
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Florencia Abadi presenta “El sacrificio de Narciso”.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Florencia Abadi
- Coordina: Lucas Soares
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libro “Entre el trauma y el vivir. Detección y tratamientos frente a la violencia sexual”, de Susana Toporosi.
- Organiza: Editorial Topía - Distribuidora Waldhuter
- Participa: Carlos Rozanski, Mariana Wikinski y Susana Toporosi
- Coordina: Alejandro Vaine
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Pequeños lectores, grandes aventuras: una presentación lúdica de la nueva sección infantil de la editorial, pensada para que chicos y grandes descubran juntos una historia antes de que empiece. A través de un juego de pistas escondidas por la sala, los niños irán armando el “mapa” del libro hasta revelar a sus protagonistas, y las autoras cerrarán el encuentro presentando la obra e invitándolos a imaginar y dibujar nuevas aventuras para sus personajes.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Chiara Francia Citterio, Mariana Etcheberry, Javier Suppa, I. a. Zabrana
- Coordina: Karina Skidelsky
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Pabellón Ocre
Esta es la forma más trans de quedar embarazada. Lectura performática de Detransición, baby (Caja Negra, 2025), de Torrey Peters, dirigida por Fifí Tango. Carolina Unrein, Eva Lucero y Juji Chimenti dan voz a una historia que pone en juego género, maternidad y familia: ¿es posible imaginar nuevas formas de criar?
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Carolina Unrein, Eva Lucero, Juji Chimenti
- Coordina: Fifí Tango
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Pabellón Ocre
Rumiar 2026. El ciclo de poesía Rumiar Buenos Aires recorre una década de intervenciones públicas, reuniendo referentes y emergentes de la escena para teletransportar el cuerpo tanto al pasado como al futuro mediante un dispositivo maravilloso: la voz poética.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Vera Schimt, Marcos Gras, Natalia Romero y Susana Villalba
- Coordina: Carolina Giolo y Gaby Larralde
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Sarah J. Mass - Cassandra Clare: similitudes y diferencias. Dos reinas del fantasy analizadas a fondo por expertas en el tema para ver las claves de sus mundos mágicos y su éxito.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Sol Lara, Giselle Leiva, Tatiana York y Carolina De Cristófaro
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Pabellón Azul
19:30 h
Verdevioleta Cuentos. Función de narración oral. Cuentos, poemas y canciones a una y a dos voces de diversos autores/as y variados géneros. Un repertorio adaptable a las franjas etarias que asisten a la Feria.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Verdevioleta
- Coordina: NA
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Ultra zombies. ¡UNA HISTORIETA TERRORÍFICA! Taller para introducir a niños y niñas en el mundo de la historieta a través del humor y el terror. Comienza con una videollamada en vivo a los zombies como disparador creativo. Luego se explican de manera interactiva los conceptos básicos de la historieta y cada participante crea su propia historia. De 2 a 12 años.
- Organiza: Ediciones De la Flor
- Participa: Pablo Henriquez
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Pabellón Amarillo
20:00 h
Romance histórico: juvenil y argentino. El romance histórico siempre ha existido, con un público fiel. En este caso, jóvenes autoras argentinas nos hablan de sus novelas y las claves del género.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Camila lacono, Paula Toro, Tatiana Rearte y Martina Rainoldi
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Pabellón Azul
20:30 h
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa V.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: W. N. Herbert (Escocia), Pedro Serrano (México), Lorna Shaugnessy (Irlanda)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Pabellón Blanco
Acto oficial de la Provincia de Salta en 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La Secretaría de Cultura de Salta presentará en esta oportunidad a los flamantes ganadores de los Concursos Literarios Provinciales, uno de los certámenes con mayor trayectoria en la región. Asimismo, y con presencia de las Autoridades del Senado de la Provincia de Salta se presentará la obra “La salida al Pacífico” de Jorge Edgardo Plaza. Cierre musical con Gastón Fuentes y Luján.
