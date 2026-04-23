Cultura

Empieza la Feria del Libro de Buenos Aires con grandes figuras, sin discurso inaugural y con una apuesta a la “pacificación”

Como acto de largada, conversarán las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, bajo la coordinación de María O’Donnell. Entradas, horarios, precios y todo lo que tenés que saber

Guardar
Varias personas, mayormente mujeres, navegan entre grandes pilas de libros en mesas y estanterías dentro de un recinto de exposición bien iluminado
Empieza la Feria del Libro de Buenos Aires sin discurso inaugural y con una apuesta a la “pacificación” (Seba Motta - Fundación El Libro)

Hoy empieza la edición número cincuenta de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el predio de La Rural, marcando medio siglo de uno de los eventos culturales de mayor magnitud en la región. Esta edición especial, que se extiende hasta el lunes 11 de mayo, debuta con una apuesta innovadora: en lugar del discurso inaugural tradicional, habrá un diálogo literario protagonizado por las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, bajo la coordinación de la periodista María O’Donnell.

Este cambio refleja cómo la organización prioriza un ambiente inclusivo y pacífico, evidenciado también en la presencia confirmada de autoridades nacionales y locales como Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, y Jorge Macri, jefe de gobierno porteño. Y, aunque se descuenta el buen tono, esto no quita que haya reclamos del sector, como los que en ocasiones anteriores se hicieron desde los discursos de los representantes de la industria editorial.

Feria del Libro de Buenos Aires
Hoy a las 18 horas, como acto de largada, conversarán las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, bajo la coordinación de María O’Donnell (Foto: Fundación El Libro)

En diálogo con Infobae Cultura, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, destacó la vocación de diálogo y pluralidad: “Queremos que se hable de los libros, de las discusiones, no que se hable de que hubo abucheos o de alguna otra cosa. La institución hoy cumple cincuenta años: merece educación, merece estar a la altura. Pero el público tiene su libertad”. Rainone subrayó el carácter de espacio abierto y plural del encuentro cultural.

Ayer, entre los pasillos ya activos de La Rural, la actividad editorial anticipó la apertura al público. Las Jornadas Profesionales reunieron a editores, libreros, autores y responsables de prensa, quienes destacaron el fenómeno actual de la publicación en Argentina: el informe más reciente de la Cámara Argentina del Libro registra un crecimiento de 17% en la cantidad de títulos editados, aunque con una “caída drástica en la tirada total” de ejemplares. Este es el escenario en que se desarrolla la feria.

feria del libro buenos aires - 3 de mayo
Hoy empieza la edición número cincuenta de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el predio de La Rural, marcando medio siglo de uno de los eventos culturales de mayor magnitud en la región

¿Javier Milei participará de la Feria del Libro de Buenos Aires? El Presidente le dijo a Infobae Cultura que su participación no figura en la agenda, e indicó que la razón principal es que todavía no está listo para ser lanzado su nuevo libro, titulado La moral como política de Estado, que continúa en proceso de edición. La expectativa sobre su asistencia responde a antecedentes recientes marcados por fricciones entre su gobierno y la Fundación El Libro. Pero eso parece haber quedado atrás.

La edición de “Bodas de Oro” suma un fuerte componente de memoria: el pabellón central y la tradicional maratón de lectura estarán dedicados a autores y libros censurados durante la dictadura, que coincide con el año fundacional del encuentro. La curadora Judith Gociol comanda la exposición. Además, el pabellón Ocre presenta un laberinto interactivo en homenaje a Borges, a cuarenta años de su fallecimiento.

La feria es escenario de un despliegue internacional sin precedentes, reflejado en la asistencia de J.M. Coetzee y Mo Yan, ambos premios Nobel de Literatura, y en la participación destacada de Perú como país invitado. El homenaje a Mario Vargas Llosa se complementa con una exposición fotográfica de Morgana Vargas Llosa y la presencia de figuras como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, María Fernanda Ampuero, Nona Fernández, Kim Ho Yeon y Héctor Abad Faciolince.

