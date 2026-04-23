Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este jueves 23 de abril

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 celebra su 50° edición con una programación renovada y actividades para todas las edades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada otoño, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires transforma a la ciudad en un punto de encuentro imprescindible para lectores, autores y editoriales de toda la región. Este 2026, el evento celebra medio siglo de historia con una edición especialmente diseñada para homenajear a quienes fueron parte de esta tradición cultural desde el jueves 23 de abril hasta el lunes 12 de mayo . El predio de La Rural en Palermo volverá a ser el escenario donde confluyen miles de personas en busca de novedades literarias, presentaciones de autores consagrados y nuevas voces, actividades para todas las edades y múltiples espacios de intercambio.

La edición número 50 de la feria no solo festeja su recorrido, sino que renueva su compromiso con la diversidad, la inclusión y la democratización del acceso a los libros y la cultura. Con una programación que abarca desde homenajes a figuras emblemáticas hasta encuentros con Premios Nobel, el evento refuerza su carácter de puente entre generaciones y nacionalidades, confirmándose como uno de los acontecimientos socioculturales más esperados del calendario porteño.

El evento, considerado uno de los principales encuentros culturales de la región, homenajeará a figuras emblemáticas y presentará nuevos protagonistas literarios - (Seba Motta - Fundación El Libro)

Toda la programación de la Feria del Libro el 23 de abril

La agenda del jueves 23 de abril presenta actividades diversas para distintos intereses y edades. La jornada incluye conferencias, talleres, mesas redondas y presentaciones de libros en diferentes pabellones del predio.

15:00 h

Lectura y salud: múltiples estudios científicos avalan los múltiples beneficios de la lectura, entre ellos se incluyen nuestro desarrollo personal y nuestra salud. A la vista de que los indicadores de salud mental empeoran, Paulo Cosín considera más importante nunca defender un modelo de actividades de lectura que nos abran a esa posibilidad de mayor bienestar y salud.

- Participa: Paulo Cosín

- Organiza: Ediciones Morata

- Sala: Carlos Gorostiza · Pabellón Amarillo

Diálogo China-Argentina de Literatura Contemporánea y Presentación de Trabajos de Traducción. En este encuentro, destacados escritores, poetas y académicos de ambos países compartirán sobre la poesía contemporánea china, la narrativa vanguardista, la realidad y la imaginación en la literatura actual, así como la traducción al español y la difusión de obras chinas en el mundo hispanohablante.

- Participan: Hu Xian, Chen Peng, Lelia Gándara, Luis Tedesco, Darío Kuszinsky, Gustavo Ng, Fernando Jara, Long Minli, Mercedes Sola

- Coordina: Prof. Sun Xintang

- Organiza: Corporación Nacional de Importación y Exportación de Publicaciones de China (Grupo) Co. Ltd.

- Sala: Alejandra Pizarnik · Pabellón Amarillo

TikTok como Plataforma de Transformación. Conferencia a cargo de Laura Reyna, Gerenta de Asuntos Públicos para América Latina.

- Participa: Laura Reyna

- Organiza: TikTok

- Sala: Ernesto Sabato · Pabellón Azul

La nueva edición de la Feria del Libro refuerza su compromiso con la diversidad, la inclusión y el acceso democrático a la cultura y los libros - (Feria del Libro de Buenos Aires)

15:30 h

¿Quién quiere jugar al go? Descubrí el milenario juego de estrategia oriental, aprendé sus reglas básicas y juga tus primeras partidas. Actividad para todas las edades.

- Participa: Asociación Argentina del Juego de Go

- Sala: Zona Explora · Pabellón Amarillo

16:00 h

Avances del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con autoridades provinciales de las carteras de Cultura de las provincias, darán cuenta de los avances del armado y los contenidos del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas a realizarse en la provincia de Mendoza los días 4, 5 y 6 de junio de 2026.