- Organiza: Secretaria de Cultura de Salta
- Participa: Gastón Fuentes y Luján
- Coordina: No mencionado
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Pabellón Amarillo
El individualismo hegemónico, un obstáculo para la salud mental.
- Organiza: Librería Raíces - Espacio de Investigación en Psicología Social
- Participa: Josefina Racedo
- Coordina: No mencionado
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Presentación de dos libros inéditos de Liliana Bodoc. “El hilo de oro. Un camino hacia la escritura creativa” y “Volver a conocer el fuego. El extrañamiento, lo fantástico y la magia”. Ambos volúmenes recopilan las clases y talleres de escritura creativa que dictó la gran autora de la Saga de los Confines.
- Organiza: EDIFYL (Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras - UNCUYO)
- Participa: Gustavo Zonana, Galileo y Romina Bodoc
- Coordina: EDIFYL
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Presentación del libro “Helena y el viaje del alma”.
- Organiza: Editorial Servicop
- Participa: Silvia Aurora Ramos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Pabellón Azul
Presentación de libro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Pabellón Azul
Discapacidad en Argentina: historia, luchas y voces en primera persona. En un contexto donde los derechos de las personas con discapacidad vuelven al centro del debate público, activistas, artistas y especialistas reflexionan sobre la historia, las luchas y los desafíos actuales en Argentina, desde experiencias y voces en primera persona.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Luciana Mantero, Juan Pablo Regalado, Constanza Orbaiz, Nicolás Pantarotto
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Pabellón Ocre
Música a través de la poesía. Poetas que desde la observación, la experiencia y el que hacer vinculan su escritura a la música desde diferentes lugares.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Alina Moro, Claudio Gómez y Fradi
- Coordina: Giselle Hidalgo
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Pabellón Amarillo
La feria está de fiesta. Una función de cuentacuentos que invita a reunirse alrededor de los libros para celebrar. A través de historias, personajes y juegos con las palabras, los cuentos se vuelven un espacio de encuentro donde la alegría de compartir se transforma en una fiesta! Por Any, La Llave de los cuentos. De 2 a 5años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Any González
- Coordina: NA
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Concurso de Banderas - Clasificación. ¿Cuánto sabés de los Países del Mundo?. Vamos a jugar un con todos los presentes para ver quién es el que más banderas puede reconocer. Con premios y regalos especiales para todos los que participen. De 5 a 12 años
- Organiza: Luminias
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Lengua filosa: qué decir, cómo decirlo. Encuentro performático sobre cómo la palabra se vuelve gesto, provocación y estilo. Fernando Noy y Luki la Puti cruzan sus lenguas en conversación con Fernando Pagano.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Fernando Noy, Luki la Puti
- Coordina: Fernando Pagano
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Pabellón Ocre
Me enamoré del villano. Héroes, amores y villanos del fantasy y del realismo.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Mila Kate, Malena Hehn, Flor Nuñez Graiño
- Coordina: Juli Torales
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Pabellón Azul
21:30 h
Todas las obras acabadas de loshua. A 10 años de su muerte y de la primera edición del libro, la editorial Río (antes Nulú Bonsai) incorporó textos inéditos, ilustraciones originales y, por primera vez, la última publicación que loshua realizó en vida: “Yo no hice nada”, un libro-exposición-manifiesto sobre la violencia policial y el gatillo fácil.
- Organiza: Hule Distribuidora
- Participa: Gaita Nihil y Sebastián Goyeneche
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Pabellón Amarillo
22:00 h
Letras que unen a tres provincias en una misma pasión.
- Organiza: SADE
- Participa: Sonia Rossi
- Coordina: SADE Santa Cruz, SADE Gral. Rodríguez, SADE Gral. Pico
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Pabellón Blanco
Planificación o dependencia: Qué opinan los progres del mundo. Una mesa para debatir los desafíos que enfrentan las fuerzas que se enfrentan a las derechas radicales.
