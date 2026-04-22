“Diez años de guerra, 200.000 muertos y un solo culpable”: un escritor ganador del premio Goncourt condenado a prisión en Argelia

El autor franco-argelino Kamel Daoud afirma que Argelia lo condenó a 3 años por una novela premiada (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El escritor franco-argelino Kamel Daoud declaró que ha sido condenado a tres años de prisión en Argelia por su libro Houris, galardonado con el premio literario más prestigioso de Francia. El autor, que reside en Francia, anunció en X que el veredicto se dictó el martes. Añadió que también fue multado con 5 millones de dinares argelinos (unos 38.000 dólares).

Houris se centra en las víctimas de la llamada “década negra”, el periodo de guerra civil en Argelia durante los años 90, cuando decenas de miles de personas murieron en el conflicto entre el ejército y grupos islamistas. La obra fue distinguida con el Premio Goncourt en 2024.

Daoud afirmó que fue condenado en virtud de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, aprobada en referéndum en 2005, que otorgó amplios indultos tras la guerra civil.

La pena surge tras la publicación de “Houris”, libro que aborda la violencia de la guerra civil en Argelia, así como por presuntas violaciones a una ley sobre reconciliación nacional. La obra fue distinguida con el Premio Goncourt en 2024 (Foto: REUTERS/Tom Little)

“El texto castiga cualquier mención pública de la guerra civil”, sostuvo el escritor. “Diez años de guerra, casi 200.000 muertos según estimaciones… y un solo culpable: un escritor". Además del proceso judicial en Orán, el autor enfrenta dos órdenes de arresto internacionales emitidas por Argelia en mayo de 2025, y podría ser despojado de su nacionalidad argelina. Otro escritor franco-argelino, Boualem Sansal, también ha enfrentado problemas similares con las autoridades del país.

Su obra Houris narra la historia de Aube, una joven que sobrevive a un ataque terrorista durante la guerra civil argelina. Tras su publicación, una mujer argelina acusó al autor de utilizar su historia sin consentimiento, lo que derivó en nuevas controversias alrededor del libro.

Fuente: AP