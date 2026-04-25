Presentan la investigación del crimen de Diego Fernández: “Es como una serie de las que vemos en las plataformas, pero es un drama real”

La autora Virginia Messi presenta su libro "Crimen y Misterio en Coghlan", una crónica de investigación sobre un caso real de un hallazgo macabro.

“El crimen de Diego Fernández es especial por muchas cosas”, dice Virginia Messi. “Es como una serie de las que vemos en las plataformas, pero es un drama real”. Messi, una eximia periodista de Policiales, acaba de publicar Crimen y misterio en Coghlan, un libro en el que narra un asesinato oculto durante décadas y que se reveló casi por casualidad. Esta tarde, a las 16, lo presentará en la Feria del Libro, sala Alfonsina Storni, junto con Maco Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense, y la periodista Luciana Geuna.

“Es un chico de dieciséis años que un día de julio del año 84, de junio, es decir, muy poco tiempo de llegada la democracia, le dice a su mamá: “Mamá, me voy a la casa de un compañero”. Y desaparece. La familia queda convencida de que lo secuestró la secta Moon, que era como el Hombre de la Bolsa de los años ochenta. Lo busca, lo busca, lo busca, pero no encuentra ni rastros. Salvo un compañero que lo ve cerca de Coghlan, desde un colectivo y le dice: ‘Chau, Gaita’, porque le decían Gaita, pero nada más. No se sabe nada de Diego Fernández. . La causa que se arma es por ‘fuga de hogar’. Y no le prestan más atención".

-¿Y cuándo cambian las cosas?

-El 20 de mayo del año pasado, en una obra en construcción están haciendo la medianera y se desploma una tumba desde el jardín de al lado. Al principio se piensa que es un cura, porque ahí había unas iglesias, y porque el dueño de la casa en la que estaba la tumba dice eso. Pero le dan intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense, que detecta, primero, que es un crimen porque el cuerpo tiene lesiones de arma blanca en la quinta costilla derecha, como si lo hubieran apuñalado desde atrás. Después, encuentran que se trataba de un adolescente y más tarde -como el cuerpo había sido enterrado con la ropa y había un reloj Casio que se había fabricado en el 82- se dan cuenta de que estábamos hablando de un crimen cometido a partir del año 82.

La tapa del libro "Crimen y Misterio en Coghlan" de Virginia Messi revela un caso real que conmocionó al barrio, con detalles de una búsqueda de 41 años.

-Pero otra cosa lo puso en el centro de la opinión pública.

-Claro, ahí surge un elemento que periodísticamente hizo que la gente se interesara, que es que el lugar donde estaba la obra - no donde estaba la tumba, donde estaba la obra- había sido primero la casa de una familia alemana, después lo había comprado Marina Olmi, que es la hermana de Boy Olmi, y había vivido allí durante dos años -2002, 2003- Gustavo Cerati. Entonces, quedó en el imaginario que el muerto que apareció en la casa donde vivió Cerati. Incluso empezaron a recordar la gente un tema de Cerati que dice: “Y otro crimen quedará sin resolver...”. Se creó una fantasía de que podía estar relacionado con Cerati.

-¿Y no lo estaba?

-No, no tiene absolutamente nada que ver ni con Cerati ni con ese terreno, sino con el terreno de al lado, que pertenece a una familia apellido Graf, que vive ahí desde el 74. Es decir, que cuando fue el crimen de Diego Fernández, calculamos el mismo día en que desapareció en el año 84, la familia vivía ahí.

-¿Cómo se logra identificar los huesos?

-Bueno, ahí empezó un trabajo entre los medios de comunicación, el EAAF y la Fiscalía mientras se tomaba el ADN de los dientes, de los huesos, pero no había con qué compararlo. Entonces, había que mostrarle a la gente: “¿usted reconoce este reloj? ¿Usted reconoce este corbatín de colegio? ¿Usted reconoce...?" Y así fue como aparece la familia de Diego, principalmente su sobrino, Pedro Lacour. El papá le dice: “Che, ¿no será tu tío Diego?” Y empiezan a ahondar más. Le sacan una muestra de ADN a la mamá de Diego, dándole una excusa, porque es una señora muy grande, y se revela que los huesos pertenecían a Diego Fernández y ahí se empieza a reconstruir su historia.

El caso de Diego Fernández, difíciil de dilucidar.

-¿Cómo sigue?

-Desde México, un excompañero del colegio donde iba Diego llama a la Fiscalía y dice: “Diego era compañero de colegio de Cristian Graf”, quien vive en esa casa. Entonces, ya no solo era la revelación de que el cuerpo pertenecía a Diego Fernández, sino que Diego Fernández había sido asesinado y enterrado en la casa de un compañero de colegio. Ahora, el misterio es qué hacía en la casa de Graf, porque habían sido compañeros de segundo año, en el 83. En el 84, Diego quedó repitiendo y Graf pasó de año. Diego no era amigo de Graf y no tendría por qué estar en la casa de Graf. Se habla de que Diego hacía bullying, que puede ser una venganza, se fantasea con que puede haber una relación homosexual, pero no hay ningún dato de eso. También Diego era como una especie de busca que vendía cosas, podría estar relacionado con eso. La verdad es que no se sabe, y la causa es de difícil investigación.

-¿Por qué?

-Porque estamos hablando del año 84, donde no había celulares, los teléfonos fijos se ligaban, no había antenas para saber dónde estaba cada uno, no había cámaras en las calles. Y, además, muchos testigos se murieron. Ese chico que lo ve desde el colectivo y lo saluda, se murió. Era un jugador de fútbol de Excursionistas. Es un caso que no se va a poder resolver si alguien no cuenta lo que pasó. Y son muy pocas personas las que cuentan lo que pasó. La esperanza es que alguien de la familia Graf haya contado, le haya abierto su corazón a alguien, y esa persona aparezca.

-¿Y eso tendría conecuencias?

-Ya es seguro que nadie va a ir preso, porque las causas en Argentina prescriben a los doce años, o a los quince cuando la pena en expectativa es perpetua y acá pasaron cuarenta y uno. Así que lo máximo, máximo, máximo, que se puede esperar es un juicio por la verdad, una declaración de responsabilidad, pero nadie va a ir preso por el crimen de Diego Fernández. Eso ya es una, un hecho.

Virginia Messi investigó el crimen de Diego Fernández. (Ale López)

-¿Qué fue para vos? ¿Por qué escribiste este libro?

-Es uno de los casos más interesantes que me tocaron. Yo tengo treinta años haciendo Policiales. Es como un claro ejemplo de lo que es true crime. Pensé que me iba a costar bastante escribir el libro y no me costó, es un libro corto. Básicamente, el libro terminó siendo como una prolongación de mi investigación periodística y creo que, si hay un poco de suerte, va a haber un volumen dos explicando quién mató y por qué mataron a Diego Fernández. Aunque fácil no es...

En la Feria del Libro

Título: Crimen y misterio en Coghlan

Cuándo: Sábado 25 a las 16.

Dónde: Sala Alfonsina Storni.

Presentan: Maco Somigliana y Luciana Geuna.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).