- Organiza: Ediciones Futurock
- Participa: Gabriel Katopodis, Julia Eva, Nicolás Tereschuk, Nahuel Sosa, Pablo Bercovich
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Pabellón Amarillo
Nuestros amigos los miedos. ¿De dónde vienen nuestros miedos? El Dr. Gabriel Castella invita a descubrir sus raíces emocionales y cómo entenderlas puede ayudarnos a transformar la forma en que vivimos y sentimos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Dr. Gabriel Castella
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Pabellón Ocre
Toda la programación de la Feria del Libro el domingo 26 de abril
13:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
13:30 h
Narración de: Inti y el celular, de Carina Schwindt y Mariana Fernández. El libro aborda el uso excesivo del celular en la infancia y sus efectos en la familia. Con la historia de Inti, vemos situaciones cotidianas y cómo cambios, límites y juegos pueden mejorar el vínculo con la tecnología. Reflexionaremos sobre el uso del celular, límites e importancia del juego. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Carina Schwindt, Mariana Fernández
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Bajo el mismo cielo: historias de familias y emociones. Invitar a los chicos a reflexionar sobre las diferentes formas de familia, los vínculos y las emociones, y ayudarlos a expresar su propia historia a través de un pequeño ejercicio creativo. Se contarán cuentos y habrá actividades manuales de dibujo y escritura. De 5 a 9 años.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:00 h
Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en $360^{\circ}$, animación e ilustración clásica de libros. Al ponerse las gafas de realidad virtual, los visitantes se encuentran dentro del libro y, por lo tanto, en el mundo mágico de Tukoni creado por la ilustradora ucraniana Oksana Bula. De 5 a 12 años.
- Organiza: Instituto Ucraniano
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.
- Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
Presentación de novedades juveniles de Editorial Océano - Primicias todo lo que vendrá.
- Organiza: Equipo Océano
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Historias de amor y coraje.
- Organiza: Emporio Ediciones
- Participa: Claudia Cosenzo, Mónica Letto, Carolina Fournery, Silvina Potenza, Mariana Sobrado, Leonor Mauvecin
- Coordina: Tamara Sternberg
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro “Amor sin cerrojo”, de Marcelo R. Ceberio. Charla sobre los distintos tipos de vínculos amorosos por uno de los psicólogos más prestigiosos.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Marcelo R. Ceberio
- Coordina: Jessica Gualco
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Obra teatral coral - musical, participativa, interactiva, didáctica “Musicanto”: la historia de la música (fragmentos) con títeres, danzas, instrumentos musicales, humor, para toda edad, que promueven alegría y bienestar.
- Organiza: ONG TeamHo
- Participa: Coro de voluntarios artísticos para htales, área domiciliaria y online “Enketono”: Daniel Ricardo Grimaldi, Patricia Esther Yaquino
- Coordina: Daniel Ricardo Grimaldi
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Daniel Habif y Anyha Ruiz presentan “El amor no se ruega, se riega”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Daniel Habif y Anyha Ruiz
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Expedición al fondo del mar: vida en el cañón submarino Mar del Plata. Un espacio de divulgación y diálogo entre el público y científicos que participaron en la expedición Talud Continental IV del cañón submarino Mar del Plata. Se exhibirán fotografías y videos obtenidos durante la expedición. Asimismo, se presentarán réplicas de invertebrados realizadas mediante impresión 3D y material audiovisual del buque de investigación Falkor (too) y del vehículo operado remotamente (ROV) utilizado durante la campaña. La propuesta contempla la utilización de lupas y microscopios para observar en detalle ejemplares y cortes histológicos.
- Organiza: GEMPA (Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino)
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
15:00 h
A 50 años de nuestra noche más oscura. Tres formas de representar hoy lo que sucedió cinco décadas atrás y cómo aún resuena en cuestiones como la identidad, el exilio y la vida de los hijos de desaparecidos.