- Participan: Autoridades del CFI, autoridades provinciales, referentes de las Industrias Culturales

- Coordina: Nicolás Pfeifer

- Organiza: Consejo Federal de Inversiones - Sala: Victoria Ocampo · Pabellón Blanco

18:00 h

Acto de inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Oradoras invitadas: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. Modera: María O’Donnell. Actividad con invitación.

- Organiza: Fundación El Libro

- Sala: Pista Central · Exterior

El valor de las entradas varía según el día, incluye chequelibro de $12.000 y cupones para compras en stands, con venta online y en boletería - (Crédito: Fundación El Libro)

19:00 h

Torneo 54° Aniversario “Círculo de Ajedrez Torre Blanca”. Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos. Cupos limitados.

- Participa: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

- Sala: Zona Explora · Pabellón Amarillo

La educación de jóvenes y adultos, la segunda oportunidad.

- Participa: Marcela Abete

- Organiza: Editorial Dunken

- Sala: Rodolfo Walsh · Pabellón Amarillo

Sanando en el Camino: una travesía de reconstrucción Interior.

- Participa: Sly Franco

- Organiza: Editorial Dunken

- Sala: Horacio González · Pabellón Ocre

Karmática: un recorrido por la militancia viva de Adriana Carrasco. En esta conversación con la periodista Anuka Fuks, repasa su trayectoria en el activismo lésbico, sus luchas y las redes que formó. Creadora de los Cuadernos de Existencia Lesbiana, su historia es una parte fundamental de la historia del movimiento.

- Participan: Adriana Carrasco

- Coordina: Anuka Fuks

- Organiza: Fundación El Libro

- Sala: Orgullo y Prejuicio

- Espacio de Diversidad Sexual y Cultura · Pabellón Ocre

La jornada inaugural contará con un debate moderado por María O’Donnell, reemplazando el clásico discurso literario por voces de autoras destacadas del país - (Foto: Fundación El Libro)

20:30 h

Presentación del libro: “El desorden del mundo. La extrema derecha contra el multilateralismo en América Latina”.

- Participan: Giancarlo Summa, Monica Herz

- Coordina: Mario Greco

- Organiza: UNSAM Edita

- Sala: Horacio González · Pabellón Ocre

El valor de las entradas y cómo comprarlas

De acuerdo con la información oficial compartida por la Fundación El Libro, el ingreso a la Feria tiene un costo de $8.000 de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados asciende a $12.000. Las entradas se pueden adquirir en línea a través de la página oficial del evento (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas) o en las boleterías del predio.

Cada entrada incluye un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas después de la feria, y cupones equivalentes al valor abonado para compras en los stands de libros durante el evento.

La Feria funcionará en La Rural de Palermo, con horarios extendidos y más de una decena de actividades diarias que integran a lectores, autores y editoriales nacionales e internacionales - EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Quiénes tienen descuentos

La organización confirmó que el acceso es gratuito todos los días para:

Menores de 12 años acompañados por un adulto

acompañados por un adulto Docentes que acrediten su condición con recibo de sueldo o comprobante

que acrediten su condición con recibo de sueldo o comprobante Personas con discapacidad presentando su certificado

presentando su certificado Visitas escolares previamente registradas

previamente registradas Titulares del Pase Cultural

De lunes a viernes, también ingresan sin cargo:

Estudiantes, jubilados y pensionados que muestren libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación o pensión (excepto feriados). No es necesario un trámite previo, solo presentar el comprobante en el acceso.

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, celebra su aniversario con J.M. Coetzee, Mo Yan, y Perú como país invitado de honor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios

La feria abre de lunes a viernes entre las 14 y las 22 horas. Los sábados, domingos y feriados, el horario de apertura es a las 13 y cierra a las 22.

Durante el período de la feria, La Rural se convierte en el principal espacio cultural de la ciudad, con autores, editoriales y lectores de todo el país y del exterior. Este año en la inauguración oficial se reemplazará el tradicional discurso literario por un debate entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, coordinado por María O’Donnell.