Vista de una calle con personas caminando y sentadas en mesas de café al aire libre bajo sombrillas rojas, flanqueada por edificios y locales comerciales
En esta edición, la Feria se extiende hasta el lunes 11 de mayo (Seba Motta - Fundación El Libro)

La entrada cuesta 8 mil pesos de lunes a jueves y 12 mil los fines de semana y feriados. Cada entrada incluye un “chequelibro” de 12 mil pesos, utilizable como crédito para la compra de ejemplares en librerías adheridas, lo que busca convertir el ingreso en una inversión directa en libros. Además, las editoriales ofrecen descuentos y promociones. La organización decidió mantener el precio de las entradas por debajo de la inflación y evalúa la gratuidad en el acceso a partir de las 20 horas durante algunos días.

El evento se realiza de lunes a viernes de 14 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires. En su aniversario número 50 la feria amplifica su misión. “El próximo objetivo que tiene esta Feria es hacer perdurar el hábito, que siga existiendo y que lo sigan generando nuevos públicos... Nosotros buscamos posicionar al libro como el punto fuerte donde toda la cultura converge”, dijo Rainone.

Temas Relacionados

CulturaLibrosLiteraturaFeria del libro 2026 ArgentinaCultura en Buenos Aires

Últimas Noticias

Alejandro Tantanián vuelve a ponerse el traje de cantor: “Lo quiero compartir desesperadamente con la gente”

El actor, director y dramaturgo protagoniza, junto al pianista Diego Penelas, el espectáculo de música y palabras ‘Para no caer Vol. 1′ donde vincula a Pasolini, Discépolo, Piazzolla y Liliana Felipe

Alejandro Tantanián vuelve a ponerse el traje de cantor: “Lo quiero compartir desesperadamente con la gente”

Ariel Wilner, el biólogo que ve a la mente como un “órgano joven”: “Primero sentimos, después pensamos”

El doctor en genética molecular y artista visual nacido en Buenos Aires acaba de presentar el libro “MenteHabientes“. Conversó con Infobae Cultura sobre evolución, ”ruido mental” e inteligencia artificial

Ariel Wilner, el biólogo que ve a la mente como un “órgano joven”: “Primero sentimos, después pensamos”

Tras la muerte de Paul Auster, Siri Hustvedt abre su corazón en unas memorias llenas de amor y dolor

En ‘Ghost Stories’, la escritora describe los rituales cotidianos de su vida en pareja con el célebre autor neoyorquino y la simbiosis creativa que ambos construyeron durante 40 años de convivencia

Tras la muerte de Paul Auster, Siri Hustvedt abre su corazón en unas memorias llenas de amor y dolor

“Diez años de guerra, 200.000 muertos y un solo culpable”: un escritor ganador del premio Goncourt condenado a prisión en Argelia

El francoargelino Kamel Daoud, que obtuvo el máximo galardón de la literatura francesa en 2024, fue declarado culpable por su libro ‘Houris’, una historia sobre la guerra civil en el país norafricano

“Diez años de guerra, 200.000 muertos y un solo culpable”: un escritor ganador del premio Goncourt condenado a prisión en Argelia

Historia universal del secreto: ¿qué quisiéramos se sepa de nosotros?

La reserva y la simulación, presentes históricamente en culturas y estructuras de poder, permiten mantener el equilibrio en las relaciones interpersonales e institucionales

Historia universal del secreto: ¿qué quisiéramos se sepa de nosotros?
DEPORTES
“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

Un triunfo inolvidable, una fiesta multitudinaria y un cinturón perdido: el insólito festejo de Ulberg tras ser campeón en la UFC

La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

Interna en el arbitraje de Tapia: Paletta criticó a Herrera y se despegó de la polémica del Superclásico

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

TELESHOW
Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

El llamativo pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

Guatemala: Corte Suprema rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras

República Dominicana: Suspenden docencia en dos provincias por alerta roja ante lluvias

Guatemala presenta resultados en lucha contra el narcotráfico y control de extorsiones en cárceles