- Organiza: Ediciones Corregidor
- Participa: Andrea Suárez Córica, Ana Silvia Galán y Pablo Torres
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.
- Organiza: Vick
- Participa: Vick
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller de Creación de personajes con Ruleta mágica. Narración, juego, arte y escritura para que cada participante cree sus propios personajes e historias. A partir de la lectura de El gallo sin pico J. Magliano, un recorrido creativo que incluye la exploración de materiales reciclados, la invención de personajes y la construcción de relatos propios. De 5 a 12 años.
- Organiza: Fondo de Cultura Económica
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Diálogos sobre reforma psiquiátrica y transformación de las Instituciones de Salud Mental en Argentina.
- Organiza: Editorial Dunken
- Participa: Jorge Rossetto, Jorge Pellegrini
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
El Dr. César Lozano presenta “Más hábitos, menos dramas”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: César Lozano
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación de “Parejas abiertas”, “Hombres de carne y hueso” y “Las fronteras inciertas de la agresividad”. Este panel vincula tres urgencias clínicas: la agresividad entre el éxito y el narcisismo; las nuevas éticas en parejas abiertas; y la subjetividad masculina interpelada por el feminismo.
- Organiza: Noveduc/Novedades Educativas
- Participa: Lila Feldman, Jaime Fernández Miranda, Roberta Gorischnik y Andrea Razetti
- Coordina: Juan Vasen
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Presentación de “Crac” y “La Maravillosa”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Josefina Licitra y Erica Halvorsen
- Coordina: Ana Wajszczuk
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libro “¿Cómo se lo digo?”, de Mery Sánchez.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Mery Sánchez
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
“Madres de”, un libro que cuenta cómo fueron criados los cracks argentinos y quiénes son sus mamás. En esta charla las autoras cuentan las entrevistas que hicieron a cada una de estas mujeres, madres de grandes figuras.
- Organiza: Catapulta
- Participa: Emilia Frigerio y Violeta Santamarina
- Coordina: Editorial Catapulta
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Día de Ucrania, con la participación de la solista ucraniana Solomiia Chubay.
- Organiza: Embajada de Ucrania en la República Argentina
- Participa: Solomiia Chubay
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
16:00 h
Día de Perú en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Pista Central Exterior
- Pabellón: Exterior
Narrar lo propio en plural: otrxs periodismos. Conversatorio con las editoras de Revista Fulana sobre el proceso de redacción colectiva para documentar desde nuestra subjetividad feminista y disidente la escena cultural, y cómo esas experiencias se pueden trasladar a otras formas de editar en comunidad.
- Organiza: Revista Fulana
- Participa: Ana Solari, Abril Carrizo, Martina De Luca, Malena Langford
- Coordina: Revista Fulana
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
En una época atravesada por la aceleración, la productividad y el ruido constante, detenerse puede convertirse en un gesto radical. ¿Qué aparece cuando alguien decide correrse del ritmo dominante? ¿Qué otras formas de vida, de atención y de vínculo se vuelven posibles cuando abrimos espacios de indeterminación?
- Organiza: Eterna Cadencia y Sigilo
- Participa: Sebastián Hacher y Agustina Espasandín
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
16:30 h
Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur. Por Verónica Álvarez Rivera, narración, música, sorteos. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial Océano
- Participa: Verónica Álvarez Rivera
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. En el taller se realizarán, juegos y actividades plásticas a partir de la lectura de uno de los cuentos de Burundi de Pablo Bernasconi de la mano de Nanucuentos. De 5 a 9 años.
- Organiza: Catapulta
- Participa: Nanucuentos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
Narraciones a cargo del Club de Narradoras del Instituto SUMMA. Coordina: Nora Fonollosa. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Graciela Cupolo
- Coordina: Nora Fonollosa
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Leer el tiempo. Ciclo de lecturas curado por la actriz y escritora Antonella Saldicco junto a Concreto Editorial. Leen Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez
- Coordina: Antonella Saldicco y Afri Aspeleiter
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Orgullo y prejuicio: distintas miradas. La novela romántica clásica, de éxito universal que no se detiene, y sus adaptaciones, analizada desde tres perspectivas distintas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Euge Capisce, Latribude.agus y Carlota del Campo
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
17:30 h
Secretos y emociones: cuando el amor desafía a su tiempo.
- Organiza: Emporio Ediciones
- Participa: Graciela del Carmen Vidal, Liliana Alem, Cristina Bellisonzi, Mariela Argüello, María Elena Módica, Mirta Fachini
- Coordina: Tamara Sternberg
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Lucas J. J. Malaisi conversa sobre sus últimos libros.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Lucas J. J. Malaisi
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Presentación de “La Fascinante experiencia de oler, 2° Edición Actualizada y Ampliada”, de la Dra. Stella Maris Cuevas, otorrinolaringologa exp.en olfato.
- Organiza: Ediciones Hyge
- Participa: Dra. Stella Maris Cuevas
- Coordina: Guillermo Lobo
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Laura Ramos presenta “La niñera de la KGB”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: Laura Ramos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Nadie se asusta solo. Mesa del sello Minotauro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Lala Toutonian, Ever Orona, Pablo de Santis y Guillermo Martínez
- Coordina: Werner Pertot
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentan “¿Qué hacemos con las quejas?”
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Mario Massacesi y Patricia Daleiro
- Coordina: No mencionado
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
El festival Borges en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: SADE
- Participa: Marisol Alonso, Juan Francisco Baroffio y Vivian Dragna
- Coordina: Vivian Dragna
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Leonardo “Colo” Mourglia presenta su novedad “Running para todos”, un libro sobre cómo hacer del running una parte real de tu vida. Con la participación especial de Daniel Arcucci.
- Organiza: Ediciones Granica
- Participa: Leonardo Mourglia y Daniel Arcucci
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Sanar el Origen: el arte de ordenar nuestra historia para liberar el presente con Guille De Zan y Matías Muñoz.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Guille de Zan y Matías Muñoz
- Coordina: No mencionado
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Cozy Coloring y Meditaciones (a partir de 10 años).
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Érica Di Cione
- Coordina: Majo Ferrari
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Cuidar y ser cuidado: familia y redes de apoyo. Un diálogo sobre el rol de la familia y las redes de apoyo en la vida de las personas con discapacidad, abordando los desafíos del cuidado, la salud mental y las desigualdades que atraviesan quienes acompañan y sostienen estos procesos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Elizabeth Aimar, Cintia Mándola, Guadalupe Torino
- Coordina: Marisa Cariolo
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
18:00 h
Ha muerto un puto. La carrera del escritor Carlos Correas se truncó tras ser condenado por “La narración de la historia”, considerado el primer relato homosexual argentino. Gustavo Tarrío pone en escena sus textos junto a María Laura Alemán, Vero Gerez y David Gudiño en un réquiem luminoso.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: María Laura Alemán, Vero Gerez, David Gudiño
- Coordina: Gustavo Tarrío
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Un campamento en la Feria. Lectura en voz alta del primer capítulo de la novela “Kiara Frost, un campamento inolvidable”. Después: ¡competencia de preguntas y respuestas! Participan Patricia Strauch y Laura Aguerrebehere. De 9 a 12 años.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Patricia Strauch; Laura Aguerrebehere
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Desarrolla tu creatividad y explora tus emociones. Actividades recreativas para aplicar la creatividad producida por los estados emocionales de chicos y chicas en la escuela, con los amigos y las familias. De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Sofía Lewiki
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Libros y pantallas - las adaptaciones que nos volaron la cabeza y las que se vienen: hay un auge de adaptaciones de libros juveniles a la pantalla. Repasaremos grandes éxitos y anticiparemos lo que llega este año y no nos podemos perder.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Lorna Grant, Sofia Veronelli y Belén Sancho
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
18:30 h
Arte y moda en la Argentina. Una invitación a reflexionar sobre las formas en que el arte y la moda no solo dialogan, sino que producen imaginarios, disputan sentidos y expanden los modos de circulación cultural. A partir de la publicación del libro “¿Por qué son tan geniales?” (Ampersand), de Daniela Lucena, esta pregunta pretende sumergirnos en los cruces entre performance, política, diseño, vanguardia y el under para trazar una historia contracultural del arte en la Argentina.
- Organiza: Ampersand
- Participa: Daniela Lucena, Camila Milesi, Emiliano Blanco, Juan Risuleo y Helga Soto
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VI.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Sergio Bizzio (Argentina), Mariano Blatt (Argentina), Eleonora González Capria (Argentina), Gerardo Lewin (Argentina)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Romance con antecedentes penales: reúne a cuatro autoras que exploran el amor cuando se mezcla con el deseo, el peligro, el humor y el suspenso. En una charla provocadora moderada por la editora de la casa, las escritoras se leen entre sí, se interrogan y abren el juego al público para confesar todo lo que el amor puede tener de delito.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Marisa Milanesio, Laura Kaestner, Liliana Cinetto, Carolina Parmo
- Coordina: Marcela Citterio
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Alejandro Parra presenta su libro “Dimensión paranormal, acompañado del periodista Horacio Embón.
- Organiza: Editorial Kier
- Participa: Alejandro Parra, Horacio Embón
- Coordina: Eduardo Callaey
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Cien Años de Soledad: del papel a la pantalla. El desafío de llevar Macondo a la vida.
- Organiza: Fundación El Libro y Netflix
- Participa: Laura Mora, Directora de la serie; Natalia Santa, guionista; Ezequiel Martinez, Director de la Feria del Libro de Buenos Aires
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Lucas Botta presenta “Chamuyos de la historia”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Lucas Botta
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Nuerodesarrollo infantil: claves para crear entornos que acompañen, estimulen y favorezcan la infancia. Charla sobre neurodesarrollo infantil desde una mirada preventiva y divulgativa. Brinda herramientas para detectar a tiempo posibles desafíos, reducir mitos y acompañar a niñ@s desde un enfoque respetuoso e interdisciplinario.
- Organiza: Neuroaprendizaje
- Participa: Guillermina Ferrá
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Escribir y leer literatura gay: autores y bookfluencers debaten sobre literatura gay y sus lectores, autores y el público en general.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Tobbi García, Nicolás Manzur y Lautaro Aloy
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:15 h
En el marco del Día de Uruguay “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, las jóvenes poetas Regina Ramos y Rocío Medina y el compositor Fernando Cabrera conversarán sobre cómo la poesía desborda los márgenes del género y forma parte de nuestra identidad cultural. Abordarán la composición poética uruguaya, su tránsito por lo doméstico, lo urbano, lo rural y lo político, así como la creación poética como hecho artístico. Cabrera compartirá, además, vivencias personales -poco conocidas- junto a Zitarrosa e interpretará composiciones propias y de Zitarrosa.
- Organiza: Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura | MEC de Uruguay
- Participa: Regina Ramos, Rocío Medina y Fernando Cabrera
- Coordina: Julio Leiva
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
Canciones y juegos musicales con una cantante ucraniana Solomiia Chubai. Un taller de canto, con un formato que combina canto y movimiento, enfocado en el sonido, el ritmo y el juego, así como en cantar palabras y versos individuales, tanto en español como en ucraniano. Al final, los niños interpretarán una canción de cuna o canción infantil sencilla en ucraniano. De 5 a 12 años.
- Organiza: Instituto Ucraniano
- Participa: Solomiia Chubai
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
¡Stitch y Ángela destrozan libros! Actividades creativas con los dos protagonistas más famosos de Disney: STITCH y ANGELA. De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
Más allá del reflejo: desnudando la identidad en la literatura joven. Charla sobre cómo la literatura juvenil aborda cuerpo, identidad y búsqueda personal. Desde el autodescubrimiento, reflexiona sobre deseo, vulnerabilidad y presiones sociales, y destaca la lectura como espacio de validación. Incluye sorteo de libros.
- Organiza: Ediciones Fey
- Participa: Ivanna Romanelli, Nicolás Manzur
- Coordina: Ediciones Fey
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Lucía Seles Grafómana. Conferencia performática en el marco del lanzamiento de su nuevo libro “Twilight of Grafomaniac”. El libro reúne los gestos escritos con sus libretas en asientos de colectivos, en confiterías, en terminales de ómnibus provinciales y en sus propios videos. Se trata de una escritura en tránsito, urgente y devocional, que convierte la observación cotidiana en una escena expandida. Como si cada anotación fuera una toma, cada frase construye una realidad paralela: íntima, precaria y a la vez profundamente cinematográfica.
- Organiza: Autoras en Tienda
- Participa: Lucía Seles
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Cómo escribir secuelas y continuaciones. ¿Qué sucede luego de escribir el primer libro? Cómo se aborda una secuela o una precuela. ¿Y si hay que escribir una serie o saga? Los autores del panel nos cuentan sus experiencias.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Gonzalo Ludueña, Flor Núñez Graíño y Ann Rodd
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
20:30 h
El precio de los likes. Comienza con una performance en vivo de los Arias Brothers, que irrumpen en escena con sus personajes para buscar -entre el público y el escenario- al verdadero autor del libro. Entre sketches, confusiones y complicidad con la audiencia, el humor se convierte en la puerta de entrada para que Juan Arias revele qué hay realmente detrás de los likes, la fama digital y las redes que todos habitamos.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Los Arias Brothers.
- Coordina: Chiara Francia Citterio
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VII.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Frank Báez (Rep. Dominicana), Adriana Calcanhotto (Brasil), Carlos López Beltrán (México)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
El Plata, el estuario poético de un charco.
- Organiza: Deletreo editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: Noelia Viqueira
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “El enigma del oficio” Memorias de un agente literario.
- Organiza: SADE y Acción Cultural Española (AC/E)
- Participa: Guillermo Schavelzon y Alejandro Vaccaro
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
El valor de las entradas y cómo comprarlas
Durante el sábado 25 de abril, en el marco de la Noche de la Feria, el ingreso será gratuito a partir de las 20 y hasta la medianoche. Antes de ese horario, se mantiene el costo habitual de las entradas: $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados.
Los tickets pueden adquirirse en la boletería de La Rural y a través de la web oficial del evento (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas). Cada entrada incluye un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas y cupones para compras en stands durante la feria.
Quiénes tienen descuentos
El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, docentes acreditados, personas con discapacidad que presenten su certificado, visitas escolares registradas y titulares del Pase Cultural. De lunes a viernes, también ingresan sin cargo estudiantes, jubilados y pensionados que acrediten condición con la documentación correspondiente, excepto feriados. No se requiere trámite previo: basta con presentar el comprobante en el ingreso.
Horarios
El sábado 25 de abril, la Feria Internacional del Libro extiende su horario: la jornada comienza a las 13 y, por la Noche de la Feria, se prolonga hasta la medianoche con entrada gratuita desde las 20.
El domingo 26 de abril, el acceso será por la entrada principal de Avenida Sarmiento 2704 y estará habilitado desde las 13 hasta las 22. Durante toda la feria, las actividades y los stands estarán disponibles en La Rural en los horarios establecidos, permitiendo a los visitantes aprovechar la programación especial del aniversario.